UAV rẻ hơn tên lửa, Nga muốn vắt kiệt phòng không Ukraine

Trong một bài đăng hôm 3.1, The New York Times không tỏ ra nghi ngờ tuyên bố của Kyiv rằng hầu hết các UAV do Nga đưa vào vùng trời Ukraine đều bị bắn hạ. Tuy nhiên, bài báo chỉ ra rằng ngay cả trong trường hợp này, kho vũ khí phòng không của Ukraine cũng đã cạn kiệt.

The New York Times đặt ra câu hỏi Ukraine có thể duy trì nỗ lực trong bao lâu khi nhiều biện pháp phòng không nước này đang phải triển khai còn tốn kém hơn nhiều so với UAV. Ngoài việc cố gắng tiêu diệt các máy bay không người lái đang lao tới bằng súng phòng không và hỏa lực vũ khí nhỏ, lực lượng của Kyiv còn phụ thuộc nhiều vào tên lửa phòng không bắn từ máy bay chiến đấu và bệ phóng trên mặt đất vốn rất đắt đỏ.

Tờ báo dẫn lời người đứng đầu công ty tư vấn Molfar của Ukraine, Artem Starosiek, đánh giá rằng việc sử dụng tên lửa chống lại UAV tốn kém gấp 7 lần so với chính chiếc máy bay không người lái đó. Các máy bay không người lái mà Nga sử dụng có giá khoảng 20.000 USD/chiếc. Trong khi đó tên lửa đất đối không từ kho vũ khí của Ukraine có giá từ 140.000 USD đối với hệ thống S-300 thời Liên Xô cũ, và đến 500.000 USD đối với hệ thống NASAM do Mỹ cung cấp.





Bài báo cho rằng máy bay không người lái được Nga sử dụng ở Ukraine là những chiếc Shahed-136 do Iran cung cấp, một cáo buộc mà cả Moscow và Tehran nhiều lần bác bỏ.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng máy bay không người lái Geran-2 được sản xuất trong nước, giống như những vũ khí khác được sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Iran chỉ xác nhận đã gửi một lô nhỏ máy bay không người lái tới Nga trước khi cuộc xung đột nổ ra, và đã không có lô hàng mới nào kể từ đó.

Tuy nhiên, ông Starosiek vẫn ủng hộ chiến lược của Kyiv vì cho rằng việc bắn hạ một máy bay không người lái vẫn tốn ít chi phí hơn nhiều so với việc sửa chữa một nhà máy điện bị hư hỏng hoặc phá hủy.