Tuyển sinh đầu cấp ở TP.HCM năm học 2026 - 2027: Áp dụng tiêu chí nào?

Tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn chiều 23.4, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM đã thông tin cụ thể về tiêu chí tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn.

Theo đó, Sở Giáo dục - Đào tạo đã ban hành Thông báo số 3548 ngày 21.10.2025 về cấu trúc, yêu cầu đánh giá và bảng năng lực, cấp độ tư duy của đề thi tuyển sinh lớp 10 đối với các môn ngữ văn, toán, tiếng Anh. Đồng thời, sở cũng có công văn ngày 6.1.2026 về việc lựa chọn môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027.



Song song đó, Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu rà soát lại địa bàn sau sáp nhập, thống kê số lượng trường học và học sinh tại từng khu vực.

Trên cơ sở dữ liệu này, việc phân bổ chỗ học sẽ dựa vào mạng lưới trường lớp, số lượng học sinh trong độ tuổi và khoảng cách đi lại thực tế, nhằm bảo đảm 2 mục tiêu: học sinh được học gần nơi ở và các trường tuyển đủ chỉ tiêu theo kế hoạch.

Cụ thể tuyển sinh đầu cấp như sau:

Đối với tuyển sinh lớp 1: chương trình dạy và học tích hợp toán, khoa học, tiếng Anh theo Đề án 5695 sẽ được triển khai tại các trường đủ điều kiện theo kế hoạch của từng địa phương.

Tuyển sinh lớp 6: thực hiện theo hình thức xét tuyển, kết hợp giữa kết quả học tập, rèn luyện ở bậc tiểu học và kết quả khảo sát năng lực đối với một số trường. Riêng các trường năng khiếu thể dục thể thao như Trường phổ thông năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, Bình Chánh sẽ tổ chức xét tuyển theo đối tượng đăng ký. Đáng chú ý, khu vực tuyển sinh được tổ chức linh hoạt, không hoàn toàn theo địa giới hành chính, nhằm điều tiết học sinh giữa các khu vực lân cận.

Tuyển sinh lớp 10: học sinh đăng ký vào các trường THPT công lập và trường chuyên sẽ thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Phương thức tuyển sinh gồm 2 hình thức. Với hệ công lập, học sinh sẽ thi tuyển 3 môn tự luận gồm toán, ngữ văn (120 phút mỗi môn) và ngoại ngữ (90 phút). Kỳ thi dự kiến diễn ra vào ngày 1 và 2.6.2026.

Mỗi thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, trong đó nguyện vọng 1 có mức ưu tiên cao nhất. Khi trúng tuyển vào nguyện vọng nào, học sinh phải nhập học tại trường đó và không được thay đổi.

Trong khi đó, các trường tư thục, trường trung học nghề và một số trường đặc thù sẽ thực hiện tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, theo kế hoạch đã được UBND TP.HCM phê duyệt.