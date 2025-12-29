Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Tự ý lái ô tô cũ biển vàng có thể bị phạt tới 7 triệu đồng

Chí Tâm
Chí Tâm
29/12/2025 11:14 GMT+7

Nhiều người mua ô tô cũ biển vàng thường chủ quan tự lái xe về nhà sau khi đã thanh lý hợp đồng với hợp tác xã. Tuy nhiên, khi chưa hoàn tất thủ tục thu hồi biển số, hành vi này sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 168 do thiếu phù hiệu.

Chia sẻ về trường hợp của mình, anh Đặng Minh Đức, ngụ TP.HCM cho biết vừa mua chiếc Mitsubishi Xpander tại một showroom ô tô cũ để sử dụng cá nhân. Trước đó, chủ cũ của xe đã thanh lý hợp đồng với hợp tác xã (HTX) và tháo phù hiệu kinh doanh, nhưng xe vẫn đang gắn biển số vàng do chưa làm thủ tục rút hồ sơ gốc. Anh Đức băn khoăn: "Tôi mua xe về sử dụng cá nhân, việc lái xe biển vàng nhưng không gắn phù hiệu liệu có bị phạt?".

Tự ý lái ô tô cũ biển vàng có thể bị phạt tới 7 triệu đồng - Ảnh 1.

Điều khiển ô tô kinh doanh dịch vụ nhưng không có phù hiệu sẽ bị phạt đến 7 triệu đồng

ẢNH: C.T

Thực tế, tình huống của anh Đức rất phổ biến. Tại các showroom, xe cũ từng chạy dịch vụ thường đã được "dọn sạch" logo và phù hiệu kinh doanh. Tuy nhiên, việc tháo phù hiệu dán trên xe không đồng nghĩa với việc phương tiện đó trở thành xe cá nhân ngay lập tức về mặt pháp lý.

Theo quy định, màu sắc biển số là dấu hiệu nhận diện loại hình phương tiện. Nếu chủ xe chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký và biển số vàng tại cơ quan chức năng, hệ thống dữ liệu vẫn mặc định quản lý đây là xe kinh doanh vận tải. Mọi lý do như "xe mới mua", "đang lái xe về nhà" hay "không còn chở khách" đều không có giá trị thay thế cho các điều kiện pháp lý bắt buộc đối với xe biển vàng. Việc sử dụng loại xe này lưu thông khi thiếu phù hiệu hợp lệ là hành vi vi phạm điều kiện lưu thông đường bộ.

Kể từ năm 2025, dữ liệu giữa Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam đã được liên thông hoàn toàn. Khi tuần tra, lực lượng chức năng chỉ cần tra cứu biển số trên hệ thống là có thể xác định ngay phương tiện có phù hiệu hay không, phù hiệu còn hiệu lực hay đã bị hủy bỏ.

Tự ý lái ô tô cũ biển vàng có thể bị phạt tới 7 triệu đồng - Ảnh 2.

Màu sắc biển số là dấu hiệu nhận diện loại hình phương tiện

ẢNH: C.T

Căn cứ khoản 7, điều 20, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải không có phù hiệu theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng sẽ bị phạt tiền 5 - 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, người điều khiển còn bị xử phạt bổ sung trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 10, điều 20 cùng Nghị định.

Cần lưu ý, các chế tài này nhắm trực tiếp vào người cầm lái tại thời điểm kiểm tra. Vì vậy, dù là chủ sở hữu mới và không có mục đích kinh doanh, người điều khiển vẫn phải chịu trách nhiệm về mức phạt tiền lẫn điểm số bằng lái nếu trực tiếp điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Để đảm bảo an toàn pháp lý, người mua xe cũ biển vàng tuyệt đối không được tự ý lái xe khi chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký và biển số tại cơ quan chức năng. Chủ xe nên yêu cầu bên bán hoàn tất các thủ tục thu hồi này trước khi bàn giao hoặc sử dụng dịch vụ xe cứu hộ để vận chuyển phương tiện về nơi ở nhằm tránh vi phạm các quy định hiện hành.

Tin liên quan

Che biển số để tránh phạt nguội nhưng thực tế bị phạt... nặng hơn

Che biển số để tránh phạt nguội nhưng thực tế bị phạt... nặng hơn

Nhiều tài xế dùng khẩu trang, băng dính... để che biển số nhằm tránh phạt nguội nhưng hành vi này lại bị phạt lên tới 26 triệu đồng, nặng hơn gấp nhiều lần so với các lỗi vi phạm phổ biến.

Biển số xe mới tại các tỉnh, thành hợp nhất tính theo đầu số nào?

Mua xe mới, sử dụng biển số cũ có phải đóng phí biển số 20 triệu đồng?

Khám phá thêm chủ đề

ô tô cũ biển số vàng xe dịch vụ HTX xe kinh doanh dịch vụ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận