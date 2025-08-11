Tuyển thủ Phan Văn Đức truyền cảm hứng cho gần 1.000 trẻ em bóng đá cộng đồng

Nguồn cảm hứng cho cầu thủ nhí

Phan Văn Đức, cầu thủ nổi bật của đội tuyển Việt Nam, không chỉ là nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ yêu thích bóng đá mà còn là biểu tượng của sự kiên trì và nỗ lực. Hành trình của anh từ những ngày đầu đến đỉnh cao của sự nghiệp đã truyền động lực cho nhiều bạn trẻ theo đuổi đam mê thể thao. Với phong cách thi đấu đầy nhiệt huyết và sự cống hiến không ngừng, Phan Văn Đức trở thành minh chứng cho việc theo đuổi ước mơ là điều hoàn toàn khả thi.

Khi cái tên Phan Văn Đức được xướng lên, gần cả ngàn trẻ em từ 7 đến 15 tuổi đứng ngồi chật kín tại cụm sân bóng đá C 7D Phạm Hùng đểu đồng loạt reo hò thích thú. Nhiều tiếng vỗ tay và nhảy múa khí thế tại chỗ của các bạn nhỏ để chào mừng sự xuất hiện tuyển thủ bóng đá 28 tuổi của nước nhà. Đáp lại tình cảm đó, Phan Văn Đức đã giơ 2 tay lên cao, cúi chào và cám ơn tình cảm của các học viên nhí. Số 20 của đội tuyển quốc gia đã bước lên sân khấu và sau đó lần lượt đi vòng quanh sân bắt tay từng em, rồi ký tặng lên áo của từng bạn nhỏ. Đỉnh điểm chính là lúc Đức "cọt" trao huy chương cho đội bóng giành chiến thắng, trao cúp vô địch cho những đội về nhất từng lứa tuổi.

Phan Văn Đức (phải) trong nghi thức trao Cúp ẢNH: QUỐC AN

Sở dĩ Phan Văn Đức cũng như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh hay Hùng Dũng được nhiều cầu thủ nhí yêu mến vì chính họ là tấm gương phấn đấu không mệt mỏi và cống hiến hết mình trên sân cỏ, đồng thời cũng cư xử rất chan hòa và chân thành ngoài đời thường. Nhiều bạn trẻ lứa U.13, U.15 có mặt trên sân C7D vẫn còn nhớ như in hình ảnh của Phan Văn Đức ở giải U.23 châu Á tại Thường Châu năm 2018. Thậm chí họ còn biết trước đó Đức đã chơi xuất sắc tại giải U.21 quốc gia và U.21 quốc tế được HLV Park Hang-seo gọi lên đội U.23 để sang Trung Quốc chinh phục chiếc huy chương bạc.

Phan Văn Đức tặng quà cho các bạn nhí ẢNH: QUỐC AN

Một số khác xem Đức 'cọt" như thần tượng, là nguồn cảm hứng. Em Trí Quang và Danh Khôi được cha mình cho xem đi xem lại nhiều lần bàn thắng vào lưới Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đúng ngày mồng một tết của Phan Văn Đức. Đó là một cú sút chân trái cực kỳ đẳng cấp từ cự ly gần 30m. Trái bóng bay theo quỹ đạo khó lường, vừa đập đất vừa trúng cột dọc trước khi đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của cầu thủ Trung Quốc. Một bàn thắng đã làm tan chảy con tim của hàng triệu khán giả, trong đó có rất nhiều trẻ em mê đá bóng và trở thành khoảnh khắc lịch sử khó quên.

Phan Văn Đức trao huy chương cho các bạn trẻ ẢNH: QUỐC AN

Luôn muốn tiếp lửa cho bóng đá cộng đồng

Chia sẻ việc có mặt tại TP.HCM chỉ 1 ngày sau khi cùng CLB Công an Hà Nội giành Siêu cúp quốc gia, Đức "cọt" nói: "Tôi đã ấn tượng với các chương trình festival bóng đá cộng đồng này từ lâu và đã nhận lời anh Đăng Phúc, một thạc sĩ giáo dục thể chất và là cựu cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai, rất tâm huyết trong việc tạo sân chơi cho các cầu thủ nhỏ tuổi. Nên sau khi trận đấu siêu cúp quốc gia kết thúc, tranh thủ ngày nghỉ tôi đã có mặt ở đây với mong muốn tiếp lửa cho bóng đá cộng đồng, nhìn các em chơi bóng với niềm đam mê và hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt, tôi cảm thấy rất phấn khích".

Bác sĩ đội tuyển quốc gia Trần Huy Thọ trao huy chương cho các cầu thủ ẢNH: QUỐC AN

Không chỉ Phan Văn Đức, nhiều người có mặt chứng kiến một festival được tổ chức bài bản, khí thế và có tính giáo dục cao đã bất ngờ trước sự lớn mạnh của một ngày hội quy mô với gần 1000 cầu thủ nhí từ gần 20 cơ sở của Đăng Phúc tại TP.HCM. Bác sĩ đội tuyển quốc gia Trần Huy Thọ cho rằng với một sân chơi được đầu tư chỉn chu, có sự cố vấn từ các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đang giảng dạy tại Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đã mang lại những giá trị thiết thực.

Phan Văn Đức truyền cảm hứng cho các cầu thủ ẢNH: QUỐC AN

Còn anh Nguyễn Đăng Phúc, cũng là trợ lý HLV đội bóng đá Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, vô địch giải Thanh Niên sinh viên Việt Nam mùa 2 năm 2024 khẳng định:" Chúng tôi tạo ra ngày hội để giúp các em thỏa đam mê và có những trải nghiệm thú vị trong ngày hè. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, vui cùng trái bóng, trung tâm chúng tôi còn định hướng các học viên tài năng theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Sự có mặt của tuyển thủ Phan Văn Đức trong vai trò đại sứ hình ảnh đã tạo nên cột mốc mới, giúp lan tỏa tình yêu bóng đá, hoàn thiện sứ mệnh cộng đồng, hướng đến môi trường chuyên nghiệp trong tương lai".