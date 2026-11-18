Nhìn lại trận đấu với đội bóng được xem là mạnh nhất giải U.23 Qatar mới thấy các cầu thủ U.23 VN đã chơi hay như thế nào. Sau khi đối phương ghi bàn mở tỷ số, U.23 VN không hề nao núng, vẫn bình tĩnh triển khai bóng mạch lạc và tấn công liên tục. Thậm chí chúng ta đã tạo ra sức ép cực lớn lên đối thủ trong phần lớn trận đấu. Các cầu thủ trẻ VN tranh chấp sòng phẳng ở giữa sân để giành lại bóng, nhất là trong hiệp 2; chủ động pressing tầm cao, có những mảng miếng rõ ràng trong tấn công và cũng đủ độ "quái" khi đối đầu với những tiểu xảo của các cầu thủ U.23 Qatar.

Minh Tâm (phải) thể hiện phong độ ấn tượng tại giải Gia Lai VTV Cup ẢNH: ĐỘC LẬP

Nên nhớ, Qatar thuộc top đầu của nền bóng đá Tây Á. Họ đã mang sang VN đội hình rất mạnh tại giải lần này. Đây là lứa cầu thủ nổi bật trong độ tuổi 20 - 21 thuộc kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á 2028 của Qatar. U.23 Qatar sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao "khủng", đặc biệt là hàng phòng ngự với trung vệ Abdalla Mugib Gamer cao tới 1,92 m, Aatif Magdi Elamin (1,89 m), Yousef Mohammad Alnizami (1,88 m) và thủ môn Abubaker Mohamed Osman (1,89 m)… Những gương mặt nổi bật nhất là đội trưởng Gouda đang đá chính cho CLB Al Arabi, có giá chuyển nhượng 250.000 USD; Faragalla đang chơi cho đội hạng tư Tây Ban Nha Calahorra; Yamaan Jarrar đá chính cho CLB Al-Sadd ở giải VĐQG Qatar…

Trước đây, mỗi khi gặp các đội Tây Á, bóng đá VN đa số chỉ dám chọn phương án phòng ngự phản công, co cụm chịu trận. Còn hiện tại, mà cụ thể là ở trận gặp U.23 Qatar, các cầu thủ trẻ VN chơi áp đặt, cầm bóng và dồn ép. Đó mới là điều đáng nói nhất. Trong hiệp 2, Qatar gần như bị bóp nghẹt, không thể tổ chức lên bóng và cũng chẳng tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Lứa trẻ VN không chỉ mạnh mẽ về thể chất mà còn cả về tâm lý khi đối đầu với các đối thủ mạnh châu lục.

Ngoài chức vô địch, điều đáng mừng nữa ở lứa U.23 này là qua giải Gia Lai VTV Cup, bóng đá trẻ VN trình làng hàng loạt nhân tố nổi bật: Minh Tâm, Gia Bảo, Quang Kiệt, Văn Bình, Lê Văn Quang Duyệt, Bảo Long… Những cầu thủ này chính là sản phẩm của một hệ thống đào tạo đang vận hành ổn định và có định hướng của bóng đá VN. Điều này cho thấy chất lượng đào tạo trẻ của VN đã vươn tầm châu lục và đã được kiểm chứng bằng thành tích liên tục ở nhiều cấp độ, chứ không phải bằng cảm hứng nhất thời.

Ngoài ra, việc liên tục bổ sung những cầu thủ Việt kiều trẻ chất lượng cũng giúp bóng đá VN có được lực lượng dồi dào hơn nữa. Việc Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa chơi rất hay khi được trả về tuyến trẻ đã cho thấy VN đang đi đúng hướng với lứa kế cận chất lượng. Ở những giải đấu chính thức sắp tới, nếu Trần Thành Trung hoàn toàn bình phục chấn thương và đạt phong độ tốt nhất cũng như Abdel-Amine Trần Đức Vinh sớm có quốc tịch, tuyến tiền vệ của U.23 VN sẽ còn mạnh hơn nữa. Chỉ cần tiếp tục bồi đắp, giữ đôi chân trên mặt đất, bóng đá VN sẽ có lứa cầu thủ kế cận đầy tài năng.