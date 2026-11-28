U.17 Việt Nam đã lên đường trở về nước, chính thức khép lại hành trình tại U.17 World Cup 2026. Sau dấu mốc U.20 Việt Nam góp mặt tại U.20 World Cup 2017, việc U.17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết U.17 World Cup tiếp tục ghi thêm một dấu son đáng nhớ cho bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

U.17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng trước thềm U.17 World Cup 2026 ẢNH: VFF

Để chuẩn bị cho giải đấu, U.17 Việt Nam đã trải qua quá trình tập huấn liên tục trong và ngoài nước, bắt đầu từ cuối tháng 9.2026. Sau giai đoạn tập luyện tại Việt Nam, đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 19 đến 29.10, với các trận đấu tập nhằm giúp ban huấn luyện rà soát lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện cách vận hành lối chơi.

Kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển tiếp tục di chuyển sang UAE từ ngày 6.11, trước khi có mặt tại Qatar ngày 10.11 để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Trong thời gian này, U.17 Việt Nam có thêm các trận đấu tập với U.17 Fiji và U.17 Panama, lần lượt giành chiến thắng 2-0 và hòa 1-1.

Quá trình chuẩn bị được triển khai với mục tiêu giúp các cầu thủ thích nghi với điều kiện thi đấu quốc tế, hoàn thiện nền tảng thể lực, chuyên môn và tâm lý trước khi bước vào thử thách lớn nhất ở cấp độ U.17.

U.17 Việt Nam để lại nhiều dấu ấn trong lần đầu tham dự U.17 World Cup ẢNH: VFF

Những dấu ấn đáng nhớ

Tại vòng bảng U.17 World Cup 2026, U.17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali. Đây đều là những đội bóng có chất lượng chuyên môn và ưu thế thể hình, thể lực đáng kể.

Trong trận ra quân ngày 20.11, thầy trò HLV Cristiano Roland tạo dấu ấn khi sớm vươn lên dẫn trước U.17 Bỉ nhờ pha lập công đẹp mắt của Sỹ Bách ở phút thứ 4. Dù sau đó để đối thủ ngược dòng dẫn 3-1, U.17 Việt Nam vẫn không bỏ cuộc. Bàn thắng của Chu Ngọc Nguyễn Lực ở phút 84 giúp đội tuyển rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Dù không thể giành điểm, màn trình diễn trước đại diện châu Âu cho thấy khả năng tạo đột biến và tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Nguyễn Lực có kỳ World Cup đầy cảm xúc cùng U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Ở lượt trận thứ hai ngày 23.11, U.17 Việt Nam có màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc trước U.17 New Zealand. Ba lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước, các cầu thủ đều kiên trì tìm kiếm bàn gỡ. Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân và Trương Nguyễn Duy Khang lần lượt lập công, giúp đội tuyển hòa chung cuộc 3-3 và có được điểm số đầu tiên tại giải.

Đáng chú ý, Nguyễn Lực tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng thứ hai tại giải đấu, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trong khi đó, tinh thần chiến đấu đến những phút cuối và khả năng ba lần gỡ hòa của toàn đội là điểm nhấn nổi bật trong trận đấu này.

Ở lượt trận cuối ngày 26.11, U.17 Việt Nam đối đầu U.17 Mali với mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu, giữ tỷ số hòa 0-0 trong hiệp một, nhưng không thể đứng vững trước sức ép của đối thủ trong hiệp hai. U.17 Mali ghi hai bàn ở các phút 56 và 82, khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0.

HLV Cristiano Roland thổi ngọn lửa quyết tâm, khát khao cống hiến vào các học trò U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Như vậy, sau 3 lượt trận, U.17 Việt Nam có một điểm, ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 8 lần, xếp thứ ba bảng G. Tuy nhiên, đội tuyển không nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 1/16, qua đó khép lại hành trình tại giải.

' U.17 Việt Nam sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam'

Sau trận đấu cuối cùng, HLV Cristiano Roland bày tỏ niềm tự hào về những gì các học trò đã thể hiện trong suốt hành trình tại Qatar. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng điều quan trọng lúc này là nhìn nhận đầy đủ những giá trị mà các cầu thủ đã tích lũy, từ kinh nghiệm thi đấu đến những bài học chuyên môn và bản lĩnh ở sân chơi quốc tế.

Tương lai rộng mở với U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

“Tôi chỉ muốn gửi một thông điệp đến các cầu thủ của mình, đó là tôi rất tự hào và các em xứng đáng được tuyên dương. Điều rất quan trọng ở thời điểm này là chúng ta có thể nhìn lại chặng đường lịch sử mà các em đã đi qua, một hành trình mang lại rất nhiều bài học. Đây là lứa cầu thủ xứng đáng nhận được nhiều sự đầu tư và quan tâm hơn nữa, và các em sẽ là tương lai của bóng đá Việt Nam”, HLV Cristiano Roland nói.

Nhà cầm quân người Brazil cũng đánh giá cao tinh thần và khát vọng của các cầu thủ trong suốt giải đấu. Theo ông, điều đáng ghi nhận nhất là sự nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân, tinh thần đoàn kết và ý chí không bỏ cuộc trước những đối thủ mạnh.

Chia sẻ về cảm xúc của các cầu thủ sau trận đấu cuối cùng, khi nhiều thành viên không giấu được sự tiếc nuối, thậm chí bật khóc, HLV Cristiano Roland cho biết ông hoàn toàn đồng cảm với các học trò. Theo ông, đó là cảm xúc tự nhiên khi các cầu thủ đã dành nhiều tâm huyết, niềm tin và khát vọng cho giải đấu.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cho rằng điều quan trọng hơn cả là các cầu thủ biết vượt qua cảm xúc để tiếp tục tiến về phía trước. “Khi chúng ta đã làm việc bằng niềm tin, khát khao và niềm đam mê bóng đá, thì lúc không đạt được kết quả như mong muốn, việc nảy sinh cảm xúc hay xúc động là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, trong bóng đá, điều quan trọng nhất là sự nỗ lực hết mình, cố gắng vượt qua chính bản thân sau mỗi ngày tập luyện, sau mỗi trận đấu để làm tốt hơn. Từ những kết quả chưa đạt được như vậy, chúng ta phải biến cảm xúc đó thành động lực để chinh phục những mục tiêu trong tương lai”, ông chia sẻ.

Hướng tới những mục tiêu mới

Khép lại hành trình lần đầu tiên góp mặt tại U.17 World Cup, những trải nghiệm, bài học và dấu ấn tại sân chơi thế giới sẽ là hành trang quý giá, giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành hơn cả về chuyên môn, bản lĩnh và tư duy thi đấu.

Sau khi trở về, các cầu thủ sẽ hội quân cùng CLB chủ quản, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị tham dự các giải trẻ quốc gia trong năm 2027. Hành trình World Cup kết thúc, nhưng chặng đường phát triển của lứa cầu thủ này vẫn đang tiếp tục.

Như kỳ vọng của HLV Cristiano Roland, đây là thế hệ xứng đáng nhận được sự quan tâm và đầu tư lâu dài để có thêm cơ hội phát triển, khẳng định năng lực và hướng tới những mục tiêu cao hơn. Dấu mốc tại Qatar không chỉ là niềm tự hào của các cầu thủ, mà còn mở ra những kỳ vọng mới cho tương lai bóng đá Việt Nam.