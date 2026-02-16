Tử vi ngày 16 tháng 2 (29 tết): Con giáp nào may mắn hôm nay?

- Tuổi Tí trong tử vi ngày 16 tháng 2, tức 29 tết có xu hướng nhìn lại những điều đã qua trong năm cũ. Bạn không còn quá bận rộn mà dành nhiều thời gian cho gia đình. Tài lộc ở mức ổn định, đủ để bạn cảm thấy yên tâm bước sang năm mới.
- Tuổi Sửu cảm thấy nhẹ nhõm khi hầu hết mọi việc đã hoàn tất. Bạn trân trọng những khoảnh khắc quây quần hơn là lo nghĩ thêm. Tài chính không dư dả nhưng nằm trong tầm kiểm soát.
- Tuổi Dần hôm nay giữ được tinh thần rất tích cực. Bạn dễ tạo không khí vui vẻ và truyền năng lượng tốt cho người xung quanh. Với tâm thế chủ động và vững vàng, tuổi Dần được xem là con giáp may mắn hôm nay, nhất là về tinh thần và sự khởi đầu thuận lợi cho năm mới.
- Tuổi Mão nên tránh để chuyện cũ ảnh hưởng đến tâm trạng. Đây là ngày phù hợp để buông bỏ hơn là nhắc lại. Tài lộc ở mức trung bình, không nên chi tiêu thêm vào phút cuối.
- Tuổi Thìn có cảm giác hài lòng khi nhìn lại những gì đã đạt được trong năm. Bạn sẵn sàng bước sang năm mới với tâm thế tự tin hơn. Tài chính ổn định, không có biến động lớn.
- Tuổi Tị khép lại năm cũ một cách lặng lẽ nhưng sâu sắc. Bạn không phô trương mà giữ mọi thứ trong lòng. Tài lộc giữ ở mức an toàn, không phát sinh rủi ro.
- Tuổi Ngọ có xu hướng nghĩ nhiều về kế hoạch sắp tới. Tuy nhiên, hôm nay nên dành cho sự nghỉ ngơi và sum họp. Tài chính ở mức vừa phải, không nên phát sinh thêm chi tiêu.
- Tuổi Mùi chú trọng sự ấm áp và hòa thuận trong gia đình. Bạn sẵn sàng nhường nhịn để giữ không khí trọn vẹn. Tài lộc đủ dùng, không tạo áp lực.
- Tuổi Thân trong tử vi ngày 16 tháng 2 xử lý khá linh hoạt những việc cuối cùng còn sót lại. Nhờ sự chủ động này, tuổi Thân cũng nằm trong nhóm con giáp may mắn hôm nay khi tài lộc ổn định và tâm thế sẵn sàng bước sang năm mới.
- Tuổi Dậu nên tránh tự tạo áp lực về hình thức hay sự hoàn hảo. Mọi thứ đã đủ đầy theo cách riêng của nó. Tài chính an toàn.
- Tuổi Tuất dành nhiều suy nghĩ cho trách nhiệm và mong muốn năm cũ khép lại êm đẹp. Khi giữ được bình tĩnh, bạn sẽ thấy lòng nhẹ hơn. Tài lộc ở mức vừa phải.
- Tuổi Hợi nên chú ý giữ sức để đón giao thừa trong trạng thái tốt nhất. Một giấc ngủ ngắn hoặc thời gian nghỉ ngơi giúp bạn cân bằng hơn. Tài chính đủ dùng, không lo thiếu hụt.
Tử vi ngày 16 tháng 2 (29 tết): Con giáp nào may mắn hôm nay?
16/02/2026 05:00 GMT+7
Bình luận (0)