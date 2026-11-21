Thời gian gần đây, một hội nhóm mạng xã hội có hơn 140.000 thành viên có tên "con yêu Bố Mẹ" bất ngờ gây sốt với những chia sẻ siêu dễ thương của những người con về cha mẹ của mình, lan tỏa năng lượng tích cực về tình cảm gia đình.

Đắc Phúc (hàng thứ hai, thứ ba từ phải sang) đã chia sẻ những dòng viết gửi cha mẹ trong nhóm "con yêu Bố Mẹ"

ẢNH: NVCC

Trong rất nhiều những chia sẻ đó, một bức thư của nam sinh lớp 10 gửi đến cha mẹ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng với những chia sẻ sâu sắc và xúc động. Bức thư có nội dung như sau:

"Gửi bố mẹ kính yêu của con,

Đôi khi con cứ vô tư nhận lấy mọi điều tốt đẹp từ bố mẹ mà quên mất rằng để con được yên tâm ngồi trên ghế nhà trường, ngày ngày cắp sách đến lớp, bố mẹ đã phải gồng gánh biết bao nhọc nhằn, lo toan ngoài xã hội. Hôm nay, ngồi lại và nghĩ về những hy sinh thầm lặng ấy, con viết những dòng này để gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến bố mẹ, những người tuyệt vời nhất cuộc đời con.

Con biết, để nuôi dạy chúng con khôn lớn và cho chúng con một môi trường học tập trọn vẹn, bố mẹ đã phải đánh đổi bằng biết bao giọt mồ hôi, những sớm hôm tần tảo và cả những lo toan hằn lên khóe mắt, đôi bàn tay. Đồng tiền bố mẹ kiếm được chưa bao giờ là dễ dàng, ấy vậy mà chưa một lần bố mẹ tiếc với con khoản tiền học phí, sách vở hay những thứ cần thiết cho tương lai của con. Tất cả những gì tốt đẹp nhất, bố mẹ đều dành hết cho các con với hy vọng chúng con sau này sẽ có một cuộc đời nhẹ nhàng và vững vàng hơn.

Có những ngày thời tiết khắc nghiệt hay khi bản thân con đôi lúc lơ đễnh, chểnh mảng việc học, con lại thấy ánh mắt buồn và những lời nhắc nhở đầy bao dung của bố mẹ. Nhờ có sự nghiêm khắc đúng lúc và tình yêu thương vô bờ bến ấy, con mới có thể đi đúng hướng, biết trân trọng giá trị của tri thức và sự nỗ lực. Được đi học không chỉ là một quyền lợi, mà hơn hết, đó là món quà vô giá mà bố mẹ đã chắt chiu, gom góp để trao cho con chiếc vé bước tới tương lai.

Con hiểu rằng, cách báo hiếu thiết thực nhất và làm bố mẹ tự hào nhất chính là sự tiến bộ từng ngày của con trên con đường học tập. Con hứa sẽ luôn cố gắng chắt chiu từng cơ hội, nỗ lực rèn luyện cả kiến thức lẫn đạo đức để không phụ lại tấm lòng muôn vàn khó nhọc của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn là điểm tựa vững chắc nhất, là những người lái đò thầm lặng đưa con qua từng chặng đường đời. Con yêu bố mẹ rất nhiều!

Con của bố mẹ".

Chủ nhân bức thư chia sẻ gì?

Những chia sẻ trên của chủ tài khoản Facebook Dac Phuc trong nhóm "con yêu Bố Mẹ" đã nhận được nhiều bình luận khen ngợi, xúc động từ mọi người. Tài khoản Liên Nguyễn nhận xét: "Bài viết rất sâu lắng và nhiều cảm xúc". "Đọc thấm thía thật", nickname Phạm Ánh Linh bình luận. "Đồng cảm quá!", nickname Giang Sơn chia sẻ.

Đắc Phúc biết tới nhóm "con yêu Bố Mẹ" qua bạn bè. Theo em, ở đây có nhiều bài viết dễ thương của mọi người về cha mẹ của mình ẢNH: NVCC

Bạn Hoàng Đắc Phúc (16 tuổi) xác nhận với Thanh Niên em là tác giả của bức thư trên. Phúc cho biết thời gian gần đây, thông qua bạn bè và mạng xã hội, em biết tới nhóm "con yêu Bố Mẹ".

Thấy đây là một nhóm ý nghĩa, nơi những người trẻ, người làm con như em có thể chia sẻ những điều tích cực về cha mẹ, gia đình mình nên em đã cùng bạn bè tham gia nhóm.

"Bức thư được em viết ở trường, sau đó đăng lên nhóm để gửi lời cảm ơn bố mẹ, cũng là cách để em lan tỏa những điều tích cực về gia đình mình đến mọi người. Em rất vui khi nhận được sự quan tâm của các bạn và phụ huynh", Phúc bày tỏ.

Bà Nguyễn Thị Dung (51 tuổi) khi đọc được những dòng viết của con trai út trong những ngày điều trị bệnh ở nước ngoài cũng đã rất xúc động. Người mẹ dặn dò con hãy cố gắng thực hiện những lời hứa trong thư.

Phúc là con trai út trong gia đình có 3 anh chị em. Chàng trai cho biết rất yêu thương gia đình mình và sẽ không ngừng cố gắng để học thật tốt, trở thành niềm tự hào của cha mẹ và người thân.

Nhiều hội nhóm "con yêu Bố Mẹ" được quan tâm trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quý độc giả nghĩ gì về bức thư gửi cha mẹ của cậu bé lớp 10 trong nhóm "con yêu Bố Mẹ"? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.