Tự tin làm tiếp những công trình thế kỷ

Đây là sự kiện có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia ẢNH: ĐÌNH HUY

Tham dự tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP.Hà Nội) có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tự hào và xúc động khi cùng Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân trên cả nước dự lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất. Chúng ta nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin, để làm tiếp những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TP.HCM...

Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng quốc gia. Mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc VN khiến bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới, ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều.

Để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả. Các cấp, ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm" và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan Trung tâm Triển lãm Việt Nam ẢNH: TTXVN

Trong tổng số 250 dự án thì dịp này khởi công 161 dự án; khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng, bao gồm vốn nhà nước 129 dự án với 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% (trong đó có 5 dự án FDI với 54.000 tỉ đồng). Về lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng - đô thị có 44 dự án, công trình; công trình công nghiệp có 57 dự án, công trình; hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án, công trình; nhà ở xã hội có 22 dự án, công trình; nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6 dự án, công trình; văn hóa, thể thao có 3 dự án, công trình; giáo dục có 12 dự án, công trình; quốc phòng có 1 dự án; y tế có 10 dự án, công trình.

Nằm trong số dự án khánh thành, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Công trình được khởi công ngày 30.8.2024, bàn giao mặt bằng ngày 27.6.2025, chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

"Trái tim" của tổ hợp là tòa nhà triển lãm Kim Quy - công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56 m, gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm.

Cùng ngày, Vingroup đã tổ chức khánh thành Công trình xây dựng cầu Máy Chai (cầu Hoàng Gia) và đường dẫn hai bên đầu cầu thuộc Dự án Khu vui chơi giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên (Vinhomes Royal Island) - Hải Phòng. Với chiều dài gần 2,2 km, rộng 21 m với 4 làn xe, cây cầu có điểm đầu nằm trên đảo Vũ Yên, điểm cuối giao với đường Lê Thánh Tông, rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo đến trung tâm thành phố trong chưa đầy 5 phút.

Bên cạnh đó, Vingroup chính thức khởi công 3 dự án lớn gồm: sân golf 18 hố tiêu chuẩn quốc tế tại Quang Hanh, Quảng Ninh, quy mô khoảng 100 ha, tọa lạc tại khu kinh tế Vũng Áng quy mô gần 965 ha - lớn bậc nhất khu vực với hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ gồm nhà xưởng, bến cảng, logistics...; Dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) quy mô khoảng 1.089,6 ha được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái - thông minh - bền vững, với đầy đủ hệ sinh thái giáo dục, thương mại, y tế….; Dự án thành phần 1 đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), tỉnh Đồng Nai.