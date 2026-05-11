Chiều 11.5, U.17 nữ Việt Nam bước vào trận tứ kết giải U.17 nữ châu Á 2026 với quyết tâm rất lớn bởi chỉ cần giành chiến thắng, U.17 Việt Nam sẽ có vé tham dự VCK U.17 World Cup nữ diễn ra vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, trước đối thủ vượt trội về thể hình, tốc độ và nền tảng thể lực như U.17 nữ Úc, đội bóng áo đỏ đã gặp rất nhiều khó khăn ngay từ những phút đầu trận.

Đại diện xứ sở chuột túi nhập cuộc đầy chủ động và liên tục gây sức ép lên phần sân U.17 nữ Việt Nam. Dù vậy, hàng thủ của đội bóng áo đỏ vẫn chơi khá tập trung trong phần lớn thời gian hiệp một.

Sau quãng thời gian đầu chịu nhiều áp lực, U.17 nữ Việt Nam dần lấy lại thế trận và có thời điểm kiểm soát bóng khá tốt. Tuy nhiên, các pha triển khai tấn công của U.17 Việt Nam vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để tạo ra khác biệt.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 28. Từ pha phản công nhanh của U.17 nữ Úc, thủ môn Cẩm My cản phá thành công cú dứt điểm đầu tiên nhưng Frideriki Karaberis đã kịp băng vào đá bồi mở tỷ số 1-0 cho đội bóng áo vàng.

Chỉ 3 phút sau, U.17 nữ Úc tiếp tục có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Leyla Hussein băng xuống bên cánh phải sau đường chuyền dài của đồng đội rồi thực hiện pha đưa bóng vào trong. Tuy nhiên, cú treo bóng của cầu thủ này lại vô tình trở thành pha dứt điểm khó chịu khiến thủ môn Cẩm My không thể cản phá.

U.17 nữ Việt Nam dừng bước trước U.17 nữ Úc, lỡ vé dự World Cup

Nhận liên tiếp 2 bàn thua, U.17 nữ Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình tấn công. Thu Phương từng có cú sút kỹ thuật đưa bóng đi sát khung thành, còn Minh Ánh cũng sở hữu cơ hội đáng chú ý nhưng không thể dứt điểm thành công.

Sang hiệp 2, U.17 nữ Việt Nam chơi đầy nỗ lực và chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. U.17 nữ Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý.

Dẫu vậy, trước hàng phòng ngự giàu thể lực và tổ chức chặt chẽ của U.17 nữ Úc, đội bóng Việt Nam vẫn thiếu đi sự sắc bén ở những tình huống quyết định.

Trong khi đó, U.17 nữ Úc chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở hiệp hai và ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà. Đại diện châu Đại Dương vẫn tạo ra một vài cơ hội nguy hiểm từ những tình huống phản công tốc độ.

Những phút cuối trận, U.17 nữ Việt Nam vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tạo nên khác biệt. Chung cuộc, U.17 nữ Úc giành chiến thắng 2-0 để tiến vào bán kết giải U.17 nữ châu Á 2026.

Trong khi U.17 nữ Việt Nam khép lại hành trình tại giải đấu với nhiều tiếc nuối nhưng vẫn để lại những tín hiệu tích cực cho bóng đá nữ trẻ Việt Nam.