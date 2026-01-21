Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Live Tuyển sinh 2026: Học phí đại học có tăng?

Mỹ Quyên - Hà Ánh
21/01/2026 15:14 GMT+7

Khi chọn ngành, chọn trường, học phí là một yếu tố quan trọng để thí sinh cân nhắc trước khi quyết định. Đề án tuyển sinh dự kiến của các trường đại học (ĐH) có thông tin ra sao về mức học phí năm học mới? Chương trình tư vấn trực tuyến "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới" do Báo Thanh Niên thực hiện sẽ thông tin về học phí dự kiến của các ngành, các chương trình.

Phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới" do Báo Thanh Niên thực hiện vào lúc 15 giờ 15 hôm nay 21.1, bên cạnh những thông tin về phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, ngành học mới..., còn có thông tin về học phí dự kiến của các ngành, các chương trình tại các trường ĐH.

Chương trình được truyền hình trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube Báo Thanh Niên.

https://youtu.be/06EB31zXVxM

Có thông tin năm 2026, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ giới hạn số lượng nguyện vọng xét tuyển, giới hạn phương thức xét tuyển và giảm điểm cộng từ các điểm ưu tiên và điểm khuyến khích để công bằng hơn trong tuyển sinh. Tại chương trình, đại diện các trường ĐH sẽ đưa ra những ý kiến xung quanh vấn đề này, đồng thời thông tin về những thay đổi trong đề án tuyển sinh dự kiến tại trường mình.

Tuyển sinh 2026: Học phí đại học có tăng? - Ảnh 1.

Học phí là một trong những yếu tố thí sinh quan tâm trong mùa tuyển sinh ĐH 2026

ẢNH: MỸ QUYÊN

Tham gia chương trình tư vấn có các khách mời:

Tuyển sinh 2026: Học phí đại học có tăng? - Ảnh 2.

Các khách mời tham gia phần 2 của chương trình tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều nay (21.1)

ảnh: Lê Thanh Hải

  • Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM;
  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing;
  • Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;
  • Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Lưu ý về sự điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển, phương thức xét tuyển mới 

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cho hay năm nay trường có các phương thức gồm: tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT; xét tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế; xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM; xét điểm kỳ thi V-SAT; xét điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xét học bạ.

Năm nay Trường ĐH Mở TP.HCM dự kiến tuyển thêm một số ngành mới chương trình đại trà như: toán ứng dụng, công nghệ giáo dục, kỹ thuật xây dựng, kiến trúc, truyền thông đa phương tiện, kinh tế đầu tư. Chương trình tiên tiến cũng có một số ngành mới như: marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị nhân lực, hệ thống thông tin quản lý.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính –Marketing, thông tin Trường ĐH Tài chính-Marketing dự kiến sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển: A01, D01, C01 và D02. Trường dự kiến giữ nguyên phương thức như năm 2025: xét học bạ, xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, xét kết quả kỳ thi V-SAT, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định Bộ GD-ĐT. Trường dự kiến tuyển 2 ngành mới gồm: kinh tế chính trị và trí tuệ nhân tạo.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết trường xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, kỳ thi V-SAT; bên cạnh đó, trường xét tuyển dựa vào kết quả học bạ, xét tuyển kết hợp, xét tuyển chứng chỉ quốc tế.

Năm 2026, trường tập trung vào 6 khối ngành đào tạo. Trường dự kiến tuyển sinh mới ngành an ninh mạng và một số ngành thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe. Trường cũng có nhiều chương trình học để thí sinh lựa chọn.

Tuyển sinh 2026: Học phí đại học có tăng? - Ảnh 3.

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM

ảnh: Lê Thanh Hải

Bạn đọc có thể xem lại PHẦN 1 của chương trình TẠI ĐÂY.

