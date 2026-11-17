Đình Bắc tạo khác biệt bằng siêu phẩm trong hiệp 1

Tối 17.11, đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu quyết định chức vô địch Casper Cup 2026 với Kyrgyzstan trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Trước cuộc đối đầu, cả 2 đội đều có 3 điểm sau chiến thắng trước Đài Loan, nhưng Kyrgyzstan chiếm lợi thế nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn.

Điều đó đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải giành chiến thắng để đăng quang, trong khi đối thủ chỉ cần một kết quả hòa. Ở đội hình xuất phát, HLV Kim Sang-sik trao cơ hội bắt chính cho thủ môn Trần Trung Kiên. Trên hàng công, Nguyễn Văn Tùng đảm nhận vị trí trung phong, được hỗ trợ bởi Nguyễn Đình Bắc và Thanh Nhàn ở 2 cánh.

HLV Kim Sang-sik trao cơ hội cho thủ môn Trung Kiên ẢNH: MINH TÚ

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Kyrgyzstan nhanh chóng thể hiện ưu thế về thể hình, khả năng tranh chấp và tổ chức lối chơi. Đội khách chủ động kiểm soát bóng, duy trì sức ép và tìm cách tiếp cận khung thành đội tuyển Việt Nam.

Trước đối thủ có nền tảng thể lực tốt, thầy trò HLV Kim Sang-sik lựa chọn cách tiếp cận thận trọng. Đội tuyển Việt Nam chủ động lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công nhanh.

Đình Bắc lĩnh xướng hàng công ẢNH: MINH TÚ

Dù không kiểm soát bóng nhiều, đội chủ nhà lại là bên tạo ra khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Đình Bắc.

Phút 19, Đình Bắc thực hiện pha đi bóng tốc độ và khéo léo, trước khi tung cú sút hiểm hóc bằng chân phải, đánh bại thủ môn Kyrgyzstan, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng đẹp mắt không chỉ thể hiện khả năng tạo đột biến của tiền đạo trẻ mà còn giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế quan trọng trong cuộc đua vô địch.

Đình Bắc lập siêu phẩm để mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Từ chỗ chỉ cần một kết quả hòa, Kyrgyzstan buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách liên tục tổ chức tấn công, tận dụng khả năng tranh chấp và những đường bóng từ 2 biên để gây sức ép lên hàng phòng ngự Việt Nam.

Astanakulov hoạt động năng nổ trên hàng công Kyrgyzstan với nhiều tình huống dứt điểm. Atabaev cũng có cơ hội ghi bàn từ cự ly gần, nhưng cú đá thiếu lực khiến đội khách bỏ lỡ thời cơ san bằng tỷ số.

Trước sức ép liên tục, các hậu vệ Việt Nam duy trì sự tập trung. Thành Chung có tình huống áp sát, ngăn chặn cú sút nguy hiểm, trong khi những pha bóng bổng vào vòng cấm được hàng phòng ngự chủ nhà hóa giải. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam vẫn tìm kiếm cơ hội từ các tình huống chuyển trạng thái. Hồng Phúc từng có pha dứt điểm nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Hai bàn thua cuối trận khiến đội tuyển Việt Nam vuột chức vô địch

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đưa Khuất Văn Khang vào sân thay Tuấn Tài. Kyrgyzstan tiếp tục đẩy cao nhịp độ tấn công, kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự Việt Nam. Đội khách đặc biệt chú trọng khai thác hành lang trái, nơi Abourakhmanov, Karipov và đội trưởng Kichin có những pha phối hợp khá ăn ý.

Sức ép ngày càng lớn khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam phải hoạt động với cường độ cao. Đội trưởng Kichin từng tung cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Đội tuyển Kyrgyzstan có lợi thế về thể lực ẢNH: MINH TÚ

Đáng chú ý, Joel Kojo có pha xử lý khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đi chệch khung thành Trần Trung Kiên trong gang tấc. Tiền đạo này sau đó tiếp tục bỏ lỡ cơ hội từ một tình huống đánh đầu.

Dù tạo ra nhiều cơ hội, Kyrgyzstan vẫn gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công, ưu tiên bảo vệ khu vực trước vòng cấm và hạn chế khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Đội tuyển Kyrgyzstan dồn lên tìm bàn gỡ

Đội tuyển Kyrgyzstan càng về cuối trận càng hay

Văn Tùng cũng có cơ hội nâng tỷ số sau đường chuyền từ cánh phải của Quang Vinh, nhưng cú đánh đầu lại đưa bóng đi chệch khung thành. Những pha phối hợp giữa Đình Bắc và Thanh Nhàn tiếp tục tạo ra sức ép nhất định, buộc đối thủ phải dè chừng mỗi khi dâng cao đội hình.

Trong giai đoạn cuối trận, HLV Kim Sang-sik tung Đăng Dương và Minh Khoa vào sân nhằm làm mới lực lượng, duy trì khả năng tranh chấp và bảo đảm sự ổn định của đội hình.

Tưởng chừng đội tuyển Việt Nam có thể bảo toàn lợi thế mong manh để giành chức vô địch, nhưng những diễn biến ở cuối trận đã khiến cục diện thay đổi hoàn toàn. Phút 86, từ quả phạt góc bên cánh trái, đội trưởng Kichin chọn vị trí khôn ngoan, băng vào đánh đầu tung lưới thủ môn Trần Trung Kiên, gỡ hòa 1-1 cho Kyrgyzstan.

Bàn thua đến ở thời điểm nhạy cảm khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất lợi thế đã duy trì trong phần lớn thời gian thi đấu. Trong khi các học trò HLV Kim Sang-sik chưa kịp ổn định lại đội hình, đội khách tiếp tục tận dụng thời cơ để tạo ra bước ngoặt quyết định.

Phút 88, Atabaev thực hiện pha lốp bóng qua đầu thủ môn Trần Trung Kiên, nâng tỷ số lên 2-1 cho Kyrgyzstan. Chỉ trong ít phút, đội tuyển Việt Nam từ vị thế dẫn trước đã bị đối thủ lật ngược tình thế.

Đội tuyển Kyrgyzstan ghi liên tiếp 2 bàn cuối trận ẢNH: MINH TÚ

Hai bàn thua liên tiếp cho thấy những vấn đề của hàng phòng ngự Việt Nam trong giai đoạn cuối trận, đặc biệt ở khả năng chống bóng bổng và duy trì sự tập trung khi đối phương gia tăng sức ép.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thất bại 1-2 trước Kyrgyzstan, qua đó để đối thủ giành chức vô địch Casper Cup 2026. Đây là kết quả đáng tiếc khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nắm lợi thế trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng không thể bảo toàn thành quả ở những phút quyết định.

Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng trong cả 2 trận đấu tại giải. Sau pha lập công trước Đài Loan, tiền đạo trẻ tiếp tục thể hiện khả năng tạo đột biến bằng một siêu phẩm vào lưới Kyrgyzstan.

Tuy nhiên, trận thua cũng bộc lộ những hạn chế mà đội tuyển Việt Nam cần cải thiện. Việc phải phòng ngự trong thời gian dài trước đối thủ có thể hình và khả năng tranh chấp tốt khiến các cầu thủ chịu sức ép lớn, trong khi những cơ hội phản công chưa được tận dụng để gia tăng cách biệt.

Casper Cup 2026 vẫn mang đến những bài học có giá trị cho HLV Kim Sang-sik trong quá trình đánh giá lực lượng, thử nghiệm nhân sự và hoàn thiện lối chơi. Đặc biệt, khả năng duy trì sự tập trung và bảo vệ lợi thế trong những thời điểm quyết định sẽ là vấn đề cần được chú trọng trước các mục tiêu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam.