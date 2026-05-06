Giáo dục

Tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất 'độ khó' kỳ thi lớp 10 TP.HCM?

Đỗ Đình Đảo
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, TP.HCM
06/05/2026 11:21 GMT+7

Nhiều người đánh giá 'độ khó' của kỳ thi chỉ dựa trên tỷ lệ chọi trong khi thực tế, nó không phản ánh chính xác chất lượng học sinh, mức độ đề thi lớp 10 TP.HCM hay khả năng đậu rớt của từng em.

Áp lực từ những con số

Cứ đến mùa tuyển sinh vào lớp 10, cùng với lịch thi, chỉ tiêu và môn thi, thông tin "tỷ lệ chọi" của từng trường lại được công bố. 

Học sinh nhìn tỷ lệ, ví dụ, 1/3, 1/5 như một "định mệnh" cho tương lai của mình. Nhiều em thay đổi nguyện vọng vào phút chót, chọn trường thấp hơn khả năng thật vì sợ rớt. Trong khi đó, không ít học sinh khác thấy tỷ lệ thấp liền chủ quan, giảm nỗ lực. Những con số tưởng khách quan ấy lại đang khiến tâm lý học sinh trở nên bất ổn và định hướng học tập có thể bị sai lệch.

Tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất 'độ khó' kỳ thi lớp 10 TP.HCM? - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 năm 2025 tại TP.HCM

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Tỷ lệ chọi không dự báo được kết quả

Trên lý thuyết, tỷ lệ chọi được cho là giúp thí sinh "ước lượng độ khó" của kỳ thi. Nhưng thực chất, con số này phản ánh chưa đúng về thực tế cạnh tranh.

Hai trường có cùng tỷ lệ chọi 1/10 chưa chắc đã có mức độ cạnh tranh ngang nhau. Có trường nhiều hồ sơ ảo, học sinh chỉ đăng ký "thử vận may", trong khi trường khác có ít hồ sơ nhưng hầu hết là học sinh có học lực giỏi.

Tỷ lệ chọi còn biến động mạnh qua từng năm do hàng loạt yếu tố như vị trí địa lý, uy tín nhà trường, thay đổi chỉ tiêu hay tâm lý đám đông. Do đó, việc lấy tỷ lệ chọi làm căn cứ để dự đoán cơ hội trúng tuyển là thiếu cơ sở khoa học.

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng: "Tỷ lệ chọi chỉ mang ý nghĩa mô tả số lượng đăng ký, chứ không dự báo được kết quả. Do đó không nên dùng tỷ lệ này để định hướng nguyện vọng".

Những thông tin thí sinh, phụ huynh cần quan tâm 

Về mặt thống kê, tỷ lệ chọi là dữ liệu thô, giá trị thông tin thấp nếu không đi kèm các yếu tố như phổ điểm, chỉ tiêu ưu tiên, hoặc điểm chuẩn dự kiến. Nó không phản ánh được năng lực học sinh, mức độ cạnh tranh thực tế, hay chất lượng đào tạo của trường.

Tỷ lệ chọi có phản ánh thực chất 'độ khó' kỳ thi lớp 10 TP.HCM? - Ảnh 2.

Thí sinh thi vào lớp 10 ở TP.HCM năm 2025

ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Do đó thay vì chỉ tập trung vào "bao nhiêu người thi - bao nhiêu người đậu", phụ huynh và học sinh nên quan tâm tới các thông tin có ý nghĩa định hướng thực chất:

  • Điểm chuẩn, phổ điểm trúng tuyển và phân vị điểm qua các năm để học sinh có cơ sở tự đánh giá năng lực.
  • Thông tin về chương trình học, điều kiện học tập, định hướng nghề nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tại các trường.

Đồng thời, các nhà trường nên đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trong trường THCS, giúp học sinh hiểu rõ bản thân thay vì chạy theo "độ hot" của trường. Khi có đủ thông tin đúng và hữu ích, học sinh sẽ biết chọn trường phù hợp.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

