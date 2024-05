Tỷ lệ bắn hạ tên lửa Nga của phòng không Ukraine vì sao giảm mạnh?

Theo tờ The Wall Street Journal, lực lượng phòng không Ukraine trong tháng 4 chỉ bắn hạ 30% số tên lửa do lực lượng Nga bắn, so với tỉ lệ trung bình 46% trong 6 tháng gần đây nhất, cho thấy xu hướng đáng lo ngại cho Ukraine.

Theo bài báo, dựa trên phân tích từ dữ liệu hàng ngày được Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine chia sẻ, tỷ lệ đánh chặn thành công của Ukraine lên tới 73% trong giai đoạn 6 tháng trước đó. Tỉ lệ bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) giảm sút trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt các tổ hợp phòng không và đạn dược của Ukraine đang ở mức nguy hiểm.

Theo dữ liệu được The Wall Street Journal trích dẫn, Ukraine chỉ bắn hạ 10% tên lửa đạn đạo của Nga và không đánh chặn được bất kỳ tên lửa S-300 và S-400 nào do Nga bắn vào Ukraine trong năm nay.

Trong khi đó, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công UAV và tên lửa khoảng 45% trong 6 tháng qua.

Bệ phóng tên lửa phòng không tầm trung NASAMS REUTERS

So với 6 tháng trước đó, Nga đã phóng gần gấp đôi số lượng UAV tự sát kiểu Shahed, tăng gấp ba số lượng tên lửa đạn đạo và gấp đôi số lượng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal và Zircon.

Một phát ngôn viên giấu tên của Lực lượng Vũ trang Ukraine cùng một nhà phân tích quốc phòng độc lập giấu tên nói với The Wall Street Journal rằng số liệu thống kê đã đưa ra một bức tranh tổng thể chính xác.

Đó là một tình hình sẽ khiến Ukraine và các đồng minh của nước này lo ngại.

Ukraine đang chờ đợi nguồn viện trợ đáng kể từ Mỹ sau khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa cuối cùng đã đồng ý thông qua gói viện trợ quân sự trị giá 61 tỉ USD.

Trước cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội, Lầu Năm Góc cho biết họ có thể chuyển vũ khí phòng không và đạn pháo quan trọng tới Ukraine trong vòng vài ngày sau khi dự luật viện trợ quân sự được Thượng viện thông qua và nhận được chữ ký của Tổng thống Joe Biden.

Nhưng theo đánh giá gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ), Nga đang khai thác tình hình phòng không suy yếu của Ukraine trước khi viện trợ được chuyển tới tiền tuyến.

Và các cuộc oanh tạc quy mô lớn của Nga có khả năng áp đảo hệ thống phòng thủ của Ukraine, đồng thời làm cạn kiệt nguồn cung cấp đạn dược, khiến việc đảm bảo tên lửa cho các bệ phóng không thể tiến hành kịp thời.

Một quan chức tình báo quân sự châu Âu giấu tên nói với The Wall Street Journal rằng khoảng hai tháng tới sẽ là thời điểm then chốt để xác định lực lượng Nga có thể bị ngăn chặn trước khi các hệ thống phòng không của phương Tây tiếp cận tiền tuyến hay không.