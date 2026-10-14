Tự ý bán trụ sở công, cựu chủ tịch xã bị khởi tố

Ông Bạch Chí Điển (66 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã và Hoàng Mạnh Dũng (47 tuổi), cựu công chức địa chính UBND xã Trường Sơn, H.Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ), cùng bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Cả hai bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra công bố quyết định khởi tố đối với ông Bạch Chí Điển ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Kết quả điều tra xác định ông Điển làm chủ tịch xã Trường Sơn 2 nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021.

Từ năm 2013 - 2018, ông Điển cùng ông Dũng đã tự ý bán tổng diện tích 1.116,2 m² đất thuộc các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị như trụ sở chi cục thuế huyện, trường mầm non, trạm y tế xã… cho 4 hộ dân sinh sống xung quanh, với tổng số tiền hơn 545 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ các giao dịch trên không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định mà được các bị can giữ lại, quản lý nội bộ, để ngoài sổ sách ngân sách và tự ý chi tiêu.

Cơ quan điều tra nhận định hành vi của các bị can là cố ý, vượt quá quyền hạn được giao, tự ý thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đất và trụ sở làm việc không đúng quy định, chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Sai phạm từ việc bán đất trái thẩm quyền đã trực tiếp gây thiệt hại hơn 545 triệu đồng cho các hộ dân mua đất, do các thửa đất thuộc trường hợp phải thu hồi.

Hiện công an tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.