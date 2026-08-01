Toàn cảnh 'sóng gió' của FIFA: Cú quay xe sau tham vọng cổ phần hóa World Cup

Chỉ trong ít ngày, kế hoạch được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng tài chính cho bóng đá thế giới đã chuyển từ "đề án chiến lược" thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Từ tuyên bố tẩy chay của UEFA, sự phản đối của CONCACAF và nhiều liên đoàn châu lục, đến việc các cố vấn thân cận từ chức, mọi sức ép cuối cùng buộc FIFA phải hủy bỏ dự án bán cổ phần thương mại World Cup.

UEFA lên tiếng tẩy chay FIFA và các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch không bị hủy bỏ ẢNH: REUTERS

Làn sóng phản đối khiến FIFA buộc phải lùi bước

Mọi chuyện bắt đầu khi FIFA công bố kế hoạch thành lập Công ty thương mại FIFA Forward Enterprise (FFE), đơn vị quản lý các giải đấu lớn như World Cup và FIFA Club World Cup, đồng thời mở bán khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân. Đổi lại, 211 liên đoàn thành viên có thể nhận hàng chục triệu USD để phát triển bóng đá.

Tuy nhiên, đề xuất này lập tức vấp phải phản ứng dữ dội. UEFA là tổ chức đầu tiên thể hiện lập trường cứng rắn khi toàn bộ 55 liên đoàn thành viên thống nhất sẵn sàng tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu kế hoạch không bị hủy bỏ. "World Cup không phải để bán" trở thành thông điệp được bóng đá châu Âu nhấn mạnh.

Toàn cảnh khủng hoảng khiến FIFA hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup, ghế ông Infantino lung lay

Không lâu sau, CONCACAF cũng bác bỏ đề xuất với lý do thiếu minh bạch, quy trình tham vấn quá gấp gáp và đặt câu hỏi vì sao FIFA cần huy động vốn tư nhân trong khi vẫn sở hữu nguồn dự trữ tài chính rất lớn. AFC, CAF cùng nhiều liên đoàn khác cũng bày tỏ quan ngại, khiến FIFA rơi vào thế bị cô lập.

Áp lực càng gia tăng khi cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro tuyên bố từ chức để phản đối kế hoạch. Ông cho rằng việc bán quyền lợi thương mại của World Cup chẳng khác nào "thế chấp tương lai của bóng đá". Trong khi đó, truyền thông quốc tế còn tiết lộ nhiều nhà tài trợ và đồng minh của Chủ tịch Infantino cũng không còn ủng hộ dự án.

Trước sức ép ngày càng lớn, ngày 1.8, FIFA chính thức tuyên bố hủy bỏ kế hoạch FFE. Chủ tịch Gianni Infantino khẳng định sau khi lắng nghe ý kiến từ các liên đoàn thành viên, dự án không còn phục vụ mục tiêu đoàn kết và phát triển bóng đá toàn cầu nên sẽ không tiếp tục triển khai.

Chiếc ghế của Chủ tịch Infantino lung lay?

Dù dự án đã bị khai tử, những hệ lụy mà nó để lại vẫn rất lớn đối với FIFA và cá nhân Chủ tịch Gianni Infantino.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, lần đầu tiên sau nhiều nhiệm kỳ, ông Infantino phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện đối thủ đủ sức cạnh tranh trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA năm 2027. Một số nhân vật có ảnh hưởng tại châu Âu được cho là đang vận động Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi tham gia tranh cử.

Ông Gianni Infantino đối mặt khủng hoảng khi kỳ bầu cử đến gần ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, báo MARCA còn tiết lộ ngay cả nội bộ FIFA cũng xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt. Tổng thư ký Mattias Grafstrom - người từng được xem là đồng minh thân cận của ông Infantino - được cho là đã giữ khoảng cách với vị chủ tịch trong bối cảnh khủng hoảng leo thang.

Nhiều chuyên gia nhận định việc FIFA buộc phải rút lại kế hoạch không đồng nghĩa mọi tranh cãi đã khép lại. Ngược lại, cuộc khủng hoảng lần này đã phơi bày những bất đồng sâu sắc về cách quản trị bóng đá thế giới, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về tương lai quyền lực của Chủ tịch Gianni Infantino.