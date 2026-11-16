Tú Sương, Lê Thanh Thảo diễn 'Câu thơ yên ngựa' trước hàng ngàn học sinh

Nghệ sĩ Tú Sương, Lê Thanh Thảo, Điền Trung diễn cải lương tại Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) Ảnh: L.X

Ngày 16.11, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (P.Xuân Hòa, TP.HCM), Sở VH-TT TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức chương trình khởi động kế hoạch tổ chức các hoạt động giới thiệu, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật trong hệ thống trường phổ thông trên địa bàn TP.HCM năm học 2026 - 2027. Chương trình lựa chọn giới thiệu hai loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống tiêu biểu của dân tộc là hát bội và cải lương, thông qua các hoạt động biểu diễn, giới thiệu, giao lưu và trải nghiệm trực tiếp.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với học sinh; góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ, bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, tình cảm và ý thức gìn giữ di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm sinh động như: tìm hiểu và thực hành vẽ, tô màu mặt nạ hát bội; khám phá nghệ thuật hóa trang, trang phục sân khấu cải lương; chụp ảnh cùng nhân vật sân khấu; giao lưu với nghệ sĩ và trực tiếp tìm hiểu các động tác biểu diễn đặc trưng của nghệ thuật truyền thống.

TP.HCM đặt mục tiêu 100% học sinh được trải nghiệm nghệ thuật

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước và thành phố. Trong đó, giáo dục nghệ thuật không chỉ góp phần nâng cao khả năng cảm thụ thẩm mỹ mà còn bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, tình yêu quê hương đất nước và hình thành những giá trị tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

"Việc đưa nghệ thuật đến với học sinh không chỉ là hoạt động giáo dục bổ trợ mà còn là trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc; đồng thời xây dựng một lực lượng công chúng trẻ và nguồn nhân lực cho văn hóa, nghệ thuật tương lai. Thành phố hướng tới mục tiêu là phấn đấu 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ được tiếp cận hoặc tham gia ít nhất một loại hình nghệ thuật trong năm học 2026 - 2027. Thành phố sẽ từng bước mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong thời gian tiếp theo", ông Nguyễn Mạnh Cường cho hay.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình Ảnh: L.X

Để triển khai hiệu quả, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở VH-TT TP.HCM chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT, các sở, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Các tác phẩm được lựa chọn phải bảo đảm giá trị nghệ thuật, tư tưởng giáo dục và phù hợp với từng cấp học, độ tuổi.

Các nhà hát, đơn vị nghệ thuật cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân cũng được đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đưa những tác phẩm có giá trị đến với học sinh, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật trong thế hệ trẻ.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết việc đưa các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống, vào trường phổ thông, đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố đã được triển khai trong nhiều năm qua.

Trong năm học nay, thành phố xác định mục tiêu triển khai theo từng bước, trước mắt là giúp học sinh cảm nhận và hiểu về nghệ thuật. Để thực hiện kế hoạch, gần 130 văn nghệ sĩ thuộc nhiều lĩnh vực đã tham gia 4 buổi tập huấn. Đội ngũ được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí về phẩm chất đạo đức, có thành tích tại các cuộc thi, liên hoan trong nước và quốc tế, đồng thời được đào tạo, rèn luyện tại các cơ sở nghệ thuật chuyên nghiệp.

NSND Hữu Danh và TS Mai Mỹ Duyên chia sẻ, giới thiệu về nghệ thuật hát bội và cải lương đến các em học sinh Ảnh: L.X

Các tác phẩm được xây dựng cho chương trình sẽ đóng vai trò như những giáo trình trực quan, giúp học sinh tiếp cận và trải nghiệm các loại hình nghệ thuật. Chương trình dự kiến khởi động tại Trường THPT Lê Quý Đôn, sau đó mở rộng đến các khu vực, từ trung tâm TP.HCM đến Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cũng cho biết, với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành và sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch trong quá trình triển khai. Dự kiến, vào cuối học kỳ 1, chương trình sẽ được sơ kết, đánh giá hiệu quả của giai đoạn đầu, qua đó làm cơ sở quan trọng để xây dựng Đề án Nghệ thuật học đường TP.HCM.

Nghệ sĩ Tú Sương kỳ vọng khơi dậy tình yêu cải lương trong học sinh

Các nghệ sĩ diễn trích đoạn hát hội Trần Bình Trọng Ảnh: L.X

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục múa trình thức vũ đạo Nhật Nguyệt Bát Thiên Vương và trích đoạn hát bội Trần Bình Trọng do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật hát bội biểu diễn. Trong khi đó, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang giới thiệu trích đoạn cải lương Câu thơ yên ngựa với sự tham gia của các nghệ sĩ Tú Sương, Lê Thanh Thảo và Điền Trung. Qua các tiết mục, học sinh có dịp khám phá những nét đặc sắc của nghệ thuật sân khấu truyền thống, từ hóa trang, phục trang, vũ đạo đến âm nhạc, lời ca và nghệ thuật diễn xuất.

Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn và hiệu quả của hoạt động nghệ thuật học đường là sự tham gia trực tiếp của đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Không chỉ biểu diễn, các nghệ sĩ còn đảm nhận vai trò giới thiệu, chia sẻ kiến thức, hướng dẫn trải nghiệm và truyền cảm hứng sáng tạo cho học sinh. Qua đó, nghệ thuật không còn là những giá trị xa cách mà trở thành hoạt động gần gũi, sinh động, giúp học sinh chủ động khám phá và hình thành tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật.

Chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Tú Sương cho biết cô cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cảm thấy vui mừng, vinh dự và xúc động khi được biểu diễn phục vụ ban giám hiệu và học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn. Dù đã quen thuộc với nhiều sân khấu, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi trình diễn trước đông đảo học sinh, bởi đây có thể là lần đầu nhiều em tiếp xúc với nghệ thuật cải lương.

"Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt vai diễn của mình ở bất cứ sân khấu nào. Tuy nhiên, khi biểu diễn tại trường học, tôi càng mong các em đón nhận nghệ thuật cải lương, tuồng cổ cũng như hiểu thêm về những câu chuyện lịch sử của dân tộc. Hy vọng qua đó, các em có thể tiếp thu những kiến thức về sân khấu, thêm yêu và ủng hộ loại hình nghệ thuật truyền thống này", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Các nghệ sĩ biểu diễn trích đoạn Câu thơ yên ngựa, thu hút sự chú ý và mang đến nhiều thích thú cho các em học sinh khi được trực tiếp thưởng thức nghệ thuật cải lương Ảnh: L.X

Tú Sương cũng cho biết cô tự nhắc mình phải tập trung, thể hiện vai diễn thật cuốn hút để giữ sự chú ý của học sinh, qua đó khơi gợi tình yêu và ý thức gìn giữ nghệ thuật cải lương trong thế hệ trẻ.

Theo nữ nghệ sĩ, việc biểu diễn trước những khán giả chưa có nhiều hiểu biết về cải lương cũng tạo nên áp lực nhất định cho nghệ sĩ. Vì vậy, chương trình cần có sự chọn lọc nội dung phù hợp với từng trường và từng lứa tuổi. Bên cạnh các vở diễn, trích đoạn, ban tổ chức có thể giới thiệu những bài ca cảnh, bài ca về quê hương, đất nước và các làn điệu cải lương, đồng thời hướng dẫn học sinh hát theo để các em cảm nhận rõ hơn nét đặc trưng trong giai điệu, âm nhạc của loại hình nghệ thuật này.