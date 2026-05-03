Từng thi rớt đại học, chàng trai tốt nghiệp xuất sắc tiến sĩ AI

Nguyễn Quốc Trình (34 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại TP.Morioka, tỉnh Iwate, Nhật Bản) hoàn thành xuất sắc chương trình tiến sĩ ngành phần mềm và khoa học thông tin, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học tỉnh Iwate, Nhật Bản, đồng thời là Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của Công ty Cybercore Nhật Bản, kiêm Giám đốc điều hành chi nhánh Việt Nam. Ngoài ra, Quốc Trình còn tốt nghiệp tiến sĩ quản trị kinh doanh Trường Kinh doanh quốc tế Scandinavia IBSS (Đan Mạch) và đang theo học nghiên cứu sinh về tâm lý học ứng dụng tại Đại học East Bridge, Pháp.

Nguyễn Quốc Trình (thứ 4 từ trái sang) nhận bằng tiến sĩ AI tại Nhật hồi tháng 3.2026 ẢNH: NVCC

Quốc Trình theo đuổi ngành AI vì anh nhận thấy đây là lĩnh vực "vừa khó vừa thú vị". Kể về dự án bản thân tâm đắc nhất, anh Trình cho biết đó là khi anh tham gia triển khai hệ thống phân tích hành vi tài xế tích hợp AI, mục tiêu là dự đoán và cảnh báo sớm nguy cơ tai nạn giao thông. "Khi hệ thống hoạt động và dữ liệu cho thấy số vụ tai nạn ở khu vực triển khai giảm xuống, tôi không nghĩ đến những dòng mã nguồn mình đã viết, mà nghĩ đến những người không phải vào bệnh viện hôm đó. Đó là lúc tôi hiểu tại sao mình chọn làm nghề này", anh nói.

Ít ai biết được rằng thành công hôm nay của tiến sĩ tài năng này lại xuất phát từ bước ngoặt của cậu học sinh chuyên toán thi rớt đại học. Anh Trình nhớ lại: "Đó là cảm giác sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn nỗi hoảng loạn và nước mắt. Ở tuổi 18, giữa những mong đợi và kỳ vọng của bản thân, gia đình và xã hội, cú sốc ấy như xé nát cả thế giới. Tôi đã nhiều lần nghĩ đến kết thúc cuộc sống. Điều khiến tôi thức tỉnh lại là một câu nói rất đơn giản của mẹ: Đã bao nhiêu lần thất bại con đều vượt qua, tại sao lần này không thể?".

Bây giờ nhìn lại, anh nhận ra chính thất bại đó là "món quà" lớn nhất đời: "Chính vì cú sốc rớt đại học đó, tôi buộc phải nhìn lại mình, buộc phải thay đổi cách nghĩ, buộc phải tìm ra cách học và sống thích nghi hơn".

Quốc Trình đang sinh sống và làm việc tại TP.Morioka, tỉnh Iwate, Nhật Bản. ẢNH: NVCC

Bên cạnh cống hiến trong nghiên cứu và công việc, tiến sĩ Trình còn mong muốn đem những kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân đóng góp cho cộng đồng.

Sinh sống và làm việc tại Nhật, anh Quốc Trình luôn hướng sự quan tâm đến việc phát triển cộng đồng người Việt ở đây: "Tôi liên kết với Đại sứ quán và Liên hiệp hội người Việt tại Nhật để thành lập hội người Việt tại tỉnh tôi đang sống, với mục đích hỗ trợ, giúp đỡ, giao lưu văn hóa". Bên cạnh đó, anh cũng tham gia Hội đồng chuyên gia dự án Bản lĩnh doanh nhân và Hội đồng học thuật IBSS, để có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế với người trẻ VN đang khởi nghiệp, xây dựng sự nghiệp hoặc học tập".

Qua quá trình làm việc cùng anh Quốc Trình, chuyên gia cố vấn chiến lược độc lập Trần Đức Thịnh, đồng thời là Trưởng ban tổ chức dự án Bản lĩnh doanh nhân, Phó giám đốc thường trực Vicendeti (Trung tâm tư vấn phát triển kinh tế thương mại VN), nhận xét: "Trong Hội đồng chuyên gia của dự án, Quốc Trình là người trẻ tuổi nhất và có vai trò rất quan trọng. Bên cạnh chuyên môn cao về AI, Quốc Trình đại diện thế hệ trẻ, nắm bắt nhanh được các xu hướng giới trẻ về chuyển đổi số, đó là điều chúng tôi rất cần. Tôi tin rằng trong tương lai Quốc Trình sẽ còn thể hiện bứt phá hơn nữa".