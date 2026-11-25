Một số người vẫn duy trì lịch tập nhiều buổi mỗi tuần nhưng nhận thấy khả năng nâng tạ giảm dần, cơ bắp nhanh mỏi hoặc sức bền kém đi. Tình trạng này không nhất thiết là do cơ thể đang lão hóa nhanh hay tập luyện không còn hiệu quả, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Ăn kiêng khắt khe có thể khiến cơ suy giảm sức mạnh dù tập đều ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tập đều đặn nhưng sức mạnh cơ bắp vẫn giảm thường là do những nguyên nhân sau:

Tập luyện quá sức

Một trong những nguyên nhân khiến sức mạnh cơ suy giảm là tập luyện với cường độ cao liên tục nhưng cơ thể không có đủ thời gian phục hồi. Khi tập các bài sức mạnh, chẳng hạn nâng tạ, các sợi cơ chịu áp lực và xuất hiện những tổn thương siêu nhỏ. Trong thời gian nghỉ ngơi, cơ thể sẽ sửa chữa và thích nghi, giúp cơ bắp dần khỏe hơn và có khả năng chịu được mức tải lớn hơn.

Tuy nhiên, nếu liên tục tập nặng, tập cùng một nhóm cơ với tần suất quá dày hoặc thường xuyên tập đến kiệt sức, cơ thể sẽ không kịp phục hồi trước buổi tập tiếp theo. Khi đó, người tập dễ gặp tình trạng đau mỏi kéo dài, cảm giác nặng cơ, giảm khả năng nâng tạ và khó duy trì cường độ quen thuộc. Một số người còn nhận thấy động lực tập luyện giảm, cơ thể uể oải và hiệu suất tập luyện đi xuống.

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Không nạp đủ protein cho cơ bắp

Tập luyện tạo ra kích thích để cơ bắp phát triển, nhưng cơ thể cần đủ năng lượng và dưỡng chất cho quá trình này. Nếu lượng calo từ thức ăn nạp vào thường xuyên thấp hơn nhu cầu, cơ thể không đủ năng lượng để duy trì hoạt động, phục hồi sau vận động và xây dựng mô cơ mới, chuyên gia dinh dưỡng thể thao người Mỹ Erik Bustillo cho biết.

Tình trạng này dễ gặp ở những người vừa tập luyện cường độ cao vừa áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giảm cân. Khi lượng calo bị cắt giảm quá nhiều, cơ thể sẽ mất cả mỡ và khối lượng cơ nạc. Hệ quả là sức mạnh giảm, sức nâng tạ kém hơn và người tập khó duy trì cường độ vận động như trước.

Bên cạnh calo, protein là dưỡng chất đặc biệt quan trọng đối với cơ bắp. Nếu chế độ ăn thường xuyên thiếu thịt, cá, trứng, sữa, đậu hoặc những nguồn protein lành mạnh khác, cơ thể không nhận đủ nguyên liệu để phục hồi, dẫn đến suy giảm sức mạnh cơ.

Bệnh lý tiềm ẩn ảnh hưởng chức năng cơ bắp

Nếu đã điều chỉnh chế độ ăn, lịch tập và thời gian nghỉ ngơi nhưng sức mạnh vẫn giảm, người tập không nên bỏ qua khả năng có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Một số bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến cơ bắp, hệ thần kinh hoặc quá trình chuyển hóa năng lượng, khiến cơ thể khó duy trì sức lực dù vẫn vận động thường xuyên.

Chẳng hạn, suy giáp đôi khi khiến người bệnh bị đau cơ, cứng cơ, yếu cơ và mệt mỏi kéo dài. Những biểu hiện này khiến việc nâng tạ, leo cầu thang hoặc đứng lên từ tư thế ngồi trở nên khó khăn hơn.

Thiếu máu cũng là nguyên nhân cần lưu ý. Ngoài ra, tiểu đường, rối loạn điện giải, một số bệnh thần kinh và bệnh lý cơ cũng gây suy giảm sức mạnh. Một số loại thuốc còn có tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ bắp, theo Verywell Health.