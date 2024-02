Từ ngày 19.2, Công an TP.HCM cấp CCCD tại trụ sở tiếp dân mới

Công an TP.HCM cho biết, thời gian qua, đơn vị dừng tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD) tại trụ sở tiếp dân là Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (Công an TP.HCM) ở 459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1, để tập trung lực lượng, trang thiết bị hỗ trợ, tăng cường cho công an các đơn vị địa phương thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo hoàn thành 2 dự án (Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD), theo đúng tiến độ được giao.

Công an cấp CCCD gắn chip cho người dân TP.HCM NHẬT THỊNH

Kể từ ngày 19.2, Công an TP.HCM tổ chức giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD tại trụ sở tiếp dân ở 258 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1.

Mục tiêu là tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đủ điều kiện thực tế cư trú trên địa bàn TP.HCM được cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trên nền tảng ứng dụng VNeID và giải quyết các thủ tục hành chính khác liên quan lĩnh vực cấp, quản lý CCCD theo quy định pháp luật.

Đồng thời, chia sẻ áp lực của công an cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử, đặc biệt chuẩn bị triển khai cấp thẻ căn cước theo luật Căn cước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2024.

Thông qua công tác cấp, quản lý CCCD, tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống" gắn với công tác nghiệp vụ đăng ký quản lý cư trú, bổ sung dữ liệu công dân còn thiếu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của luật CCCD, luật Cư trú.

Theo Công an TP.HCM, quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực cấp, quản lý CCCD, Công an TP.HCM đề ra các yêu cầu.

Cụ thể, việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2 và các thủ tục khác thuộc lĩnh vực cấp, quản lý CCCD phải đảm bảo theo đúng quy định của luật CCCD, nghị định và các thông tư hướng dẫn có liên quan, đúng đối tượng, thời gian, phương án đề ra, không để xảy ra thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ, khẩn trương từ TP đến cấp xã, giữa lực lượng Công an TP.HCM và sở, ban, ngành của TP; quyết liệt trong chỉ đạo, hiệu quả trong thực hiện, nhận thức đúng vai trò quyết định của việc thực hiện cấp thẻ CCCD gắn chip, tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia.

Quá trình tiếp công dân, cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo đúng quy trình, quy định, tác phong của người chiến sĩ công an nhân dân; không gây phiền hà, sách nhiễu người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an TP.HCM. Luôn cầu thị tôn trọng ghi nhận tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của cơ quan báo chí, công dân... để không ngừng hoàn thiện từng khâu trong quy trình công tác, nêu cao ý thức vì nhân dân phục vụ.