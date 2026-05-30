T.Ư tiếp tục tin tưởng giao những việc lớn cho TP.HCM

Nhiều cách làm sáng tạo

Qua giám sát, Đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện tương đối đồng bộ, bài bản, quyết liệt. Đặc biệt, TP đã có nhiều cách làm sáng tạo trong quản trị, điều hành như: tăng cường điều hành số, dữ liệu số; triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử liên thông; họp không giấy tờ; làm sạch dữ liệu đảng viên; thành lập các tổ công tác giám sát, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở. Giảm mạnh đầu mối tổ chức, kiện toàn nhân sự, bố trí cán bộ, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: TTXVN

Việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của TP; đã bước đầu định hình khá rõ mô hình phát triển "siêu đô thị" dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng; xây dựng các kịch bản tăng trưởng; lượng hóa nhiều chỉ tiêu, động lực phát triển theo từng giai đoạn, lĩnh vực.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao việc TP chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số, kinh tế biển, công nghiệp văn hóa…; quyết liệt tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đầu tư, cải cách hành chính và chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được triển khai quyết liệt, đồng bộ và có nhiều điểm mới nổi bật: chuyển mạnh từ "quán triệt nghị quyết" sang "quán triệt hành động"; gắn thực hiện với đánh giá cán bộ, trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều mô hình, cách làm có tính tiên phong, sáng tạo, có giá trị tham khảo đối với cả nước như: sàn giao dịch dữ liệu; quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương; mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo; AI hỗ trợ công vụ; "Bình dân học vụ số"; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quy mô lớn.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng

Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh TP.HCM đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt; bám sát các nghị quyết, kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tiếp tục thực hiện đầy đủ 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM và cuộc làm việc gần đây; đặc biệt là Nghị quyết 09 ngày 19.5.2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền để TP có cách phát triển mới, cùng khung thể chế vượt trội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu TP đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù tái định cư và áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm.

TP tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung; phát triển hạ tầng số chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số thực chất; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ lõi và đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đánh giá cán bộ. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn lớn kéo dài.

"T.Ư tiếp tục tin tưởng giao những việc mới, việc lớn, việc khó cho TP, từ đó T.Ư nghiên cứu, có thể triển khai trong cả nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.