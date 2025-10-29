U tuyến yên liên tục tái phát, bệnh nhân được chỉ định mở cùng lúc 2 đường mổ

Cùng lúc nội soi và mổ mở "làm sạch" khối u tuyến yên

Sau 2 tuần mổ u tuyến yên, ngày 28.10, nữ bệnh nhân 53 tuổi ở Hà Nội đến tái khám tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức.

Thông tin về sức khỏe hiện tại, bệnh nhân cho biết: "Trước khi mổ lần này, tôi đo thị lực ở bệnh viện chuyên khoa Mắt, thì mắt trái gần như hỏng hẳn, mắt phải chỉ còn 3/10. Sau mổ vài ngày, mắt phải của tôi đã sáng rõ hơn, mắt trái cũng đã thấy lại ánh sáng".

Sau phẫu thuật đồng thời mở sọ và nội soi qua đường mũi điều trị u tuyến yên tái phát, nữ bệnh nhân hồi phục thị giác sớm

Bệnh nhân cho hay, đây là lần mổ u tuyến yên thứ 3. Trước đó, từ năm 2021, chị đã 2 lần mổ u tuyến yên, do u liên tục tái phát, khiến mắt bị sụt, giảm thị lực rất nặng.

Chia sẻ về ca mổ trên, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tuyển, Trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh 2, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, cho biết đây là ca u tuyến yên tái phát sau hai lần phẫu thuật nội soi qua đường xoang bướm.

Trước khi nhập viện lần 3, khối u tái phát khiến bệnh nhân mờ mắt nhanh chóng. Nếu tiếp tục mổ bằng cùng đường mổ cũ, nguy cơ không loại bỏ được triệt để u và tái phát sớm là rất cao.

Sau hội chẩn kỹ lưỡng, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật phối hợp đồng thời 2 đường mổ: mở sọ và nội soi qua đường mũi, với mục tiêu loại bỏ tối đa khối u cho bệnh nhân mà vẫn bảo tồn an toàn các cấu trúc thần kinh quan trọng.

Đánh giá đây là ca phẫu thuật đặc biệt hiếm gặp, đòi hỏi sự phối hợp rất chuẩn xác giữa hai ê kíp, bác sĩ Tuyển cho biết, trong quá trình mổ, ê kíp thứ nhất tiến hành nội soi qua đường mũi, sử dụng camera nội soi độ phân giải cao để quan sát và bóc tách phần u ở sâu trong vùng nền sọ.

Ê kíp thứ hai thực hiện vi phẫu mở sọ, xử lý triệt để phần khối u xâm lấn ra ngoài phạm vi mà nội soi không thể tiếp cận.

"Sự kết hợp song song của hai kỹ thuật giúp bác sĩ loại bỏ toàn bộ khối u, đồng thời giảm thiểu tối đa nguy cơ tổn thương các dây thần kinh thị giác và mạch máu lớn vùng nền sọ", bác sĩ Tuyển cho biết.

Thành viên ê kíp mổ chia sẻ, sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u đã được lấy trọn vẹn. Ngay khi tỉnh lại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, thị lực cải thiện rõ rệt, mắt phải nhìn sáng hơn, mắt trái trước đây mất thị lực nay đã bắt đầu nhìn lại được. Bệnh nhân có thể ăn uống bình thường, sức khỏe tiến triển tích cực.

"Đây là ca thứ 5 mà Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thực hiện thành công kỹ thuật phối hợp hai đường mổ trong điều trị u tuyến yên tái phát. Đa số đều là những bệnh nhân đã phẫu thuật nhiều lần trước đó, có trường hợp đến 4 lần mổ. Kỹ thuật mới này giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ tái phát và biến chứng sau phẫu thuật", bác sĩ Tuyển chia sẻ.

U tuyến yên là sự phát triển bất thường của khối u tại tuyến yên, một tuyến nhỏ nằm trong não. Với u tuyến yên, trước đây bác sĩ chủ yếu phải mở sọ để tiếp cận khối u. Khoảng hai thập kỷ trở lại đây, kỹ thuật nội soi qua đường mũi (xoang bướm) đã trở thành phương pháp chủ đạo nhờ khả năng xâm lấn tối thiểu, giúp người bệnh hồi phục nhanh và giảm biến chứng. Tuy nhiên, dù mổ mở hay nội soi, u tuyến yên rất khó có thể lấy hết, do đó, chúng dễ tái phát. Kỹ thuật mới phối hợp 2 đường mổ trong điều trị u tuyến yên giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ tái phát và biến chứng sau phẫu thuật.



