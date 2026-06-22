TV OLED Samsung có tuổi thọ bao nhiêu năm trước khi cần thay mới?

Tuy nhiên, chính việc chi một số tiền không nhỏ cho TV OLED Samsung khiến không ít người dùng bày tỏ lo ngại về những nhược điểm có thể xảy ra với dòng sản phẩm này, như vấn đề kỹ thuật, hiện tượng hao mòn tấm nền sớm hay lỗi do cập nhật phần mềm.

Những chiếc TV OLED có thể cung cấp tuổi thọ hơn 10 năm nếu bảo quản đúng cách ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SAMMOBILE

Người dùng đánh giá tuổi thọ TV OLED Samsung ra sao?

Về cơ bản, tuổi thọ của TV OLED Samsung không được thống nhất giữa các người dùng, với các báo cáo cho thấy thời gian sử dụng thường dao động từ 3 đến 10 năm. Trong khi các nhà sản xuất ước tính tuổi thọ TV OLED dao động từ 50.000 đến 100.000 giờ, con số này còn phụ thuộc vào độ sáng, cách bảo quản và các sự cố hỏng hóc ngoài ý muốn.

Kết quả thử nghiệm của RTINGS trong 3 năm qua với hơn 100 chiếc TV, bao gồm một số mẫu OLED đến từ Samsung, cho thấy mẫu S95B gặp phải hiện tượng lưu ảnh (burn-in) sớm và xuống cấp sau 1 năm sử dụng liên tục, trong khi mẫu S95C không có dấu hiệu hư hỏng nào trong thời gian dài hơn.

Trên diễn đàn cộng đồng Samsung Canada, một người dùng TV S95B cho biết đã gặp hiện tượng lưu ảnh sau hơn 2 năm sử dụng dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Ngược lại, một người dùng khác trên diễn đàn Steam cho biết đã sử dụng chiếc S95B suốt 1 năm mà không gặp vấn đề gì nhờ vào việc giữ độ sáng dưới 80% và kích hoạt các tính năng bảo vệ.

Đánh giá TV Samsung Neo QLED QN80F 100 inch

Ngoài vấn đề lưu ảnh, người dùng TV OLED Samsung cũng cần lưu ý đến các vấn đề phần cứng và khả năng TV bị chậm sau khi cập nhật phần mềm. Tuổi thọ của TV có thể kéo dài hơn 10 năm, nhưng điều này phụ thuộc vào cách bảo quản và một chút may mắn.

Cách kéo dài tuổi thọ TV OLED Samsung

Để tăng tuổi thọ TV Samsung, người dùng nên tránh sử dụng độ sáng tối đa liên tục, vì điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng lưu ảnh. Kích hoạt các tính năng bảo vệ tích hợp như dịch chuyển điểm ảnh và tự động làm mờ cũng là những biện pháp quan trọng. Ngoài ra, việc để TV ở chế độ chờ thay vì rút phích cắm sẽ giúp các chức năng này hoạt động hiệu quả hơn.

Nếu TV bắt đầu hoạt động chậm lại, người dùng có thể xem xét mua một thiết bị phát trực tuyến như TV Box hoặc TV Stick để giảm tải cho bộ xử lý của TV. Với những biện pháp phòng ngừa này, người dùng có thể kỳ vọng TV OLED của Samsung sẽ có tuổi thọ từ 7 đến 10 năm, đặc biệt nếu tuân thủ các cài đặt đúng cách.