Tự ý lái ô tô cũ biển vàng có thể bị phạt tới 7 triệu đồng

Chia sẻ về trường hợp của mình, anh Đặng Minh Đức, ngụ TP.HCM cho biết vừa mua chiếc Mitsubishi Xpander tại một showroom ô tô cũ để sử dụng cá nhân. Trước đó, chủ cũ của xe đã thanh lý hợp đồng với hợp tác xã (HTX) và tháo phù hiệu kinh doanh, nhưng xe vẫn đang gắn biển số vàng do chưa làm thủ tục rút hồ sơ gốc. Anh Đức băn khoăn: "Tôi mua xe về sử dụng cá nhân, việc lái xe biển vàng nhưng không gắn phù hiệu liệu có bị phạt?".

Điều khiển ô tô kinh doanh dịch vụ nhưng không có phù hiệu sẽ bị phạt đến 7 triệu đồng ẢNH: C.T

Thực tế, tình huống của anh Đức rất phổ biến. Tại các showroom, xe cũ từng chạy dịch vụ thường đã được "dọn sạch" logo và phù hiệu kinh doanh. Tuy nhiên, việc tháo phù hiệu dán trên xe không đồng nghĩa với việc phương tiện đó trở thành xe cá nhân ngay lập tức về mặt pháp lý.

Theo quy định, màu sắc biển số là dấu hiệu nhận diện loại hình phương tiện. Nếu chủ xe chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký và biển số vàng tại cơ quan chức năng, hệ thống dữ liệu vẫn mặc định quản lý đây là xe kinh doanh vận tải. Mọi lý do như "xe mới mua", "đang lái xe về nhà" hay "không còn chở khách" đều không có giá trị thay thế cho các điều kiện pháp lý bắt buộc đối với xe biển vàng. Việc sử dụng loại xe này lưu thông khi thiếu phù hiệu hợp lệ là hành vi vi phạm điều kiện lưu thông đường bộ.

Kể từ năm 2025, dữ liệu giữa Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam đã được liên thông hoàn toàn. Khi tuần tra, lực lượng chức năng chỉ cần tra cứu biển số trên hệ thống là có thể xác định ngay phương tiện có phù hiệu hay không, phù hiệu còn hiệu lực hay đã bị hủy bỏ.

Màu sắc biển số là dấu hiệu nhận diện loại hình phương tiện ẢNH: C.T

Căn cứ khoản 7, điều 20, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải không có phù hiệu theo quy định hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng sẽ bị phạt tiền 5 - 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, người điều khiển còn bị xử phạt bổ sung trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 10, điều 20 cùng Nghị định.

Cần lưu ý, các chế tài này nhắm trực tiếp vào người cầm lái tại thời điểm kiểm tra. Vì vậy, dù là chủ sở hữu mới và không có mục đích kinh doanh, người điều khiển vẫn phải chịu trách nhiệm về mức phạt tiền lẫn điểm số bằng lái nếu trực tiếp điều khiển phương tiện lưu thông trên đường.

Để đảm bảo an toàn pháp lý, người mua xe cũ biển vàng tuyệt đối không được tự ý lái xe khi chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký và biển số tại cơ quan chức năng. Chủ xe nên yêu cầu bên bán hoàn tất các thủ tục thu hồi này trước khi bàn giao hoặc sử dụng dịch vụ xe cứu hộ để vận chuyển phương tiện về nơi ở nhằm tránh vi phạm các quy định hiện hành.