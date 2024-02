Tuyển sinh ĐH 2024: Có trường quy đổi IELTS 4,5 thành 10 điểm

Trong khi đó, trường khác để được quy đổi 8,5 điểm môn tiếng Anh, thí sinh (TS) cần có chứng chỉ 6,5 IELTS. Điều này đặt ra tính công bằng trong việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển ĐH hiện nay.



MỘT CHỨNG CHỈ MỖI TRƯỜNG QUY ĐỔI KHÁC NHAU

Năm nay, nhiều trường tiếp tục dùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để xét tuyển kết hợp. Điểm chứng chỉ của TS sẽ được quy đổi, cộng với điểm hai môn thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ để xét tuyển theo phương thức kết hợp. Với IELTS 4,5, TS có thể được quy đổi thành 7 - 10 điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển ĐH, tùy trường.

Trường ĐH Công thương TP.HCM cho phép TS quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh sang điểm môn tiếng Anh để xét tuyển các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ và ưu tiên xét tuyển theo đề án riêng. Theo đó, riêng ngành ngôn ngữ Anh, TS được quy đổi 10 điểm nếu đạt IELTS từ 5,5 trở lên. Các ngành còn lại, trường quy đổi 10 điểm cho chứng chỉ này với mức 4,5 điểm trở lên.

Nhiều trường THPT đã đưa nội dung ôn thi IELTS vào chương trình giảng dạy NHẬT THỊNH

Ở Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, TS có IELTS 4,5 sẽ được tính 8 điểm môn tiếng Anh, 10 điểm nếu có IELTS 6,0 trở lên.



Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM quy đổi IELTS 4,5 thành 7,5 điểm môn tiếng Anh, áp dụng với phương thức ưu tiên xét tuyển, xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp.

Trong khi đó, phần lớn trường chỉ chấp nhận chứng chỉ IELTS từ 5,0 hoặc 5,5 với mức quy đổi dao động 7-9. Chẳng hạn, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) chấp nhận quy đổi chứng chỉ IELTS từ mức 5,0 trở lên. Theo đó, điểm môn tiếng Anh trong học bạ hoặc thi tốt nghiệp THPT của TS có chứng chỉ IELTS 5,0 tương đương 8 điểm; 5,5 tương đương 9 điểm và 6,0 trở lên đạt mức tối đa 10 điểm. Mức quy đổi tương đương áp dụng với chứng chỉ TOEFL iBT và TOEIC 4 kỹ năng.

Như tại Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), TS có IELTS 5,0 được tính là 7 điểm tiếng Anh. Đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Ngoại thương đang đứng đầu nhóm các trường chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế mức cao nhất. Theo đó, trường chỉ chấp nhận quy đổi điểm IELTS từ mức 6,5 trở lên và TS phải đạt IELTS 8,0 mới được tính 10 điểm tiếng Anh.

Nhiều trường ĐH khác không quy đổi thành điểm môn tiếng Anh mà sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo hình thức cộng điểm ưu tiên. Chẳng hạn, ĐH Kinh tế TP.HCM chấp nhận ưu tiên TS có IELTS từ 6,0 trở lên. Cùng mức điểm 6,0 tùy theo phương thức xét, TS được cộng 12 hay 21 điểm trong tổng điểm xét tuyển của phương thức đó. Trường ĐH Luật TP.HCM xét tuyển kết hợp chứng chỉ IELTS từ 5,5 trở lên. Bên cạnh chứng chỉ, TS cần đạt điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT theo tổ hợp 3 môn xét tuyển từ 22,5 điểm trở lên mới được xét tuyển. Hàng loạt trường ĐH khác cũng đưa ra hình thức ưu tiên xét tuyển, cộng điểm ưu tiên với chứng chỉ IELTS từ 5,0 trở lên.

NÊN QUY ĐỔI ĐIỂM THEO CÁCH NÀO ?

Trước tình hình quy đổi điểm IELTS của các trường ĐH, các chuyên gia có những ý kiến khác nhau.

Thạc sĩ Khưu Hoàng Nhật Minh, Giám đốc phát triển và học thuật Trung tâm Anh ngữ Origins Language Academy, cho biết trong hệ thống chứng chỉ ngoại ngữ IELTS, mức điểm 5,5 đang là đầu vào của các trường ĐH ở châu Âu, còn mức 6,5 điểm đầu vào của trường top 2% thế giới. Mức điểm 4,5 IELTS được quy đổi tương đương trình độ B1 khung tham chiếu châu Âu, tức đang là chuẩn đầu ra tối thiểu của các trường ĐH hiện nay theo quy định của Bộ GD-ĐT. Do đó, việc các trường ĐH của VN áp dụng chứng chỉ ngoại ngữ này từ mức 4,5 trong xét tuyển đầu vào tương đối phù hợp.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ĐÀO NGỌC THẠCH

Về lâu dài, so giữa 4,5 IELTS với điểm 10 môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT, thạc sĩ Nhật Minh đánh giá cao hơn điểm số của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế do IELTS đánh giá người học dựa trên năng lực sử dụng 4 kỹ năng để giao tiếp trong môi trường học thuật. Trong khi đó, bài thi tốt nghiệp kiểm tra trên giấy phần lớn chỉ đánh giá người học về kiến thức ngữ pháp, từ vựng và kỹ năng đọc hiểu. "Nếu chỉ xét ở phạm vi các thành phố lớn nơi học sinh có điều kiện học ngoại ngữ sớm, mức điểm 4,5 IELTS không cao. Nhưng trong phạm vi khắp cả nước, do có sự chênh lệch điều kiện học ngoại ngữ ở các địa phương, thì việc quy đổi mức điểm này hiện đang phù hợp", thạc sĩ Minh nhấn mạnh.

Trong khi đó, thạc sĩ Lâm Bình Nguyên, đồng sáng lập Công ty RAB Consulting, cho rằng việc quy đổi giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với điểm bài thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ không phù hợp. Bởi vì khi học ở chương trình phổ thông, kiến thức và kỹ năng tiếng Anh học được không tương ứng với khung IELTS. Cụ thể, ông Nguyên cho rằng một học sinh có 10 điểm tiếng Anh THPT có thể không thi được IELTS 4,5. Ngược lại, một học sinh có IELTS 4,5 có thể không thi được 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ngoài ra, cũng sẽ có trường hợp 10 điểm THPT cũng thi được hơn IELTS 4,5. Do đó, việc quy đổi 4,5 IELTS qua 10 điểm thi tốt nghiệp để xét tuyển ĐH khó công bằng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyên, trong trường hợp cần phải quy đổi điểm từ chứng chỉ ngoại ngữ phục vụ thực tế tuyển sinh cho thuận tiện, thì có thể tính các mức khác nhau tùy ngành nghề và trường. Cụ thể là tùy yêu cầu đào tạo và đầu ra của trường. Ví dụ, chương trình đào tạo kinh tế của một trường tốt ở TP.HCM có thể quy đổi IELTS 6,0 cho mức 8 điểm môn tiếng Anh, nhưng một trường kỹ thuật tốt có thể chỉ cần 5,5 IELTS cho 8 điểm.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), đánh giá: "Việc quy đổi điểm IELTS sang thang điểm 10 đối sánh với bài thi tiếng Anh THPT không có tính khoa học vì bản chất, cấu trúc, mục tiêu của 2 bài thi là khác nhau. Việc các trường đưa ra các thang quy đổi hiện nay mang tính chất gần đúng, phục vụ cho mục tiêu tuyển sinh. Do định vị của mỗi trường là khác nhau nên các thang quy đổi cũng khác nhau. Với trường này thì điểm IELTS 5,0 là rất cao nhưng với trường khác 5,0 chỉ là mức trung bình".

Tuyển sinh lớp 10 cũng quy đổi điểm IELTS Sáng 22.2, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, xác nhận thông tin trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt, thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 4,0 trở lên hoặc tương đương được miễn thi tiếng Anh, quy đổi thành 9 điểm trở lên. Điểm quy đổi với chứng chỉ 4,5 và 5,0 IELTS là 9,5 và 10 điểm. Ngoài ra, một số địa phương khác như Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bình Dương, Lào Cai năm nay cũng cộng điểm ưu tiên hoặc miễn thi môn tiếng Anh cho TS có IELTS từ 4,0. Nguyễn Phúc