Nghệ sĩ cải lương Tú Sương: Có bệnh tật, tôi vẫn thấy xứng đáng vì nghề

NSƯT Tú Sương trăn trở trước những khó khăn của sân khấu cải lương Ảnh: H.T

Còn sức là còn cống hiến cho cải lương

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Tú Sương ghi dấu ấn qua các vai diễn trong những vở cải lương như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Dấu ấn giao thời, Tình người kiếp rắn, Phụng Nghi Đình… Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Đằng sau những vai diễn trên sân khấu tuồng cổ là quá trình bền bỉ theo nghề, cùng những chấn thương ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của nữ nghệ sĩ.

Từ nhỏ, Tú Sương đã sớm gắn bó với sân khấu, sẵn sàng nhận những cơ hội biểu diễn để học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp và trang trải cuộc sống. Việc liên tục làm nghề, đặc biệt với những vai diễn đòi hỏi nhiều động tác vũ đạo, khiến thể chất của cô chịu không ít tổn thương. Nữ nghệ sĩ từng bị trật khớp gối, đứt dây chằng, rách sụn chêm và phải phẫu thuật. Dù vậy, khi chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn, cô đã trở lại sân khấu, tiếp tục những vai diễn đòi hỏi kỹ thuật và thể lực.

Tú Sương thổ lộ: “Lên sân khấu là tôi xả thân, có bao nhiêu sức là làm hết trên sân khấu chứ không biết tiết chế”. Với cô, tình yêu cải lương là động lực để tiếp tục biểu diễn, đồng hành cùng đồng nghiệp và góp sức gìn giữ nghệ thuật truyền thống. Nữ nghệ sĩ cho rằng những nỗ lực của người làm nghề càng có ý nghĩa khi nhận được sự quan tâm, sẻ chia và ghi nhận từ khán giả. “Dù có bệnh tật, tôi cũng cảm thấy xứng đáng khi hy sinh vì nghề”, cô bộc bạch.

NSƯT Tú Sương luôn dốc sức cho các vai diễn, dù nhiều lần đối mặt với trở ngại sức khỏe. Ảnh: H.T

Với Tú Sương, cống hiến cho sân khấu không chỉ có nghĩa là tiếp tục đứng dưới ánh đèn biểu diễn. Nếu sức khỏe không còn cho phép đảm nhận những vai diễn như trước, cô vẫn muốn góp sức bằng những công việc phù hợp, từ truyền lại kinh nghiệm cho con cháu, đồng nghiệp đến hỗ trợ hậu trường như làm tóc, chuẩn bị phụ kiện.

“Làm được gì cho sân khấu thì mình cứ làm, trừ khi khán giả không còn thương, đồng nghiệp không còn quan tâm hay Tổ nghiệp không cho làm nghề nữa”, cô nói.

Trăn trở khi sân khấu không còn nuôi sống người làm nghề

Điều khiến Tú Sương lo lắng không chỉ là sức khỏe của bản thân mà còn là tương lai của cải lương, bộ môn nghệ thuật gắn bó với nhiều thế hệ trong gia đình cô. Nữ nghệ sĩ mong các cấp quản lý, đồng nghiệp và khán giả, đặc biệt là người trẻ, tiếp tục quan tâm đến sân khấu truyền thống. Theo cô, sự đồng hành của công chúng có ý nghĩa thiết thực với những người đang làm nghề, đồng thời góp phần tạo điều kiện để cải lương tiếp tục được truyền lại cho thế hệ sau.

Một trong những nỗi lo của Tú Sương là cơ hội biểu diễn ngày càng hạn chế. Nếu trước đây, nghệ sĩ có thể thường xuyên đứng trên sân khấu, tích lũy kinh nghiệm qua từng suất diễn và học hỏi trực tiếp từ các bậc tiền bối, thì nay điều kiện ấy không còn như trước. Có những vở được đầu tư thời gian tập luyện nhưng chỉ diễn trong một tuần, sau đó phải chờ khá lâu mới có dịp tái diễn.

NSƯT Tú Sương xem việc học hỏi, cống hiến và trao truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ là trách nhiệm của người làm nghề Ảnh: NVCC

Theo Tú Sương, người nghệ sĩ hiện nay không chỉ tập tuồng, biểu diễn mà còn phải chủ động quảng bá vai diễn, vận động khán giả đến rạp và xoay xở nhiều khoản chi phí. Nữ nghệ sĩ cho biết cô thường phải tự chuẩn bị trang phục, đạo cụ cần thiết, trong khi không phải đoàn diễn nào cũng có điều kiện lo liệu đầy đủ. Số suất diễn không đều cũng khiến thu nhập từ nghề khó bảo đảm cuộc sống.

Thực tế ấy buộc nhiều nghệ sĩ phải làm thêm công việc khác để trang trải, sau đó dành dụm tiền đầu tư trở lại cho nghề. Tú Sương cũng không nằm ngoài hoàn cảnh này. Dù còn nhiều vất vả, cô vẫn sẵn lòng góp sức cùng bầu sô và đồng nghiệp để duy trì các suất diễn. Với nữ nghệ sĩ, được đứng trên sân khấu, hát trọn vẹn một vở cải lương và làm nghề cùng đồng nghiệp vẫn là niềm vui khó thay thế.

Niềm vui của Tú Sương còn đến từ việc các con lựa chọn nối nghiệp gia đình. Nhìn các con vừa học tập vừa tham gia những dự án nghệ thuật, cô vui khi truyền thống gia tộc có người tiếp nối. Tuy nhiên, hiểu rõ những khó khăn của nghề, nữ nghệ sĩ mong các con có sức khỏe, định hướng vững vàng và nhiều cơ hội biểu diễn để tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định bản thân và đóng góp cho cải lương.

Tú Sương hạnh phúc khi các con tiếp nối truyền thống gia tộc Ảnh: H.T

Ở tuổi U.50, khi được đồng nghiệp và khán giả động viên làm hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Tú Sương đón nhận sự khích lệ với tâm thế khiêm nhường. Với cô, nếu đạt được danh hiệu, đó vừa là niềm vinh dự, vừa là lời nhắc nhở bản thân tiếp tục nỗ lực, đáp lại sự tin yêu của công chúng.

Dẫu vậy, điều Tú Sương quan tâm vẫn là có thể tiếp tục làm nghề, giữ gìn truyền thống gia đình và truyền lại kinh nghiệm cho lớp nghệ sĩ kế tiếp. Với cô, cống hiến cho cải lương không chỉ nằm ở những vai diễn đã qua, mà còn ở những gì người nghệ sĩ có thể trao lại để sân khấu tiếp tục có người nối bước.