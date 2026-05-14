U.23 Việt Nam có thể dự ASIAD bằng đội hình Việt kiều mạnh nhất lịch sử

Lực lượng đẳng cấp của U.23 Việt Nam

Tại Sở Tư pháp TP.HCM hôm nay (13.5), hai ngôi sao Việt kiều Ngô Đăng Khoa và Lê Giang Patrik đã chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. Cả hai hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM, đội có nhiều tài năng Việt kiều nhất cả nước.

Đây là tín hiệu vui cho U.23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia, khi HLV Kim Sang-sik có thêm nhân tài để chọn lựa.

Dù CLB Công an TP.HCM thi đấu chưa đạt kỳ vọng (đứng hạng 6), nhưng Lê Giang Patrik và Ngô Đăng Khoa đều chơi rất tốt.

Ngô Đăng Khoa (thứ hai từ trái sang) và Lê Giang Patrik (thứ hai từ phải sang) nhận quốc tịch Việt Nam ẢNH: CLB CÔNG AN TP.HCM

Ngô Đăng Khoa có 3 bàn thắng ngay trong mùa đầu đá V-League, nhờ khả năng hoạt động năng nổ, bền bỉ ở cánh phải. Sở hữu thể hình khiêm tốn (chỉ cao 1,65 m), nhưng cầu thủ từng đá cho Perth Glory ở giải VĐQG Úc lại có sự chăm chỉ, cần mẫn bên cạnh nguồn năng lượng bền bỉ để "cày ải" cả trận.

Ở V-League 2025-2026, Đăng Khoa đã chơi 9 trận, trong đó có 8 trận đá đủ 90 phút. Được HLV Lê Huỳnh Đức tạo điều kiện bên cạnh những sao trẻ khác như Lee Williams, Nguyễn Thái Quốc Cường, Đăng Khoa hòa nhập nhanh với tập thể. Anh có lối sống chuyên nghiệp, tập luyện miệt mài và đáp ứng mọi yêu cầu của ban huấn luyện, dù là người thầy khó tính như Huỳnh Đức. Sinh năm 2006, Đăng Khoa đủ điều kiện khoác áo U.23 Việt Nam ở SEA Games 34 (diễn ra năm 2027) và U.23 châu Á 2028.

Lê Giang Patrik khoác áo CLB TP.HCM (tiền thân của đội Công an TP.HCM hiện tại) từ lượt về mùa giải 2023 theo dạng cho mượn từ CLB Công an Hà Nội, sau đó gắn bó lâu dài với đại diện TP.HCM.

Lê Giang Patrik (áo xanh) là thủ môn toàn diện và kinh nghiệm ẢNH: KHẢ HÒA

Anh là chỗ dựa vững chắc với 69 trận bắt chính tại V-League, trong đó, mùa 2023 - 2024 là đỉnh cao của Lê Giang Patrik với 25 trận ra sân. Thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia tỏa sáng giúp CLB TP.HCM đứng hạng tư chung cuộc dù có đội hình khiêm tốn.

Mùa này, Lê Giang Patrik ra sân trọn vẹn 22 trận cho CLB Công an TP.HCM ở V-League, không nghỉ một phút nào. Thủ môn sinh năm 1992 vẫn bắt ổn định, đọc tình huống, cứu thua và chỉ huy hàng thủ đều tốt. Anh là người gác đền toàn diện bậc nhất V-League lúc này.

Cùng góp mặt tại ASIAD?

Ở tuổi 20, Ngô Đăng Khoa nhiều khả năng được HLV Kim Sang-sik gọi lên "thử chân" tại U.23 Việt Nam để chuẩn bị cho ASIAD.

Với kinh nghiệm đá chính thường xuyên tại V-League cùng tiềm năng sẵn có (4 năm chơi bóng chuyên nghiệp tại Úc), Đăng Khoa là viên ngọc quý để ông Kim nâng cấp tuyến tấn công, vốn đang mỏng người.

Tại U.23 Việt Nam, Ngô Đăng Khoa sẽ hội ngộ những viên ngọc Việt kiều khác như Trần Thành Trung, Vadim Nguyễn.

Nếu Đăng Khoa được mài giũa ở Úc, Thành Trung lại là "ngọc quý" được phát hiện tại Bulgaria. Thành Trung từng thi đấu nhiều năm tại Bulgaria, trước khi về nước chơi cho CLB Ninh Bình. Từng gặp khó khăn trong khâu hòa nhập (chủ yếu là vấn đề thời tiết) trong giai đoạn đầu, nhưng lúc này, Thành Trung bắt đầu chiếm được lòng tin của HLV, ở tập thể vốn dĩ nhiều hảo thủ như Ninh Bình. HLV Kim Sang-sik cũng khẳng định Thành Trung có tiềm năng khoác áo các cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong trường hợp Lee Williams cũng có quốc tịch Việt Nam, U.23 Việt Nam có thể gọi đồng thời cả Thành Trung, Đăng Khoa, Vadim Nguyễn và Lee Williams cho ASIAD 20.

Trần Thành Trung (phải) trưởng thành tại CLB Ninh Bình ẢNH: CLB NINH BÌNH

Có thể, thủ thành Lê Giang Patrik cũng có vé đến ASIAD với tư cách cầu thủ quá tuổi. Chuyện gọi cầu thủ quá tuổi (điều lệ giải cho phép mỗi đội gọi ba người) từng diễn ra ở U.23 Việt Nam tại ASIAD 18, khi HLV Park Hang-seo gọi Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức và Đỗ Hùng Dũng. Đến ASIAD 19, HLV Hoàng Anh Tuấn gọi Đỗ Sỹ Huy và Nhâm Mạnh Dũng.

Những cầu thủ quá tuổi thường là chỗ dựa tinh thần, chuyên môn vững chắc cho các cầu thủ trẻ ở giải châu Á vốn dĩ khắc nghiệt. Nếu Lê Giang Patrik chưa thể lên đội tuyển Việt Nam ngay, vì vốn dĩ ông Kim đã có Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip rất chắc chắn, có khả năng thủ môn của CLB Công an TP.HCM sẽ được "cắt cử" dự ASIAD trước.

U.23 Việt Nam sẽ đá ASIAD 20 cùng lúc đội tuyển Việt Nam đá FIFA ASEAN Cup 2026. Do đó, ông Kim cần phân bộ lực lượng hợp lý cho cả hai đội tuyển.

Nếu tập hợp được các hảo thủ Việt kiều, U.23 Việt Nam sẽ có lực lượng rất mạnh cho giải châu Á, thay vì chỉ có một vài cầu thủ Việt kiều "lẻ loi" như Mạc Hồng Quân ở ASIAD 17 (2014).