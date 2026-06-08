3 mẫu ô tô 'đại hạ giá' xả hàng tồn kho, giá thấp chưa từng có

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm chưa thực sự bùng nổ, lượng ô tô tồn kho tại một số đại lý vẫn ở mức cao, để thuyết phục khách hàng, nhiều hãng xe đang buộc phải áp dụng các chương trình khuyến mãi "khủng", với mức giảm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, làn sóng giảm giá hiện không chỉ xuất hiện ở các mẫu xe phổ thông cỡ nhỏ mà còn lan sang cả những dòng SUV, crossover gia đình thuộc các phân khúc cỡ C và D. Trong số đó, Subaru Forester, Isuzu mu-X và MG HS là ba cái tên gây chú ý nhất khi đồng loạt được đưa xuống những vùng giá thấp kỷ lục.

Subaru Forester: Giảm tới hơn 300 triệu đồng

Sau nhiều tháng liên tục giảm giá để dọn kho, lượng Subaru Forester đời cũ (nhập khẩu Thái Lan, sản xuất năm 2024) hiện còn lại tại các đại lý không nhiều. Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng nốt nguồn xe nói trên, tháng 6.2026, hãng xe Nhật và hệ thống phân phối triển khai thêm mức ưu đãi, qua đó đưa giá bán Forester xuống mức thấp kỷ lục.

Subaru Forester tiếp tục được các đại lý tăng ưu đãi nhằm đẩy nhanh tiến độ "dọn kho" ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Theo đó, khách mua Forester phiên bản 2.0 iL EyeSight sẽ được giảm lên đến 260 triệu đồng. So với niêm yết 1,099 tỉ đồng, giá thực tế sau khấu trừ ưu đãi chỉ còn 839 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp 2.0 iS EyeSight được giảm 310 triệu đồng, chỉ còn 889 triệu đồng. Với chính sách này, mẫu xe Nhật tiếp tục là một trong những mẫu xe có mức giảm giá sâu nhất phân khúc.

Điều đáng chú ý nằm ở chỗ, Forester vốn được định vị ở nhóm SUV nhập khẩu với giá bán trước đây tiệm cận nhiều mẫu xe hạng D hoặc các phiên bản cao cấp của Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5. Tuy nhiên, sau đợt giảm giá mới nhất, khoảng cách về giá giữa Forester và các đối thủ đã thu hẹp đáng kể.

Không chỉ cạnh tranh bằng yếu tố thương hiệu Nhật Bản, Forester còn sở hữu lợi thế riêng với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD) cùng gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight. Đây đều là những trang bị vốn không phổ biến ở nhiều mẫu SUV cùng tầm giá.

Isuzu mu-X: Giảm tới 115 triệu đồng

Nếu Forester gây chú ý ở phân khúc SUV, crossover cỡ C thì Isuzu mu-X lại là một trong những mẫu SUV 7 chỗ cỡ D (sử dụng khung gầm rời) hiếm hoi đang được giảm giá sâu trên thị trường.

Theo ghi nhận tại một đại lý Isuzu ở TP.HCM, mu-X phiên bản B7 Plus đang được giảm giá trực tiếp 115 triệu đồng. Sau khấu trừ, giá bán thực tế của mẫu SUV này hiện chỉ còn 901 triệu đồng. Mức giá này tiệm cận nhiều mẫu SUV, crossover cỡ C. Đây là điều hiếm gặp đối với một mẫu SUV khung gầm rời, sử dụng động cơ diesel và có cấu hình 7 chỗ ngồi.

Mẫu SUV 7 chỗ Isuzu mu-X cũng được giảm giá mạnh tay cho một số xe VIN cũ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Mặc dù vậy, động thái này cũng phần nào phản ánh áp lực xử lý xe tồn kho trong bối cảnh phân khúc SUV 7 chỗ ngày càng cạnh tranh. Những năm gần đây, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn mới từ Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Skoda Kodiaq hay các mẫu xe Trung Quốc liên tục gia nhập thị trường.

Dù không phải mẫu xe nổi bật về doanh số, mu-X vẫn sở hữu nhóm khách hàng riêng nhờ khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cùng không gian sử dụng rộng rãi. Chính vì vậy, mức giảm lên tới hơn 100 triệu đồng đang giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những người ưu tiên tính thực dụng và nhu cầu sử dụng gia đình đông người.

MG HS: Giảm gần 200 triệu đồng

Cũng là một trong những mẫu xe đang được giảm giá mạnh tay để xả hàng tồn kho, nhưng MG HS có lẽ là cái tên tạo ra bất ngờ lớn nhất. Theo ghi nhận từ các đại lý, mẫu xe Trung Quốc này hiện được giảm từ 184 - 199 triệu đồng, tùy phiên bản. Sau ưu đãi, bản DEL có giá thực tế chỉ còn 515 triệu đồng, trong khi bản LUX được chào bán quanh mức 550 triệu đồng.

MG HS hiện có giá bán thực tế chỉ từ 515 triệu đồng, ngang ngửa các mẫu SUV cỡ A ẢNH: ĐẠI LÝ MG

Đây là mức giá rất hiếm thấy đối với một mẫu SUV, crossover cỡ C đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Thậm chí, sau giảm giá, MG HS không còn cạnh tranh trực tiếp với Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Kia Sportage về mặt giá bán mà đã tiến sát nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ như Toyota Raize, Hyundai Venue hay Kia Sonet.

Lợi thế của MG HS nằm ở sự chênh lệch phân khúc. So với những mẫu xe có giá bán tương đương, chiếc SUV này sở hữu kích thước lớn hơn đáng kể, không gian nội thất rộng rãi hơn và danh mục trang bị khá phong phú. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện, màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái vốn thường xuất hiện trên các mẫu SUV có giá bán cao hơn.