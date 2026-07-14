'Tuyệt vời Việt Nam quê hương tôi!'

Báo Thanh Niên tường thuật: Ngày 8.7.2026, chuyến bay đặc biệt mang số hiệu VN350 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đón 124 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang VN trở về sau chiến dịch cứu trợ nhân đạo xuyên lục địa tại đất nước Venezuela. Trước đó, quốc gia Nam Mỹ này phải gánh chịu những đợt động đất thảm khốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhận lệnh từ Chính phủ, 124 chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân đã lập tức lên đường, vượt nửa vòng trái đất để tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ y tế và giúp người dân nước bạn ổn định cuộc sống. Những đóng góp đặc biệt xuất sắc của chiến sĩ quân đội, công an đã khơi dậy những làn sóng cảm xúc mạnh mẽ, thu hút ý kiến của độc giả gửi về tòa soạn.

Nghĩa cử quốc tế cao đẹp

Theo dõi sát sao từng cột mốc của chiến dịch, bạn đọc Đỗ Phương Thảo đúc kết: "Nghĩa cử quốc tế cao đẹp, đó cũng là truyền thống quý báu của dân tộc". Độc giả Hòa Nguyễn phấn khởi: "Hoan hô anh bộ đội Cụ Hồ! Hoan hô các chiến sĩ Công an nhân dân VN anh hùng đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả!". Bạn đọc Quan Nguyen đơn giản chỉ là reo to: "Tuyệt vời VN quê hương tôi!".

Người dân Venezuela cảm ơn bộ đội VN ẢNH: HOÀNG VŨ

Nhìn hình ảnh các chiến sĩ bước xuống từ cửa máy bay, bạn đọc Trần Hoàn chiêm nghiệm: "Xem hình các chiến sĩ trở về sau nhiệm vụ ở Venezuela, tôi cứ nghĩ mãi đến câu nói "cho đi khi mình đã có thể". VN từng trải qua chiến tranh, thiên tai và không ít lần nhận được sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Những điều đó chắc chắn vẫn luôn được ghi nhớ. Có lẽ vì thế mà hôm nay, khi có đủ năng lực, chúng ta không ngần ngại cử lực lượng sang giúp nước khác…".

Phân tích về giá trị cốt lõi của chuyến công tác, bạn đọc Đặng Thành Trung nhận định: "Cứu hộ quốc tế cũng là một dạng ngoại giao, nhưng ở đó không có nhiều nghi thức. Chỉ có thời gian, áp lực, sự sống của con người và năng lực thực tế của lực lượng tham gia. Chính trong hoàn cảnh như vậy, hình ảnh một quốc gia được nhìn rõ nhất". Bạn đọc này khẳng định thêm rằng khi Venezuela trân trọng ghi nhận lực lượng VN, đó là kết quả đối ngoại vô giá vì vị thế được chứng minh qua hành động.

Sự hiện diện đầy trách nhiệm ấy đã làm cộng đồng người Việt trong và ngoài nước rất tự hào. "Đang làm việc ở nước ngoài nên mỗi lần thấy truyền thông quốc tế nhắc đến VN theo hướng tích cực, tôi đều rất để ý. Lần này cũng vậy. Bạn bè hỏi về đoàn cứu hộ của VN sang Venezuela, tôi thấy trong lòng có chút hãnh diện khó tả. Ở xa quê mới càng hiểu cảm giác tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trong những hoạt động nhân đạo quốc tế, vì đó không còn là câu chuyện của riêng lực lượng cứu hộ mà còn là hình ảnh của cả dân tộc. Người ta nhớ đến VN không chỉ vì lịch sử hay du lịch, mà còn vì sẵn sàng giúp đỡ khi nơi khác gặp hoạn nạn…", bạn đọc Trần Bảo Thy tự hào kể lại.

Bài học cho thế hệ trẻ

Một góc nhìn nhân văn được các độc giả nhìn nhận chính là sự hy sinh, chịu đựng thầm lặng của những người tiếp sức phía sau người lính. Bạn đọc Hoàng Trung Quân đồng cảm với tâm trạng của những gia đình chiến sĩ: "Với chuyến đi xa sang Venezuela, chắc nhiều nhà chỉ kịp dặn nhau vài câu rồi người đi tập trung. Những ngày sau đó, cả gia đình cùng theo dõi tin tức, thấy hình ảnh đoàn làm việc là mừng nhưng cũng thương. Người mẹ lo con có ăn ngủ được không, người vợ lo sức khỏe chồng, con nhỏ thì đếm từng ngày chờ ba hoặc mẹ về. Sức mạnh của một người lính không chỉ đến từ bản thân mà còn từ sự tin tưởng từ hậu phương… Vì vậy, lời cảm ơn dành cho đoàn cứu hộ cũng nên được gửi đến những người thân đã âm thầm chờ đợi".

Chính thực tiễn sống động từ chuyến đi Nam Mỹ của 124 chiến sĩ "đã trở thành những giáo án trực quan, sâu sắc nhất về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ" như nhận định của bạn đọc Vũ Thị Thu Hương: "Học sinh nghe những khái niệm như lòng yêu nước, tinh thần cống hiến đôi khi thấy rất xa. Nhưng khi nhìn thấy những con người cụ thể mang quốc kỳ trên vai, làm việc giữa thiên tai và trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các em sẽ hiểu hơn".

Khép lại những nhắn nhủ đầy tự hào, xin mượn lời của bạn đọc Nguyễn Văn Hùng: "Ấn tượng nhất là cảm giác VN đang ngày càng xuất hiện nhiều trên bản đồ thế giới bằng những câu chuyện tích cực. Hôm nay là cứu hộ thiên tai, ngày mai có thể là y tế, khoa học hay gì khác, miễn đó là những đóng góp mang lại giá trị cho cộng đồng quốc tế. Chuyến trở về của các chiến sĩ khép lại một nhiệm vụ, nhưng mở ra thêm niềm tin rằng đất nước mình đã bước sang một vị thế khác. Tôi tin rất nhiều người Việt ở nước ngoài khi đọc tin này cũng sẽ thấy tự hào giống tôi. Đôi khi chỉ cần một hình ảnh đoàn cứu hộ mang cờ VN được người dân nước bạn chào đón cũng đủ làm ấm lòng. Đó là niềm tự hào rất bình dị, không ồn ào, nhưng bền lâu vì được xây dựng từ sự tử tế và trách nhiệm".