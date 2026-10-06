Cô gái tiết kiệm 2 năm đưa bố mẹ đi du lịch 10 nước châu Âu

Những hình ảnh gia đình 4 người cùng xuất hiện ở Copenhagen (Đan Mạch), Barcelona (Tây Ban Nha), Paris (Pháp)… trong chuyến đi vào tháng 3 vừa được Hải Yến chia sẻ trên mạng xã hội.

Gia đình Hải Yến trong chuyến đi tại Copenhagen, Đan Mạch ẢNH: NVCC

Đưa bố mẹ đi khi còn có thể

Bố Yến là ông Nguyễn Văn Hiên (66 tuổi), mẹ là bà Hà Thị Hoa. Gia đình có hai con gái, chị Nguyễn Thị Hồng Xuân (33 tuổi) và Yến.

Sinh ra trong một gia đình có kinh tế bình thường, Yến hiểu bố mẹ quanh năm làm lụng, chi tiêu tiết kiệm để hai con có điều kiện học hành và cuộc sống đầy đủ hơn. Sau khi sang Đan Mạch sinh sống và làm việc, cô bắt đầu nghĩ đến một chuyến đi dành cho cả nhà.

Hải Yến cùng bố mẹ và chị gái tham quan Barcelona, Tây Ban Nha ẢNH: NVCC

"Khi tận mắt chứng kiến những công trình và cảnh đẹp ở châu Âu, mình nghĩ phải để bố mẹ được tận hưởng những điều đó", cô kể. Ban đầu, kế hoạch của cô chỉ gồm đến Đan Mạch, Pháp, Ý và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, do công việc của Yến gặp trục trặc, chuyến đi phải dời lại một năm. Khoảng thời gian chờ đợi vô tình giúp cô có thêm thời gian dành dụm và mở rộng hành trình. Trong 2 năm chuẩn bị, Yến hạn chế mua sắm những món không cần thiết, không đi du lịch như trước. Mỗi tháng nhận lương, cô giữ lại một khoản cố định cho sinh hoạt, phần còn lại dành cho kế hoạch đưa bố mẹ sang châu Âu. "Bạn bè rủ đi du lịch nhiều lúc mình cũng thèm lắm, nhưng lại tự nhủ phải tiết kiệm để sau này được đi cùng bố mẹ", cô kể.

Khó khăn lớn nhất với Yến là chuẩn bị thủ tục để bố mẹ đi du lịch châu Âu. Thời điểm mới sang Đan Mạch được khoảng nửa năm, cô cố gắng tìm việc để có visa và giấy phép lao động, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc bảo lãnh người thân sang thăm.

Bà Hoa thổi nến sinh nhật trong chuyến đi tại Pháp ẢNH: NVCC

Cuối cùng, chuyến đi có đủ 4 thành viên trong gia đình kéo dài một tháng và qua 10 quốc gia, trong đó có Đan Mạch, Ý, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hungary…

Theo Yến, tổng chi phí cho cả gia đình khoảng 420 triệu đồng. Để chủ động hơn, cô mua vé máy bay và đặt khách sạn trước khoảng nửa năm. Giữa các quốc gia, gia đình chủ yếu di chuyển bằng máy bay; riêng chặng từ Ý sang Thụy Sĩ, cả nhà chọn đi tàu để có thể ngắm cảnh dọc đường.

Một chuyện khác Yến phải tính đến là vấn đề ăn uống của bố mẹ. Ông bà không quen đồ ăn châu Âu nên gia đình chỉ thử một số món đặc trưng ở từng nơi, những bữa còn lại chủ yếu tự nấu. Nhờ vậy, giữa hành trình qua nhiều thành phố xa lạ, những bữa cơm quen thuộc của gia đình vẫn được duy trì.

Thổi nến sinh nhật mẹ ở tháp Eiffel

Trong một tháng đi cùng nhau, kỷ niệm bà Hoa nhớ nhất là đón sinh nhật của mình ở Pháp.

Hai con gái chuẩn bị bánh rồi đưa mẹ ra khu vực tháp Eiffel. Không chỉ có chiếc bánh sinh nhật, hai chị em còn thuê người đàn hát ngay tại đó.

Những hình ảnh về chuyến đi của gia đình Hải Yến ẢNH: NVCC

Khi bà Hoa thổi nến, một số du khách xung quanh nhìn thấy đã cùng hát và gửi lời chúc mừng. Người mẹ 59 tuổi vừa vui vừa ngại trước màn tổ chức bất ngờ của hai con. "Đến giờ tôi vẫn chưa tin chuyến đi đã thành sự thật. Hôm sinh nhật, hai đứa kéo tôi ra khu vực trung tâm thổi bánh, thuê cả người đàn hát. Khách du lịch thấy vậy cũng xúm lại hát và chúc mừng. Tôi vừa vui vừa ngại, phải gọi là một buổi sinh nhật đáng nhớ tại trời Tây", bà Hoa kể.

Sau chuyến đi, bà Hoa kể bạn bè, hàng xóm thường hỏi thăm. Bà vui khi hai con gái đã trưởng thành, có công việc ổn định và vẫn muốn dành thời gian cho bố mẹ.

Nhưng người mẹ cũng có điều muốn nhắc ngược các con. Bà mong Yến và chị gái biết chăm sóc sức khỏe, dành thời gian cho bản thân và sau này vun vén gia đình riêng, thay vì lúc nào cũng nghĩ phải dành những điều tốt nhất cho bố mẹ.

Còn Yến nói điều cô mong sau chuyến đi không phải là bố mẹ tiếp tục dành dụm cho con cái. "Con hy vọng bố mẹ có thể thoải mái chi tiêu, chăm lo cho bản thân nhiều hơn, mong bố mẹ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên tụi con", cô chia sẻ.

Nhìn lại 2 năm dành dụm và một tháng cả gia đình cùng rong ruổi, Yến cho rằng điều khiến cô quyết định thực hiện kế hoạch sớm chính là tuổi của bố mẹ. "Chúng ta còn trẻ khỏe, còn thời gian, nhưng bố mẹ thì không chắc. Sức khỏe của bố mẹ không phải lúc nào cũng chờ được đến chúng ta sẵn sàng", cô nói thêm.