Tương lai nào cho Chủ tịch FIFA sau khủng hoảng cổ phần hóa World Cup?

Từ tham vọng đến thất vọng

Chỉ trong vòng 72 giờ, kế hoạch được xem là tham vọng nhất của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đi từ kỳ vọng tạo ra một mô hình thương mại mới cho World Cup đến chỗ phải rút lại hoàn toàn trước sức ép từ các liên đoàn bóng đá. Cuộc khủng hoảng cũng làm dấy lên những câu hỏi về tương lai chính trị của người đứng đầu FIFA.

Ngày 28.7, FIFA công bố kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise - một công ty thương mại trị giá 20 tỉ USD để quản lý World Cup và các giải đấu quốc tế, đồng thời dự kiến bán tối đa 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân. Tuy nhiên, theo Reuters, đề xuất này nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội khi nhiều liên đoàn khu vực cho rằng họ không hề được tham vấn trước khi FIFA công bố kế hoạch.

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Phóng viên Reuters Nick Said nhận định, đây là sáng kiến nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chủ tịch Gianni Infantino, nhưng cũng là nguyên nhân khiến FIFA đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Ông cho biết: "UEFA đã phản đối rất quyết liệt đề xuất này. Cả 55 liên đoàn thành viên đều bỏ phiếu rằng họ sẽ không tham dự các giải đấu của FIFA nếu đề xuất vẫn còn được duy trì. Điều đó đồng nghĩa với việc World Cup tiếp theo, World Cup nữ tại Brazil vào năm sau cũng như các giải trẻ đều sẽ bị ảnh hưởng.

Đề xuất này có thể khiến bóng đá thế giới bị chia rẽ. Chúng ta sẽ phải chờ xem sự việc sẽ diễn biến ra sao, bên nào sẽ ủng hộ và bên nào sẽ phản đối. Nhưng rõ ràng đây là giai đoạn rất nguy hiểm đối với bóng đá thế giới và có nguy cơ tạo ra sự chia rẽ sâu sắc".

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Không chỉ phản đối bằng lời nói, UEFA còn phát đi tuyên bố cứng rắn nhất từ trước đến nay nhằm vào FIFA, khẳng định sẽ không có bất kỳ đội tuyển quốc gia nào thuộc UEFA tham dự các giải đấu của FIFA nếu đề xuất chưa bị hủy bỏ hoàn toàn và FIFA chưa cam kết sẽ không mở quyền quản trị hoặc các giải đấu của mình cho sở hữu tư nhân.

Theo Nick Said, nếu kịch bản đó xảy ra, World Cup sẽ mất đi giá trị vốn có. Ông nói: "Một kỳ World Cup không có các đội tuyển châu Âu thì không còn là World Cup đúng nghĩa. Giải đấu sẽ mất đi phần lớn giá trị vốn có".

Áp lực đè nặng lên ông Infantino

Trước sức ép ngày càng lớn từ các liên đoàn khu vực, ngày 31.7, FIFA buộc phải hủy bỏ kế hoạch thành lập công ty thương mại để quản lý World Cup và các giải đấu khác. Theo Reuters, việc rút lại đề xuất đã khép lại 3 ngày căng thẳng chưa từng có trong làng bóng đá thế giới.

Reuters cho biết không chỉ UEFA, ngay cả những liên đoàn vốn được xem là có quan hệ gần gũi với FIFA cũng phản ứng vì không được tham vấn trước khi kế hoạch được công bố. Việc thiếu đồng thuận khiến ông Gianni Infantino phải từ bỏ một trong những dự án được xem là tham vọng nhất kể từ khi nhậm chức.

Giáo sư Victor Matheson - chuyên gia kinh tế thuộc College of the Holy Cross (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Giáo sư Victor Matheson, chuyên gia kinh tế thuộc College of the Holy Cross, cho rằng chỉ trong thời gian rất ngắn, vị thế của Chủ tịch FIFA đã thay đổi hoàn toàn.

Ông nhận định: "Rất khó để tìm thấy một trường hợp mà vị thế chính trị của một người thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ khoảng 2 tuần trước, ông ấy vẫn ở trên đỉnh cao sau khi tổ chức thành công sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Thế nhưng chỉ 2 tuần sau, ông ấy đã phải chiến đấu cho sự sống còn về mặt chính trị".

Theo ông Matheson, thách thức lớn nhất với Chủ tịch FIFA lúc này không còn là thúc đẩy các kế hoạch cải tổ, mà là hàn gắn những rạn nứt do chính đề xuất gây ra và khôi phục niềm tin từ các liên đoàn thành viên.

Ông nói: "Theo tôi, ông Infantino đã nhận ra kế hoạch này sẽ không diễn ra như kỳ vọng. Ông ấy sẽ phải chịu toàn bộ sức ép và dành 6 tháng tới để hàn gắn những vấn đề nghiêm trọng mà chính mình tạo ra, đồng thời tìm cách tái đắc cử. Một cuộc bầu cử vốn gần như chắc chắn sẽ rất dễ dàng cách đây chỉ 1 tuần, giờ đây sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều".

Theo Reuters, cuộc khủng hoảng khép lại khi FIFA rút lại đề xuất, nhưng những bất đồng giữa FIFA và các liên đoàn khu vực vẫn còn hiện hữu. Chỉ trong 3 ngày, kế hoạch từng được kỳ vọng sẽ mở ra hướng đi mới cho World Cup đã trở thành phép thử lớn nhất đối với năng lực tạo đồng thuận của Chủ tịch Gianni Infantino kể từ khi ông lãnh đạo FIFA.