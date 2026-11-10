Từ phát ngôn gây sốc đến bán hàng: Cách kiếm tiền từ sự nổi tiếng trên mạng

Những phát ngôn gây sốc, hình ảnh khoe khoang hay cách xây dựng hình tượng giang hồ nghĩa hiệp từng giúp một số nhân vật được gọi là "giang hồ mạng" như Phú Lê, Huấn Hoa Hồng, Vua Quạt… thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Từ những kênh, fanpage có đông người theo dõi, họ trở thành những nhân vật có sức ảnh hưởng, đồng thời có cơ hội khai thác sự nổi tiếng để kinh doanh.

Đằng sau hiện tượng này là cách sự chú ý của người dùng mạng xã hội được chuyển hóa thành giá trị thương mại. Trường hợp của Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) là một minh chứng.

Từ gây chú ý đến xây dựng lượng người theo dõi

Theo thông tin từ Bộ Công an vào tháng 8.2026, cơ quan điều tra xác định thông qua hoạt động cá nhân trên không gian mạng như Facebook, TikTok, Bùi Xuân Huấn tạo dựng ảnh hưởng với cộng đồng mạng bằng những phát ngôn gây sốc, tài khoản có hàng triệu lượt người theo dõi.

Người theo dõi trở thành những khách hàng tiềm năng, Bùi Xuân Huấn và các đối tượng đồng phạm bắt đầu bán hàng online, hoạt động từ thiện, mua bán tài sản dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bùi Xuân Huấn bị bắt hồi tháng 8 Ảnh: Bộ Công An

PGS-TS Trương Văn Vỹ, chuyên gia về xã hội học tội phạm, giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM), nhận định mạng xã hội đã làm thay đổi đáng kể cách người dân tiếp cận và chia sẻ thông tin. Một cá nhân tiếp cận lượng lớn người xem mà không nhất thiết phải xuất hiện trên các phương tiện truyền thông truyền thống.

Một phát ngôn gây tranh cãi, đoạn clip thể hiện lối sống khác thường hoặc hình ảnh được xây dựng có chủ đích có thể trở thành điểm khởi đầu để một tài khoản được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng không chỉ đến từ nội dung do chủ tài khoản đăng tải. Những lượt bình luận, chia sẻ, tranh luận của người xem cũng góp phần khiến hình ảnh của họ tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Lượt theo dõi trên mạng xã hội có thể biến thành tiền

Theo thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khôi, chuyên ngành marketing, khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM), việc xây dựng các trang, kênh và hội nhóm trên mạng xã hội ngày càng phổ biến.

Những kênh này có thể phục vụ nhiều mục đích khác nhau, từ cung cấp thông tin, chia sẻ kiến thức, giải trí đến kinh doanh.

Cùng với sự thay đổi của các nền tảng, một cá nhân có thể phát triển lượng người theo dõi lớn thông qua trang cá nhân công khai hoặc các tính năng dành cho nhà sáng tạo nội dung, thay vì chỉ dựa vào fanpage như trước đây.

Việc lập fanpage dễ dàng cũng dẫn đến việc mạo danh các trang chính thống phục vụ mục đích lừa đảo Ảnh: Chụp màn hình

Ông Khôi phân tích, lượng người theo dõi không còn là yếu tố duy nhất quyết định khả năng tiếp cận công chúng. Một nội dung có thể được phân phối rộng nếu thu hút được sự quan tâm, tương tác của người xem.

Điều đó cũng khiến cuộc cạnh tranh giành sự chú ý trở nên mạnh mẽ hơn. Người sản xuất nội dung phải tìm cách khiến người dùng dừng lại, xem lâu hơn, bình luận hoặc chia sẻ.

Trong môi trường ấy, những phát ngôn giật gân hoặc nội dung gây tranh cãi có thể trở thành cách để một số tài khoản thu hút người xem.

Khi đã xây dựng được cộng đồng theo dõi, chủ tài khoản có thể tìm kiếm lợi ích kinh tế từ hoạt động quảng cáo, bán hàng hoặc hợp tác thương mại.

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khôi cho rằng động cơ kinh doanh là một yếu tố đáng chú ý khi phân tích hoạt động của nhiều fanpage và kênh nội dung.

"Các trang xây dựng một lượng người theo dõi, rồi có thể sẽ chạy quảng cáo, hoặc bán lại fanpage cho các doanh nghiệp. Một số hình thức khác mang mác dẫn người dùng đến xem nhiều thông tin hơn, nhưng thực chất là gắn các liên kết dẫn đến sàn thương mại điện tử để bán một sản phẩm nào đó", ông Khôi cho biết.

Theo cách này, sự chú ý của công chúng không chỉ đem lại danh tiếng mà còn có thể tạo ra cơ hội kinh doanh. Một tài khoản càng thu hút nhiều người xem càng có khả năng tiếp cận khách hàng hoặc quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa hoạt động kinh doanh hợp pháp trên mạng xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật. Việc một cá nhân nổi tiếng, sở hữu nhiều người theo dõi hoặc bán hàng trực tuyến không đồng nghĩa với việc người đó có hành vi sai phạm.

Đằng sau những nội dung gây tranh cãi

Một điểm đáng chú ý khác, theo thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khôi, là cách các nền tảng gợi ý nội dung dựa trên mối quan tâm và hành vi của người dùng.

Khi thường xuyên tương tác với một chủ đề, người xem có thể tiếp tục bắt gặp những bài đăng hoặc video tương tự. Điều này giúp họ tiếp cận nội dung yêu thích, nhưng cũng có nguy cơ khiến góc nhìn trở nên hạn hẹp nếu chỉ tiếp nhận thông tin cùng chiều.

Trong cuộc cạnh tranh để được chú ý, một số tài khoản sử dụng tiêu đề ngắn, gây tò mò hoặc những thông tin chưa đầy đủ nhằm thu hút người xem.

Có trường hợp nội dung chính được đặt ở phần bình luận hoặc dẫn sang một trang khác, khiến người dùng phải tiếp tục tìm kiếm thông tin.

Nếu chỉ đọc một vài dòng giật gân rồi vội vàng chia sẻ, người xem có thể hiểu sai bản chất sự việc và góp phần lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng.

Đó cũng là một trong những vấn đề đặt ra từ sự nổi tiếng trên mạng xã hội: lượng người theo dõi lớn không đồng nghĩa với độ tin cậy của thông tin, cũng không bảo đảm những nội dung được chia sẻ đều có giá trị tích cực.

Từ một phát ngôn gây sốc đến tài khoản có đông người theo dõi, rồi khai thác sự chú ý để kinh doanh là một quá trình có thể diễn ra trên mạng xã hội. Điều đáng quan tâm không chỉ là một cá nhân nổi tiếng bằng cách nào, mà còn là nội dung họ sử dụng để thu hút công chúng và ảnh hưởng của những nội dung ấy đối với người xem.