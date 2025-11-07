Tưng bừng khai mạc giải bóng bàn Báo Hà Nội mới 2025

Món ăn tinh thần quen thuộc của người yêu bóng bàn

Ra đời vào năm 2012, đến nay giải bóng bàn Báo Hà Nội Mới trở thành món ăn tinh thần quen thuộc của người yêu bóng bàn thủ đô lẫn các nơi. Giải năm nay thu hút 400 tay vợt chuyên và không chuyên đến từ 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, tranh tài ở 12 nội dung thi đấu với tổng giá trị giải thưởng hơn 160 triệu đồng.

Các tay vợt tranh tài sôi nổi ẢNH: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lại Bá Hà - Phó tổng biên tập Báo Hà Nội Mới, Phó Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Giải đã chứng tỏ là sân chơi uy tín, là một trong những điển hình về phong trào xã hội hóa thể thao của thủ đô. Năm nay giải trở lại với sự lớn mạnh hơn về nội dung thi đấu, số lượng đơn vị tham gia. Việc có gần 400 tay vợt chuyên nghiệp và nghiệp dư từ 80 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Vĩnh Long, TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Nghệ An, Hưng Yên, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Phòng tham dự giải năm nay đã khẳng định, việc tổ chức giải bóng bàn Báo Hà Nội Mới mở rộng ngày càng đáp ứng được nguyện vọng thưởng thức những trận cầu mãn nhãn của người hâm mộ bóng bàn cũng như nhu cầu thi đấu, cọ xát của các VĐV chuyên nghiệp và nghiệp dư”.

Đông đảo VĐV góp mặt ở lễ khai mạc giải bóng bàn ẢNH: BTC

Theo điều lệ giải, các VĐV thi đấu ở 12 nội dung gồm: đơn nam lãnh đạo, đồng đội nam nâng cao, đồng đội nam phong trào, đơn nam nâng cao, đôi nam phong trào từ 45 tuổi trở lên, đơn nam phong trào dưới 45 tuổi, đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nam có lãnh đạo, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nữ trên 45 tuổi.

Ban tổ chức chia làm 16 bảng đấu cho đồng đội phong trào và 4 bảng đấu cho đồng đội nâng cao, chọn các đội xuất sắc nhất mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong đó, điểm mới của giải đấu năm nay là ban tổ chức áp dụng thể thức Olympic mới (1 trận đôi, 4 trận đơn) cho nội dung đồng đội nam, thay cho thể thức Swaythling (5 trận đơn) trước đây.

Các tay vợt hào hứng tranh tài giải bóng bàn ẢNH: BTC

Có chút tiếc nuối khi các tuyển thủ quốc gia như: Nguyễn Đức Tuân, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Trần Mai Ngọc... bận lịch tập huấn dài ngày tại Trung Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan nên không thể góp mặt. Tuy nhiên, các đơn vị như Hà Nội, CAND - T&T, Quân đội, Hải Phòng… đều cử đội trẻ tham dự và giải vẫn có sự góp mặt của nhiều cựu tuyển thủ quốc gia như Vũ Thị Nô En, Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Tuấn Quỳnh cùng các vận động viên hàng đầu bóng bàn Việt Nam hiện nay như Nguyễn Đăng Hiệp, Bùi Thế Nghĩa, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Như Phong, Trần Mạnh Cường, Nguyễn Hoàng Lâm, Tạ Hồng Khánh, Lê Văn Đức, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Trần Diệu Linh, Vũ Hoài Thanh… nên hứa hẹn hấp dẫn.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV bước vào tranh tài ở những nội dung đầu tiên dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Giải giải bóng bàn Báo Hà Nội Mới năm 2025 sẽ kết thúc ngày 9.11.



