"Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con!", "Con cảm ơn bố mẹ đã cho tiền con đi ăn bún với bạn", "Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là những người lái đò thầm lặng đưa con qua từng chặng đường đời. Con yêu bố mẹ rất nhiều!"... những chia sẻ dễ thương, tích cực và đầy tình cảm của các tài khoản Facebook trong hội nhóm "con yêu Bố Mẹ" với hơn 140.000 thành viên nhận về "mưa tim".

Trên mạng xã hội xuất hiện hội nhóm "con yêu Bố mẹ", thu hút nhiều người trẻ thể hiện tình cảm với đấng sinh thành của mình ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong hội nhóm này thời gian gần đây thường xuyên chia sẻ những bài viết, những khoảnh khắc dễ thương của nhiều bạn trẻ, con cái thể hiện tình yêu, sự biết ơn đối với đấng sinh thành của mình.

Có bài viết đơn giản chỉ là đăng tải một khoảnh khắc gia đình, là lời cảm ơn với cha mẹ vì đã cho tiền tiêu vặt, tiền ăn hằng ngày, có bài viết đong đầy cảm xúc, thể hiện sự biết ơn sâu sắc với đấng sinh thành vì đã nuôi dạy mình khôn lớn… Hầu hết các bài viết trong nhóm đều lan tỏa năng lượng tích cực về tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái.

Một trong những người sáng lập nhóm (xin giấu thông tin cá nhân) cho biết, nhóm do chị và anh trai lập nên cách đây 2 tháng, từ một hội nhóm cũ và sau đó đổi tên thành nhóm "con yêu Bố Mẹ".

Mọi chuyện xuất phát từ việc trước đó, một nhóm Facebook khác có tên "con ghét bố mẹ" gây xôn xao khi bất ngờ tăng từ hơn 40.000 lên hơn 110.000 thành viên trong khoảng 2 ngày. Bên trong, những tâm sự ẩn danh về cha mẹ, con cái mang tính tiêu cực tạo nên nhiều luồng tranh luận trái chiều.

"Mục đích mà anh em mình lập nên nhóm này là để mọi người, đặc biệt là những người trẻ thể hiện tình yêu, năng lượng tích cực với gia đình, người thân, cha mẹ của mình. 90% thành viên trong nhóm là các bạn còn rất trẻ, mình cũng mong các bạn khi vào nhóm sẽ cùng chia sẻ những giá trị tốt đẹp với nhau", chị chia sẻ thêm.

"Tôi rất cảm động vì những người nghĩ ra và thành lập nhóm này!"

Biết đến nhóm "con yêu Bố Mẹ" qua mạng xã hội và quyết định tham gia vì thấy nội dung vui vẻ, mang tính tích cực, bạn Nguyễn Tùng Anh (18 tuổi, Hà Nội) cho biết ngoài đời bạn vẫn thường xuyên bày tỏ tình cảm trực tiếp bằng cách nói "con yêu bố mẹ" một cách tự nhiên.

Với nhiều người, việc đăng tải câu chuyện gia đình lên không gian mạng, Tùng Anh đây cũng là một trong những cách để lan tỏa năng lượng tích cực với mọi người ẢNH MINH HỌA: NVCC

Chia sẻ về việc đăng tải câu chuyện gia đình lên không gian mạng, Tùng Anh đây cũng là một trong những cách để lan tỏa năng lượng tích cực với mọi người, cũng là cách để "khoe" và tự hào rằng được mình đang được cha mẹ dành tình yêu thương, chăm sóc.

Khác với những người dễ dàng nói lời yêu thương trực diện, với bạn Nguyễn Thành Long (21 tuổi, ở Hà Nội), mạng xã hội lại là "vùng an toàn" giúp bản thân cởi mở cảm xúc hơn.

Tham gia nhóm "con yêu Bố Mẹ" vì đồng điệu với những giá trị tích cực tại đây, Long tâm sự: "Bình thường mình cũng có bày tỏ tình cảm nhưng không gian mạng luôn là nơi dễ thổ lộ hơn vì không ai biết mình là ai.

Mình nghĩ việc chia sẻ tình yêu thương với bố mẹ lên mạng mang ý nghĩa lớn, giúp lan tỏa năng lượng tích cực và tình cảm gia đình đến mọi người trong xã hội một cách nhanh chóng, rộng rãi".

Các bạn trẻ thể hiện tình yêu với cha mẹ của mình qua các hội nhóm lan tỏa năng lượng tích cực ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đứng ở góc độ của người làm cha mẹ, sự tồn tại của những cộng đồng như "con yêu Bố Mẹ" mang lại niềm vui và sự ấm áp đặc biệt. Chia sẻ cảm nhận khi biết đến hội nhóm này, chị Võ Thị Thanh Tâm, là một phụ huynh nhận xét:

"Một hội nhóm tốt, rất tuyệt vời giúp cho những đứa con biết trân trọng và yêu thương gia đình, biết yêu thương chăm sóc bố mẹ. Tôi rất cảm động vì những người nghĩ ra và thành lập chúng".

Theo khảo sát, mạng xã hội thời điểm này cũng có nhiều hội nhóm tương tự với hàng chục ngàn thành viên, thể hiện tình cảm giữa con cái và cha mẹ một cách tích cực. Bạn nghĩ gì về các hội nhóm "con yêu Bố Mẹ"? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.



