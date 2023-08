Từ nhiệm vụ bí mật của hải quân Mỹ đến tìm thấy xác tàu Titanic

Ngay sau khi tàu Titanic gặp nạn vào tháng 4.1912, đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm xác tàu và thi thể của các nạn nhân. Tuy nhiên, công nghệ lặn còn hạn chế đã cản trở nỗ lực này trong hơn 70 năm sau đó.

Vào năm 1985, xác tàu Titanic được tìm thấy nhờ nỗ lực thám hiểm chung của nhà hải dương học Mỹ Robert Ballard và nhà hải dương học Pháp Jean-Louis Michel. Ông Ballard cũng từng là một cựu quan chức hải quân Mỹ.

Tuy nhiên, ban đầu chuyến thám hiểm này không hề liên quan đến tàu Titanic, mà là một nhiệm vụ bí mật nhằm tìm xác hai tàu ngầm hạt nhân USS Scorpion và USS Thresher. Không ai biết về bí mật này cho đến năm 2008 khi ông Ballard tiết lộ bản chất nhiệm vụ cho kênh National Geographic.

Ban đầu, ông Ballard họp với Hải quân Mỹ vào năm 1982 để tìm tài trợ cho một loại công nghệ lặn mới, có thể cho phép ông tìm thấy tàu Titanic. Hải quân Mỹ đồng ý tài trợ cho dự án - nhưng với điều kiện nó có thể được sử dụng để tìm kiếm các tàu ngầm đã chìm.

Tàu USS Thresher gặp nạn vào tháng 4.1963, còn tàu USS Scorpion chìm vào tháng 5.1965.

Hải quân Mỹ đồng ý cho phép ông Ballard tìm kiếm tàu Titanic nếu vẫn còn dư thời gian sau khi hoàn thành việc tìm kiếm các tàu ngầm, và trả lời được câu hỏi Liên Xô có dính líu trong việc làm tàu chìm hay không.

Ông Ronald Thunman, phó chỉ huy các hoạt động tác chiến tàu ngầm của hải quân Mỹ thời điểm đó, nói với National Geographic rằng họ đã không phát hiện thấy dấu hiệu của các loại vũ khí làm cho tàu ngầm bị chìm.

Khi chỉ còn 12 ngày là phải kết thúc nhiệm vụ, ông Ballard đã tìm thấy tàu Titanic nhờ linh cảm rằng con tàu đã bị gãy làm đôi và để lại một dải mảnh vỡ dưới đáy biển.

Theo ông Ballard, hải quân Mỹ đã lo ngại sẽ có người thắc mắc về lý do thực sự của nỗ lực lùng sục đáy đại dương. Nhà hải dương học này giải thích rằng rằng hải quân Mỹ lo ngại việc phát hiện tàu Titanic có thể thu hút sự chú ý quá lớn của công chúng đến chương trình bí mật.

Hé lộ hình ảnh 3D hoàn chỉnh của xác tàu Titanic

Tuy nhiên, theo lời ông Ballard, "mọi người lại quá tập trung vào truyền thuyết về tàu Titanic nên họ chẳng bao giờ kết nối các sự kiện với nhau".

Cuối cùng, sau 23 năm, ông Ballard đã tiết lộ sự thật về nhiệm vụ. Trải nghiệm này cũng được ông kể lại trong quyển sách tên "The Discovery of the Titanic" (tạm dịch: Khám phá tàu Titanic).