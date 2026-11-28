Những ngày gần đây, thông tin về 4 chiếc Toyota Highlander sản xuất năm 2016 tại Mỹ, đỗ xe suốt 10 năm tại cảng Hải Phòng vừa được đấu giá thành công thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dù chưa qua sử dụng, những chiếc ô tô này thực tế đã xuất xưởng khoảng 10 năm trước.

Lô xe gồm 4 chiếc Toyota Highlander đời 2016 được cho là chưa qua sử dụng ẢNH: N.H.T

Trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, không ít đại lý cũng đang áp dụng mức ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng nhằm giải phóng xe tồn kho, sản xuất cách đây khoảng 2 - 3 năm. Dù có lợi thế về giá bán, khi chọn mua ô tô tồn kho, người dùng cần đặc biệt chú ý 3 vấn đề sau.

Kiểm tra kỹ chất lượng xe

Không ít người cho rằng ô tô chưa qua sử dụng, các chi tiết, linh kiện trên xe vẫn còn mới. Tuy nhiên, ngay cả khi không vận hành, một số bộ phận trên xe vẫn có thể xuống cấp theo thời gian, tùy thuộc vào điều kiện bảo quản. Đơn cử, trong tài liệu hướng dẫn bảo quản ô tô lưu kho dài ngày, Toyota khuyến cáo định kỳ kiểm tra áp suất lốp, nạp điện cho ắc-quy, khởi động và di chuyển xe...

Các phụ tùng, trang thiết bị trên xe có thể xuống cấp sau thời gian dài không sử dụng ẢNH: N.H.T

Theo anh Huỳnh Thanh Phong, cố vấn dịch vụ tại một đại lý ô tô ở TP.HCM, khi mua xe tồn kho, cần đặc biệt chú ý đến những bộ phận như lốp xe, ắc-quy, hệ thống phanh, các chi tiết làm bằng cao su cũng như chất lượng dầu nhớt, dung dịch làm mát... Với ô tô điện hay ô tô hybrid, tình trạng bộ pin cũng là yếu tố cần được kiểm tra kỹ.

Đáng chú ý, một số hãng lốp cũng khuyến cáo nên thay lốp sau khoảng 5 - 6 năm kể từ ngày sản xuất, kể cả khi lốp chưa sử dụng nhiều. Như vậy, nếu những chiếc Toyota Highlander kể trên vẫn sử dụng bộ lốp nguyên bản, người mua nên thay lốp trước khi đưa xe vào vận hành.

Lưu ý đăng kiểm

Một trong những bất lợi khi mua ô tô tồn kho liên quan đến chu kỳ đăng kiểm. Theo phụ lục V ban hành kèm Thông tư 30/2026/TT-BXD của Bộ Xây dựng, năm sản xuất của phương tiện được sử dụng làm căn cứ xác định chu kỳ kiểm định.

Dù chưa qua sử dụng, xe tồn kho vẫn không được hưởng chu kỳ đăng kiểm như xe mới ẢNH: B.H

Do đó, dù chưa qua sử dụng, những ô tô sản xuất từ nhiều năm trước có thể không được hưởng chu kỳ đăng kiểm lần đầu 36 tháng như xe mới sản xuất. Đơn cử, nếu những chiếc Toyota Highlander sản xuất năm 2016 kể trên đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm để lưu hành trong năm 2026 và không kinh doanh vận tải, chu kỳ đăng kiểm áp dụng chỉ còn 12 tháng.

Riêng với những ô tô tồn tại cảng được mua thông qua đấu giá, người mua cũng cần tìm hiểu kỹ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc phương tiện cũng như điều kiện đăng ký, đăng kiểm để đưa xe vào sử dụng.

Cân nhắc giá bán, giá trị sử dụng

Giá bán hấp dẫn là một trong những yếu tố khiến nhiều người quan tâm đến ô tô tồn kho. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhìn vào số tiền được giảm so với giá niêm yết thời điểm xe mới mở bán, người mua nên đối chiếu với mặt bằng giá bán các mẫu xe cùng phân khúc ở thời điểm hiện tại, đồng thời tính đến những khoản chi phí có thể phát sinh để bảo dưỡng, thay thế các bộ phận đã xuống cấp.

Anh Nguyễn Tấn Huy, kinh doanh ô tô cũ tại TP.HCM nhận định: "Một chiếc ô tô sản xuất năm 2023 dù đến năm 2026 mới đăng ký lưu hành, khi bán lại trên thị trường ô tô đã qua sử dụng vẫn được xem là xe đời 2023, giá trị bán lại sẽ không cao".

Chưa kể, với những mẫu xe đã được nâng cấp hoặc chuyển sang thế hệ mới, phiên bản tồn kho còn có thể lỗi thời về thiết kế, trang bị tiện nghi, công nghệ... Do đó, người mua cần cân nhắc liệu khoản tiền tiết kiệm được khi mua ô tô tồn kho có đủ bù đắp cho những bất lợi kể trên hay không.