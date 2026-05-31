KIA Soluto ưu đãi kỷ lục, giá thực tế dưới 300 triệu đồng

Theo chương trình ưu đãi hiện được THACO AUTO áp dụng, cả hai phiên bản của KIA Soluto (gồm MT và MT Deluxe), sản xuất năm 2025 (VIN 2025) đều được giảm trực tiếp 46 triệu đồng. Sau khấu trừ ưu đãi, giá thực tế của Soluto MT giảm từ 345 triệu xuống còn 299 triệu đồng, trong khi bản MT Deluxe cũng hạ từ 375 triệu xuống còn 329 triệu đồng.

Đây được xem là mức ưu đãi thuộc hàng mạnh tay nhất kể từ khi KIA Soluto xuất hiện tại Việt Nam. Đáng chú ý hơn, mức giá sau giảm của mẫu sedan hạng B này hiện đã tiệm cận nhóm xe cỡ nhỏ hạng A, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe điện mini đang bán trên thị trường. Tuy vậy, các nhân viên bán hàng nhấn mạnh, hiện số lượng xe VIN cũ không còn nhiều, số lượng màu cũng rất hạn chế.

KIA Soluto sản xuất năm 2025 đang được các đại lý áp dụng ưu đãi mạnh tay nhằm thanh lý hàng tồn kho ẢNH: THACO AUTO

Với nhiều khách hàng, đây được xem là cơ hội phù hợp để tiếp cận mẫu ô tô hạng B với chi phí dễ chịu hơn. Thực tế, việc chấp nhận một chiếc xe mang VIN 2025 nhưng đổi lại có mức giá giảm sâu cũng là lựa chọn đáng cân nhắc với nhiều người, đặc biệt với nhóm mua xe lần đầu, khách hàng gia đình hoặc người dùng kinh doanh dịch vụ; trong bối cảnh yếu tố chi phí ngày càng được ưu tiên.

So với các mẫu xe cỡ nhỏ cùng tầm giá, KIA Soluto vẫn có lợi thế về kích thước và không gian sử dụng. Xe thuộc phân khúc sedan hạng B, sở hữu chiều dài cơ sở 2.570 mm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển gia đình 4 - 5 người hoặc chạy dịch vụ vận tải hành khách. Đây cũng là lý do giúp mẫu xe này duy trì được tệp khách hàng riêng suốt nhiều năm qua, dù không phải cái tên nổi bật về doanh số.

KIA Soluto lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2019. Thời điểm mới bán ra, mẫu sedan này được THACO AUTO định vị là sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc ô tô thực dụng, dễ tiếp cận về giá. Xe từng phân phối với nhiều phiên bản, trải dài từ số sàn đến số tự động, giá bán dao động từ khoảng 350 - 450 triệu đồng.

Với chính sách ưu đãi, hiện tại giá bán thực tế của KIA Soluto chỉ còn từ 299 triệu đồng ẢNH: THACO AUTO

Ở giai đoạn đầu, KIA Soluto từng tạo được sức hút nhất định nhờ khoảng giá dễ tiếp cận trong phân khúc sedan hạng B. Tuy nhiên, khi thị trường xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe mới cùng xu hướng dịch chuyển sang SUV/crossover đô thị, sức cạnh tranh của Soluto dần suy giảm. Doanh số mẫu xe này những năm gần đây không còn ở mức cao.

Mặc dù vậy, Soluto vẫn duy trì tương đối ổn định nhờ nhóm khách hàng riêng biệt. Thực tế, mẫu xe Hàn Quốc này chưa bao giờ là mẫu xe hướng đến nhóm người dùng đề cao công nghệ hay trải nghiệm vận hành. Thay vào đó, người mua Soluto chủ yếu sử dụng xe chạy dịch vụ, kinh doanh vận tải công nghệ hoặc gia đình cần một chiếc sedan rộng rãi, thực dụng.

Ở nhóm khách hàng chạy dịch vụ, yếu tố được quan tâm nhiều nhất thường là giá mua ban đầu, chi phí sử dụng và khả năng vận hành ổn định. Với mức giá thực tế dưới 300 triệu đồng sau ưu đãi, KIA Soluto hiện gần như không có đối thủ trực tiếp trong nhóm sedan hạng B dùng động cơ xăng. Trong khi đó, với người dùng gia đình ở các tỉnh hoặc khách hàng mua xe lần đầu, Soluto vẫn đáp ứng tương đối đầy đủ các nhu cầu cơ bản. Xe sở hữu thiết kế trung tính, dễ tiếp cận số đông, khoang ca-bin đủ dùng cùng chi phí bảo dưỡng không quá cao.

KIA Soluto là mẫu sedan hạng B thực dụng, hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng dịch vụ hoặc nhu cầu cá nhân nhưng tài chính chưa quá dư dả ẢNH: THACO AUTO

Về trang bị, KIA Soluto không thuộc nhóm nổi bật trong phân khúc, nhưng vẫn có những tiện nghi cơ bản như màn hình giải trí trung tâm AVN 7 inch, điều hòa chỉnh cơ, vô lăng trợ lực điện, âm thanh 4 hoặc 6 loa… Xe sử dụng động cơ xăng Kappa dung tích 1.4 lít, cho công suất khoảng 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 132 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp trên các phiên bản đang được ưu đãi.

Thiết kế của Soluto cũng đi theo phong cách thực dụng hơn là thời trang. Mẫu sedan này có ngoại hình gọn gàng, dễ làm quen, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị hoặc chạy dịch vụ liên tục. Đây cũng là lý do dù không tạo nhiều dấu ấn về hình ảnh, Soluto vẫn xuất hiện khá phổ biến tại nhiều tỉnh thành.