U.11 CLB Hà Nội lần đầu vô địch giải bóng đá nhi đồng toàn quốc cúp Nestlé MILO 2026

Đội bóng thủ đô lần đầu bước lên đỉnh vinh quang

Chiều 5.8, tại nhà thi đấu tỉnh Đắk Lắk, trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc cúp Nestlé MILO 2026 diễn ra với màn "derby thủ đô" giữa U.11 CLB Hà Nội và U.11 Hà Nội. Hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm, tạo nên thế trận cân bằng trong phần lớn thời gian hiệp 1 với nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu đến ngay trước khi hiệp 1 khép lại. Từ một pha dứt điểm cận thành chuẩn xác, Hạo Nam (số 10) ghi bàn mở tỷ số, giúp U.11 CLB Hà Nội tạm dẫn 1-0 sau 20 phút đầu tiên.

U.11 CLB Hà Nội (áo vàng) đánh bại U.11 Hà Nội với tỷ số 2-0 trong trận chung kết để lần đầu vô địch

Đây là sân chơi chuyên nghiệp dành cho các cầu thủ nhí

Bước sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Văn Ngọ tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Những nỗ lực ấy được đền đáp khi trận đấu còn gần 10 phút, Dương Trọng Đại (số 9) dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0. Trong quãng thời gian còn lại, U.11 Hà Nội nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi chắc chắn của đối thủ. Chung cuộc, U.11 CLB Hà Nội giành chiến thắng 2-0, qua đó lần đầu tiên đăng quang tại giải bóng đá nhi đồng (U.11) toàn quốc cúp Nestlé MILO 2026.

Trao các danh hiệu sau trận chung kết

Ngay sau trận đấu, BTC đã tổ chức lễ bế mạc và trao các danh hiệu tập thể, cá nhân của giải. Ngoài chức vô địch thuộc về U.11 CLB Hà Nội, U.11 Hà Nội giành ngôi á quân, trong khi U.11 Sông Lam Nghệ An và U.11 CLB Hải Phòng đồng hạng ba.

Màn trình diễn ấn tượng của U.11 CLB Hà Nội trong trận chung kết giúp đội bóng trẻ thủ đô lần đầu chạm tay vào chiếc cúp vô địch

Lễ trao cúp khép lại mùa giải

Ở các giải thưởng cá nhân, Nguyễn Hải Nam (U.11 CLB Hà Nội) được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải, còn Hoàng Gia Bảo (U.11 CLB Hà Nội) nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất. Danh hiệu vua phá lưới thuộc về 3 cầu thủ gồm Nguyễn Đức Mạnh, Hoàng Anh Quang (U.11 Hà Nội) và Dương Trọng Đại (U.11 CLB Hà Nội), khi cùng ghi được 7 bàn thắng trong suốt giải đấu.