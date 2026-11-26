Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Anh, chuyên gia phẫu thuật Cơ xương khớp - Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Gia Định, cho biết tiêu cơ vân cấp không chỉ gặp ở người lớn tuổi, ít vận động hay thể lực yếu. Ngay cả người trẻ, thường xuyên chơi thể thao vẫn có nguy cơ nếu vận động vượt quá khả năng thích nghi của cơ thể.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trọng Anh, người dân không nên có thói quen uống thuốc giảm đau hoặc chống viêm sau mỗi buổi chơi thể thao chỉ để giảm đau nhức cơ ẢNH: BVCC

Những ai cần thận trọng khi chơi thể thao?

Theo bác sĩ Trọng Anh, bất kỳ ai cũng có thể gặp nguy cơ quá tải cơ xương khớp hoặc biến cố tim mạch khi vận động quá sức. Một số nhóm cần đặc biệt lưu ý gồm:

Người ít vận động nhưng đột ngột chơi thể thao cường độ cao: Cơ bắp chưa kịp thích nghi, dễ bị tổn thương cơ khi vận động quá sức, mất nước hoặc thiếu thời gian hồi phục.

Người trung niên và lớn tuổi: Khối lượng, sức mạnh cơ và khả năng phục hồi thường suy giảm theo tuổi. Một số người có bệnh nền chưa được phát hiện, làm tăng nguy cơ chấn thương và biến cố tim mạch khi chơi thể thao cường độ cao.

Người thừa cân, béo phì hoặc thể lực nền kém: Trọng lượng cơ thể lớn làm tăng tải lên khớp gối, cổ chân, gân gót chân (Achilles) và cột sống. Các động tác bật nhảy, đổi hướng nhanh có thể làm tăng nguy cơ tổn thương cơ, gân, dây chằng.

Người từng chấn thương hoặc mắc bệnh lý cơ xương khớp: Cần chọn môn thể thao và cường độ phù hợp với tình trạng sức khỏe.

8 nguyên tắc chơi thể thao an toàn

Bác sĩ Trọng Anh nhấn mạnh, mục tiêu của thể thao là nâng cao sức khỏe lâu dài, không phải chứng minh khả năng chơi được bao nhiêu trận hay chịu đựng cường độ cao đến mức nào. Để hạn chế rủi ro, người dân nên tuân thủ 8 nguyên tắc:

Tiêu cơ vân cấp có thể gây suy thận cấp, rối loạn kali máu và rối loạn nhịp tim, do đó phát hiện và điều trị sớm rất quan trọng ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

1. Kiểm tra sức khỏe trước khi vận động cường độ cao: Đặc biệt với người trên 40 tuổi, ít vận động lâu ngày hoặc mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường. Người có biểu hiện đau ngực, khó thở khi gắng sức, ngất hoặc tiền sử bệnh tim cần được bác sĩ đánh giá trước khi tham gia thể thao cường độ cao.

2. Khởi động kỹ: Dành khoảng 10 - 15 phút làm nóng cơ thể, vận động các khớp, kích hoạt những nhóm cơ và thực hiện các động tác mô phỏng môn thể thao sắp chơi.

3. Tăng cường độ từ từ: Người mới chơi nên bắt đầu với thời lượng ngắn, cường độ nhẹ rồi tăng dần theo khả năng thích nghi. Không chuyển đột ngột từ ít vận động sang chơi nhiều trận liên tục trong vài giờ.

4. Kiểm soát thời gian chơi: Không có số trận tối đa phù hợp với tất cả mọi người. Thời gian vận động cần căn cứ vào tuổi, thể lực, bệnh nền, cường độ thi đấu và khả năng hồi phục.

5. Bổ sung nước và dinh dưỡng hợp lý: Uống nước trước, trong và sau khi chơi, tùy lượng mồ hôi, thời tiết và thời gian vận động. Người vận động kéo dài, đổ nhiều mồ hôi có thể cần bổ sung điện giải phù hợp. Tránh uống rượu bia trước khi chơi, không dùng nước tăng lực để cố duy trì thi đấu khi cơ thể đã mệt.

6. Rèn luyện thể lực nền: Nên kết hợp các bài tập tăng sức mạnh và sức bền toàn thân, không nên chỉ phụ thuộc vào việc chơi một môn thể thao.

7. Dừng chơi khi có dấu hiệu bất thường: Cần ngừng vận động nếu đau hoặc tức ngực, khó thở bất thường, hồi hộp, chóng mặt, choáng váng, đau cơ dữ dội, yếu cơ, buồn nôn hoặc có dấu hiệu quá nhiệt.

8. Nghỉ ngơi và phục hồi hợp lý: Bố trí ngày nghỉ hoặc các buổi vận động nhẹ xen kẽ để cơ, gân, dây chằng và hệ tim mạch có thời gian hồi phục.

“Thể thao chỉ thực sự có lợi khi chúng ta tập luyện khoa học, đúng khả năng và an toàn. Người dân nên lắng nghe cơ thể, biết dừng đúng lúc và dành đủ thời gian hồi phục. Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường sau vận động, vì phát hiện sớm có thể giúp phòng tránh biến chứng nghiêm trọng”, bác sĩ Trọng Anh khuyên.