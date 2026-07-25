U.21 SLNA vô địch kịch tính, sao U.23 Việt Nam Cao Văn Bình giành cú đúp danh hiệu

U.21 SLNA lên ngôi xứng đáng

Đúng với tính chất của một trận chung kết, cả U.21 SLNA lẫn Thể Công Viettel đều nhập cuộc thận trọng. Đội bóng trẻ xứ Nghệ với nhiều cầu thủ từng chinh chiến tại V-League là những người kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi Thể Công Viettel lựa chọn các tình huống bóng dài để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương.

Phút 33, Thể Công Viettel đưa được bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Tới phút 41, từ một tình huống phạt góc, sau hàng loạt pha dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm, Thanh Đức tung cú sút quyết đoán ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp SLNA bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Trận chung kết U.21 quốc gia diễn ra kịch tính, hấp dẫn như chờ đợi ẢNH: VFF

Sang hiệp 2, Thể Công Viettel gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Càng về cuối trận, đội bóng trẻ áo lính càng đẩy cao đội hình tấn công. Bước ngoặt đến ở phút 84 khi Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai, khiến SLNA chỉ còn thi đấu với 10 người.

Lợi thế hơn người giúp Thể Công Viettel liên tục tạo ra những cơ hội nguy hiểm, nhưng đội bóng trẻ xứ Nghệ vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng 1-0, qua đó chính thức lên ngôi vô địch U.21 quốc gia 2026.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trong chung kết là màn trình diễn của thủ thành Cao Văn Bình. Trong khoảng thời gian cuối trận, đặc biệt sau khi SLNA chỉ còn 10 người, thủ môn đang khoác áo U.23 Việt Nam liên tiếp thực hiện những pha cứu thua xuất sắc, góp công lớn giúp đội nhà bảo toàn chiến thắng. Ở những vòng đấu trước đó, Cao Văn Bình cũng thể hiện phong độ cao, giúp SLNA nhiều lần thoát thua.

Với phong độ ổn định xuyên suốt giải đấu, Cao Văn Bình được Ban tổ chức trao hai danh hiệu cá nhân cao quý là Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất U.21 quốc gia 2026, khép lại một giải đấu đáng nhớ bằng cú đúp danh hiệu cùng chức vô địch tập thể.

U.21 SLNA lên ngôi đầy xứng đáng ẢNH: VFF

Ngoài chức vô địch của SLNA, U.21 Thể Công Viettel giành ngôi á quân. Hai đội đồng hạng ba là U.21 Hà Nội và U.21 LPBank HAGL. Danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Trương Nhật Minh của U.21 TP.HCM.

Giải U.21 quốc gia - Cúp FPT Play 2026 quy tụ 12 đội bóng mạnh nhất cả nước và tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi quan trọng để phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ trước khi họ bước lên sân chơi V-League và các đội tuyển quốc gia.