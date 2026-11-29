Những mảnh vải vụn, quần jeans cũ tưởng chừng không còn giá trị sử dụng lại trở thành chất liệu để tạo nên những bức tranh lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ.

Đó là một trong những hoạt động sáng tạo của Aime Linh Vương (tên thật Vương Diệu Linh, sinh năm 1999), người sáng lập dự án nghệ thuật và thời trang tái chế Reb8rn.



Thay vì chỉ giới thiệu những sản phẩm tái chế, Linh Vương tổ chức các workshop để người tham gia trực tiếp sử dụng denim cũ, vải vụn tạo nên những tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Khi vải vụn trở thành tranh

Từ những chất liệu quen thuộc như denim, vải vụn, Linh Vương tìm cách kết hợp nghệ thuật tái chế với các yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam.



Aime Linh Vương, người sáng lập dự án nghệ thuật và thời trang tái chế Reb8rn Ảnh: NVCC

Trong những workshop lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ, dự án sử dụng các hình tượng dân gian như cậu bé chăn trâu, vinh hoa bái tổ, con gà... Các thành viên Reb8rn thực hiện công đoạn in tranh bằng khuôn gỗ, sau đó người tham gia workshop sử dụng những mảnh vải thừa để cắt ghép, trang trí lên tranh, tạo nên các chi tiết nổi 3D.

Nhờ cách làm này, những hình ảnh quen thuộc của tranh dân gian được thể hiện bằng chất liệu mới. Mỗi người có thể lựa chọn màu sắc, họa tiết và cách sắp xếp vải để tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn riêng.

Nguồn vật liệu sử dụng trong các hoạt động sáng tạo được Linh Vương kết nối với những đơn vị thu gom, phân loại rác thải và vật liệu tái chế, trong đó có Tagom. Những mảnh vải thừa sau khi được thu gom có thêm cơ hội được sử dụng thay vì bị bỏ đi.

Theo Linh Vương, điều thú vị nằm ở chỗ nhiều người ban đầu không nghĩ những mảnh vải tưởng chỉ có thể bỏ đi lại có thể trở thành chất liệu nghệ thuật. "Họ còn không ngờ là có thể dùng vải vụn để làm ra một bức tranh đẹp như thế", chị chia sẻ.

Linh Vương theo đuổi phong cách thời trang giàu tính sáng tạo Ảnh: NVCC

Không chỉ tranh Đông Hồ, những hình ảnh quen thuộc trong văn hóa Việt như áo yếm hay tứ linh cũng được chị đưa vào các hoạt động sáng tạo.

Tuy nhiên, chị cho rằng việc kết hợp chất liệu mới với văn hóa truyền thống cần có sự tiết chế, tránh làm mất đi giá trị vốn có. "Di sản Việt Nam vốn đã đẹp rồi. Không cần làm gì vẫn đẹp. Nên khi thêm cái mới vào thì phải biết giới hạn", chị nói.

Với Linh Vương, việc người trẻ trực tiếp làm ra một tác phẩm từ vật liệu cũ cũng là cách để họ có thêm góc nhìn về tái chế, thay vì chỉ tiếp nhận những thông điệp bảo vệ môi trường qua lời nói.

Từ ký ức về bãi rác đến dự án Reb8rn

Ít ai biết rằng, sự quan tâm của Linh Vương đến môi trường bắt nguồn từ một ký ức không mấy dễ chịu thời thơ ấu.

Lớn lên tại một khu tập thể ở Hà Nội, chị từng gặp cảnh "mở mắt ngủ dậy, mở cửa sổ ra là mùi rác xộc thẳng vào mũi".

Sau này chị bắt đầu nhìn những ký ức ấy theo cách khác. "Khi theo học ngành Thiết kế đồ họa tại Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, tôi mới học được cách không ghét quá khứ của mình nữa. Mình biết nhìn vào những thứ mình sợ, như rác hay những thứ bẩn, rồi đối diện với nó để biến nó thành chất liệu sáng tạo", chị chia sẻ.

Linh Vương tổ chức workshop làm tranh Đông Hồ từ vải vụn Ảnh: NVCC

Tình yêu nghệ thuật của Linh Vương cũng được nuôi dưỡng từ nhỏ bởi ông ngoại, một giáo viên vật lý yêu hội họa, thường hướng dẫn chị vẽ tranh.

Ban đầu, Linh Vương làm các video tái chế quần áo cũ trên YouTube, từ việc cắt áo phông thành áo crop top đến thử nghiệm những thiết kế thời trang khác biệt.

Một thiết kế tái chế được chú ý trên mạng xã hội vào năm 2018 nhưng cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Trải nghiệm ấy khiến chị nhận ra rằng những ý tưởng sáng tạo mới không phải lúc nào cũng dễ được đón nhận.

"Có thể tư duy mình đi nhanh hơn một chút, nhưng cái mới chưa chắc đã được chấp nhận ngay", chị nói.

Thay vì tiếp tục chạy theo những thiết kế khác biệt, chị dành thời gian quan sát thị trường, tìm hiểu cách công chúng tiếp nhận thời trang tái chế và phát triển hướng đi riêng.

Dự án Reb8rn dần hình thành từ những thử nghiệm đó. Với Linh Vương, cái tên mang ý nghĩa tái sinh, không chỉ dành cho vật liệu mà còn thể hiện quá trình thay đổi của chính người sáng tạo.

Đưa nghệ thuật tái chế đến gần người trẻ

Trong những chất liệu từng sử dụng, Linh Vương đặc biệt yêu thích denim. Theo chị, denim gắn với trang phục lao động trước khi trở thành chất liệu phổ biến trong thời trang. Đặc tính bền, dễ cắt ghép và vẻ đẹp của những vết sờn khiến chất liệu này phù hợp với các thử nghiệm tái chế.

"Nó càng sờn càng đẹp", chị nhận xét.

Năm 2025, Linh Vương thực hiện dự án nghệ thuật "Tân Xà", lấy cảm hứng từ hình ảnh con rắn lột xác trong năm Ất Tỵ. Hình tượng ấy cũng phản ánh tinh thần mà chị theo đuổi trong Reb8rn: liên tục thay đổi, làm mới bản thân và tìm cách sử dụng những chất liệu cũ theo một hướng khác.

Những yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam được Linh Vương đưa vào các hoạt động sáng tạo Ảnh: NVCC

Từ các sản phẩm thời trang, chị dần mở rộng hoạt động sang workshop, nơi người tham gia được trực tiếp trải nghiệm quá trình sáng tạo.

Theo chị, chỉ làm ra và bán những sản phẩm tái chế là chưa đủ để duy trì dự án lâu dài. Điều chị muốn chia sẻ còn là ý tưởng và cách tiếp cận vật liệu cũ.

Linh Vương cho rằng nghệ thuật có thể giúp những vấn đề về môi trường trở nên gần gũi hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ. "Thông điệp mà quá nhiều lý thuyết thì hơi khó trôi", chị nói. Thay vì đưa ra những khái niệm lớn lao về phát triển bền vững, chị muốn người tham gia tự tay cắt ghép vải, tạo hình và nhìn thấy một sản phẩm mới hình thành từ những thứ tưởng như đã hết giá trị.