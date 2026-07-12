Tuyên dương 124 chiến sĩ hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất

Sau khi Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an; 10 chó nghiệp vụ, cùng trang thiết bị sang Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất.

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí, bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu; đoàn công tác đã dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn VN, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng nhì cho toàn bộ 124 thành viên; trao Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và hạng ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc ẢNH: TTXVN

Tại lễ tuyên dương, Thủ tướng Lê Minh Hưng dành những lời cảm ơn chân thành tới các chiến sĩ. Chuyến công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất lần này, những việc làm, kết quả của đoàn VN đã được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, quyền Tổng thống Venezuela đã đến tận doanh trại của đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân VN, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên đoàn công tác.

"Tôi đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân (CAND) VN. Các chiến sĩ đã làm cho hình ảnh VN trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, VN mang đến hy vọng; giữa mất mát, VN mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, VN mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, VN mang đến nghĩa tình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Chính phủ và nhân dân Venezuela. "Chúng tôi coi những mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Venezuela vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình", Thủ tướng nói.

Xây dựng VN tự cường nhưng nhân ái

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần cần xây dựng một VN tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.

Báo cáo tại lễ tuyên dương, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu QĐND VN), Trưởng đoàn công tác, cho biết từ ngày 29 - 6.7, đoàn thực hiện cường độ làm việc cao từ 6 - 19 giờ hằng ngày, có những hôm làm việc xuyên đêm, bất kể thời tiết nắng, mưa. Các chiến sĩ phải vượt qua khó khăn do chênh lệch múi giờ, không khí, đặc biệt là mùi tử khí nồng nặc do thi thể phân hủy. "Chúng tôi 3 lần nhận được tín hiệu và thông tin của nước bạn về dấu hiệu sự sống, cả đoàn đã thức trắng đêm trong mưa cùng với lực lượng tại chỗ quyết tâm giành giật lấy sự sống", thiếu tướng Tỵ chia sẻ.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công an, khẳng định các thành viên trong đoàn đều thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó khăn, gian khổ với mong muốn cứu được nhiều nạn nhân nhất có thể.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela, Chủ tịch nước đã có các quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì, hạng ba cho 21 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể và 52 cá nhân.

Trong đó, Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho 3 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela. Ba tập thể gồm: Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND VN; Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an; Cục Đối ngoại, Bộ Công an. Hai cá nhân gồm: thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu QĐND VN; thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng.