Xe gia đình 'lập dị' Subaru Outback giảm giá sâu, xuống còn 1,6 tỉ đồng

Không thuộc nhóm SUV đô thị phổ thông, cũng không phải xe đa dụng 7 chỗ dành cho số đông khách hàng gia đình, Subaru Outback từ lâu được xem là mẫu xe thuộc nhóm "gu lạ" trên thị trường ô tô Việt Nam. Chính thiết kế wagon gầm cao khác biệt, thiên hướng vận hành đường trường cùng mức giá cao khiến mẫu xe này luôn nằm trong nhóm sản phẩm kén khách nhất của Subaru tại Việt Nam.

Do đó để kích cầu, trong tháng 5.2026, Subaru triển khai chương trình ưu đãi dành cho Outback với tổng giá trị quy đổi tương đương 144 triệu đồng. Gói khuyến mãi bao gồm 5 năm bảo hành, 5 năm bảo dưỡng và 5 năm bảo hiểm. Khách mua xe cũng có thể quy đổi các ưu đãi này thành tiền mặt để giảm trực tiếp vào giá bán.

Sau khấu trừ, giá thực tế của Subaru Outback hiện còn khoảng 1,625 tỉ đồng. Đây được xem là mức thấp nhất của mẫu xe này kể từ khi phiên bản nâng cấp mở bán tại Việt Nam đầu năm 2023.

Với chính sách ưu đãi hiện tại, giá thực tế của Subaru Outback về mức 1,625 tỉ đồng

Trước đó, Subaru Outback facelift ra mắt thị trường Việt Nam với giá niêm yết lên tới 2,099 tỉ đồng. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, hãng xe Nhật Bản đã phải điều chỉnh lại chiến lược giá bán cho mẫu xe này, khi giảm niêm yết hơn 400 triệu đồng, đưa giá chính thức của Outback xuống còn 1,769 tỉ đồng.

Động thái giảm giá niêm yết cho thấy Subaru từng bước tái định vị Outback để phù hợp hơn với mặt bằng thị trường ô tô Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhóm xe nhập khẩu giá trên 2 tỉ đồng ngày càng khó tiếp cận khách hàng cá nhân. Dù vậy, sau khi điều chỉnh giá bán, hãng vẫn phải tiếp tục tăng ưu đãi nhằm kích cầu tiêu dùng đối với dòng xe có tệp khách hàng khá đặc thù này.

Thực tế, Subaru Outback không phải mẫu xe dễ tiếp cận số đông người dùng Việt. Khác với nhiều mẫu SUV, crossover cỡ trung đang phổ biến trên thị trường, Outback theo đuổi phong cách wagon lai SUV khá riêng biệt. Mẫu xe này ưu tiên trải nghiệm vận hành, khả năng đi đường dài và tính đa dụng hơn là thiết kế bắt mắt hay không gian 3 hàng ghế.

Subaru Outback là mẫu xe được đánh giá cao ở cảm giác lái và độ an toàn khi vận hành; tuy nhiên kiểu dáng khác biệt cùng mức giá khá cao khiến mẫu xe Nhật khá kén khách

Phiên bản đang bán tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản. Xe sử dụng động cơ boxer 2.5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT cùng hệ dẫn động bốn bánh đối xứng Symmetrical AWD - một trong những đặc trưng nổi bật của Subaru. Đây cũng là nền tảng giúp Outback tạo khác biệt về cảm giác lái và độ ổn định khi vận hành tốc độ cao hoặc di chuyển trên điều kiện đường trơn trượt.

Ngoài yếu tố vận hành, Subaru Outback còn sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái thuộc gói EyeSight như phanh phòng tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ giữ làn đường. Tuy nhiên, những giá trị thiên về trải nghiệm và kỹ thuật này thường khó tạo sức hút rộng rãi tại Việt Nam, nơi phần đông khách hàng vẫn ưu tiên thiết kế, thương hiệu hoặc khả năng chở nhiều người.

Ở tầm giá hơn 1,6 tỉ đồng sau ưu đãi, Subaru Outback hiện phải cạnh tranh với nhiều mẫu SUV, crossover cỡ trung và cỡ lớn có cấu hình 7 chỗ, không gian rộng rãi hơn hoặc sở hữu thương hiệu phổ biến hơn trên thị trường. Điều này phần nào lý giải vì sao mẫu xe Nhật Bản liên tục được hãng áp dụng các chương trình kích cầu trong thời gian gần đây.

Bên cạnh Outback, Subaru hiện cũng đang áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi cho bộ đôi SUV phổ thông Forester và Crosstrek

Không riêng Outback, thời gian qua Subaru cũng liên tục triển khai ưu đãi cho nhiều dòng xe khác nhằm cải thiện sức cạnh tranh tại Việt Nam. Trong đó, Subaru Forester giảm giá từ khoảng 278 - 308 triệu đồng, áp dụng cho các xe VIN cũ (sản xuất năm 2024) nhằm đẩy hàng tồn kho. Trong khi đó, Subaru Crosstrek cũng được hãng áp dụng các gói hỗ trợ gồm ưu đãi tiền mặt cùng quà tặng phụ kiện, giúp giá bán thực tế còn từ 899 triệu đồng đến 1,029 tỉ đồng (mức giảm dao động từ 218 - 258 triệu đồng).