Nghiên cứu kéo dài 6 tháng

Nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Tiểu đường Đức, Viện Khoa học Dinh dưỡng, Đại học Potsdam (Đức) phối hợp với Viện Y tế Carlos III, Đại học Quốc tế Catalunya và Đại học Barcelona (Tây Ban Nha) thực hiện.

Kết quả nghiên cứu phát hiện ăn 1 nắm đậu phộng rang mỗi ngày tạo ra những thay đổi trong thành phần lipid máu lưu thông trong cơ thể ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Thử nghiệm gồm 63 người khỏe mạnh, từ 18 đến 33 tuổi. Trong 6 tháng, họ được chia thành các nhóm và dùng mỗi ngày:

25 g đậu phộng rang còn vỏ lụa - tương đương 1 nắm nhỏ

32 g bơ đậu phộng - tương đương 2 muỗng canh

Nhóm đối chứng dùng một loại bơ khác, không phải bơ đậu phộng.

Các nhà nghiên cứu đo nồng độ lipid trong máu của người tham gia trước và sau thử nghiệm.

Kết quả cho thấy ăn một nắm đậu phộng rang hoặc 2 muỗng canh bơ đậu phộng mỗi ngày làm thay đổi thành phần lipid trong máu, chủ yếu ở nhóm lipid chứa axit béo chuỗi rất dài. Những thay đổi này có thể giúp giảm 11% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo trang tin y khoa Medical News Today.

Ngăn ngừa người cao tuổi té ngã: 3 "bẫy ngầm" trong nhà cần loại bỏ khẩn cấp

Vì sao đậu phộng có thể mang lại lợi ích?

Các tác giả nghiên cứu cho rằng đậu phộng giàu đạm, chất xơ và chất béo không bão hòa, giúp no lâu, hạn chế ăn vặt bằng tinh bột tinh chế, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ tiểu đường.

Kết quả cho thấy đậu phộng có thể là nguồn chất béo có lợi trong chế độ ăn uống, góp phần giảm nguy cơ tiểu đường loại 2.

Các nhà nghiên cứu cho rằng chất lượng chất béo có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa. Lượng dùng 25 g đậu phộng rang, tương đương một nắm nhỏ, hoặc 32 g bơ đậu phộng, tương đương 2 muỗng canh, mỗi ngày là khá dễ thực hiện.

Tuy nhiên, đậu phộng giàu calo. Vì vậy, khi chọn đậu phộng làm món ăn vặt, nên hạn chế thêm bánh quy hoặc khoai tây chiên.

Để phòng ngừa tiểu đường hiệu quả, cần kết hợp lối sống lành mạnh: Ăn đủ chất xơ, đạm và chất béo tốt; ưu tiên thực phẩm giúp no lâu; vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc.