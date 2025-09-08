U.17 HAGL đấu Hà Nội trận mở màn giải U.17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam 2025

Đến dự sự kiện về U.17 quốc gia, có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, ông Trần Anh Tú - Phó chủ tịch VFF; ông Nguyễn Quốc Hội - Ủy viên thường trực Ban Chấp hành VFF; ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF cùng đại diện Ban Tổng Thư ký, các phòng chức năng LĐBĐVN.

Đại diện nhà tài trợ chính Công ty CP Tập đoàn Thái Sơn Nam tham dự buổi lễ có ông Trần Anh Minh - Tổng giám đốc.

Các quan chức VFF tặng hoa và bảng danh vị cho nhà tài trợ Ảnh: VFF

Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú phát biểu

Các nhà báo bốc thăm giải U.17 quốc gia

Cúp vô địch giải U.17 quốc gia

Ông Trần Anh Minh - đại diện nhà tài trợ

Ông Nguyễn Văn Phú - Tổng thư ký VFF nhấn mạnh: “Giải U.17 vô địch quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, là sân chơi giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời là cơ hội để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà. Là cơ hội phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U.17 nam tham dự vòng loại U.17 châu Á trong tháng 11 (tổ chức tại Hà Nội), giải U.17 vô địch quốc gia năm nay cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”.

Ông Trần Anh Minh - Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thái Sơn Nam khẳng định: “Các giải đấu ở cấp độ trẻ thuộc VFF là sân chơi vô cùng bổ ích đối với các cầu thủ ở lứa tuổi trẻ. Việc được ra sân thi đấu tại các giải chính thức giúp các em có cơ hội được cọ xát và cải thiện về mặt kỹ, chiến thuật cũng như rèn luyện về tâm lý thi đấu. Giải U.17 có ý nghĩa quan trọng với các cầu thủ trẻ vì đây là độ tuổi bản lề để các cầu thủ có thể trưởng thành và thi đấu tại môi trường chuyên nghiệp cao nhất của bóng đá Việt Nam. Chúng tôi vô cùng vinh dự là nhà tài trợ của giải U.17, với mong muốn đóng góp cho bóng đá, đặc biệt là bóng đá trẻ. Chúng tôi mong muốn giải U.17 quốc gia là bệ phóng vững chắc, góp phần phát triển cho các đội tuyển Việt Nam trong tương lai”.



Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, việc Công ty CP Tập đoàn Thái Sơn Nam quyết định tiếp tục đồng hành cùng giải U.17 vô địch quốc gia năm 2025 trên cương vị nhà tài trợ chính tiếp tục là một tin vui với bóng đá Việt Nam. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Thái Sơn Nam giữ vai trò nhà tài trợ chính của giải.

Trước đó, Thái Sơn Nam đã có quãng thời gian đồng hành bền bỉ trong 8 năm liên tiếp, từ 2011 đến 2018, góp phần quan trọng vào sự phát triển của sân chơi bóng đá trẻ quốc gia.

Xác định 3 bảng giải U.17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam

Sau lễ ký kết công bố nhà tài trợ chính của giải, Ban Tổ chức đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho giải. Theo đó, sau giai đoạn vòng loại, giải U.17 Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã xác định 12 đội tranh tài, được chia vào 3 bảng.

Bảng A gồm: CLB bóng đá TP.HCM, Công an Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng. Bảng B có sự góp mặt của Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Bảng C có sự hiện diện của đội TP.HCM, An Giang, PVF-CAND, Thể Công Viettel.

Giải U.17 quốc gia Cúp Thái Sơn Nam 2025 sẽ diễn ra tại phường Bà Rịa (TP.HCM) từ ngày 14.9 đến 26.9. Lượt trận khai mạc, ngày 14.9 sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa các cặp đấu: An Giang – đội TP.HCM, SLNA - Becamex TP.HCM, PVF CAND - Thể Công Viettel và LBBank HAGL - Hà Nội.

