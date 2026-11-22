Nhiều hội nhóm mạng xã hội "con yêu Bố Mẹ" với hơn 140.000 thành viên đang trở thành một không gian ấm áp, nơi người trẻ cởi bỏ sự ngại ngùng để bộc lộ tình cảm, lòng biết ơn và những mẩu chuyện đời thường về đấng sinh thành. Không đơn thuần là những bài đăng giải trí, từng dòng trạng thái tại đây đều gói ghém những lát cắt chân thực về sự thấu hiểu và tình cảm gia đình.

Bài đăng trong nhóm "con yêu Bố Mẹ" của tài khoản Châu Vũ thể hiện sự biết ơn với cha của mình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ những lời cảm ơn dung dị

Dạo quanh một vòng những nhóm "con yêu Bố Mẹ", dễ dàng bắt gặp những lời cảm ơn mộc mạc xuất phát từ những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống thường nhật, từ niềm vui khi được cha mẹ cho tiền mua đôi giày mới, sự hào hứng khi được gia đình đồng ý cho nuôi cún cưng, hay chỉ đơn giản là biết ơn vì cha mẹ đã yêu thương và sinh ra mình.

Có những câu chuyện nhỏ mang lại sức nặng cảm xúc lớn, như chia sẻ của thành viên Vũ Bảo Châu (ở Bắc Ninh) chủ tài khoản Châu Vũ trong một nhóm có hơn 140.000 thành viên, về việc cha chuẩn bị sẵn túi giấy vụn trước cửa phòng để cô mang đi quyên góp ở trường vì sợ con quên. Chính những hành động thầm lặng, chu đáo ấy đã chạm đến trái tim của những đứa con, khiến các bạn thêm trân quý từng khoảnh khắc được sống trong vòng tay gia đình.

Bảo Châu cũng có chia sẻ thêm về việc trước đây từng hiểu nhầm rằng cha mẹ không yêu mình. Một kỷ niệm khiến bạn nhớ mãi là khoảng thời gian lên Hà Nội ở nhà người thân của anh trai và phải xa nhà trọn vẹn 3 tháng.

Châu Vũ và cha của mình ẢNH: NVCC

Do bận việc học, Châu cũng không thể liên lạc thường xuyên với gia đình. Mãi sau này, nữ sinh mới biết trong khoảng thời gian ấy, cha mình đã khóc vì nhớ con, còn mẹ dù không khóc nhưng cũng rất buồn. Sau lần xa cách đó, cha mẹ thường xuyên hỏi han và quan tâm đến bạn nhiều hơn trước.

Điều khiến bạn cảm thấy ấm lòng nhất không nằm ở những món quà hay giá trị vật chất, mà là việc cha mẹ luôn giữ lời hứa với con. Từ những điều nhỏ bé ấy, bạn dần có thêm niềm tin vào tình yêu thương của cha mẹ và hiểu rằng đôi khi tình cảm gia đình không được thể hiện bằng những lời nói trực tiếp, mà nằm trong cách cha mẹ âm thầm quan tâm, vun vén cho con cái.

Cầu nối lan tỏa lòng biết ơn

Lý giải về sức hút của những cộng đồng dành cho gia đình trên không gian mạng, Nguyễn Đức Duy (20 tuổi, ở Hải Phòng) chủ tài khoản Hoàng Đạt trong nhóm "con yêu Bố Mẹ" cho biết bản thân tìm đến nhóm khá tình cờ. Ban đầu chỉ vào xem các bài đăng về gia đình, nhưng càng theo dõi, Duy càng cảm thấy gần gũi bởi sự chân thật và ấm áp hiện hữu trong từng câu chuyện.

Hoàn cảnh gia đình cũng là một phần lý do khiến bạn thêm trân trọng từng dịp được kết nối và sẻ chia về cha mẹ. Duy tâm sự rằng cha mẹ đều đi làm ăn xa, lâu lâu đến dịp Tết Nguyên đán mới có thể trở về nhà.

Dù khoảng cách địa lý cách trở, nhưng cha mẹ chưa bao giờ để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì, luôn đều đặn gọi điện hỏi han, quan tâm từng chút một. Chính sự quan tâm ấm áp ấy khiến Duy luôn trân quý và cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được làm con của cha mẹ.

Những lời cảm ơn dành cho đấng sinh thành trong các hội nhóm "con yêu Bố Mẹ" lan tỏa năng lượng tích cực về tình cảm gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo góc nhìn của bạn, việc bày tỏ tình cảm với phụ huynh trên mạng xã hội mang một ý nghĩa tâm lý đặc biệt đối với người trẻ: "Theo mình, việc bày tỏ tình cảm với bố mẹ trên mạng xã hội là một cách lan tỏa tình yêu thương và lòng biết ơn. Đôi khi ngoài đời mình ngại nói những lời yêu thương trực tiếp, nhưng thông qua những bài viết hay chia sẻ trên mạng xã hội, mình có thể thể hiện tình cảm của mình dành cho bố mẹ. Quan trọng nhất không phải là đăng cho mọi người thấy, mà là tình cảm chân thành và sự quan tâm mình dành cho bố mẹ trong cuộc sống hằng ngày".

Theo chị Mộc Trà (sống ở TP.HCM), giữa nhịp sống vội vã dễ cuốn người trẻ vào những mối bận tâm riêng, một góc nhỏ như "con yêu Bố Mẹ" giống như một khoảng lặng cần thiết để ai cũng có dịp ngoái nhìn về phía gia đình. Không cần những lời hoa mỹ hay món quà đắt tiền, đôi khi chỉ một dòng trạng thái mộc mạc, một tấm ảnh chụp hay sự thấu hiểu cũng đủ để sưởi ấm trái tim của cả người viết lẫn người đọc.

"Bởi sau cùng, điều quý giá nhất không nằm ở những lượt tương tác trên mạng xã hội, mà là khi những đứa con nhận ra tình thương của ba mẹ vẫn luôn hiện hữu, để biết trân trọng và yêu thương nhiều hơn ngay từ hôm nay", cô gái bày tỏ.