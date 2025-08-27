Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
UAV Ukraine nổ tung ở Estonia
Video Thế giới

UAV Ukraine nổ tung ở Estonia

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
27/08/2025 20:04 GMT+7

Giới chức Estonia hôm 26.8 cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bay chệch hướng và phát nổ trên bầu trời nước này, nhưng không gây ra thương vong.

Ông Margo Palloson, người đứng đầu cơ quan tình báo KAPO của Estonia, nói một xác UAV nghi của Ukraine đã được tìm thấy ở miền nam Estonia.

Ông nói: “Dựa trên thông tin sơ bộ, chúng tôi có lý do để tin rằng đây có thể là một máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các vị trí của Nga, bị Nga làm lạc hướng bằng cách sử dụng thiết bị gây nhiễu GPS và các phương tiện điện tử khác, khiến nó rơi xuống Estonia”.

Đài truyền hình ERR của Estonia cùng ngày đưa tin rằng xác máy bay và một hố bom do vụ nổ ban đầu được một nông dân phát hiện một ngày trước gần Hồ Võrtsjärv ở Quận Tartu.

Các quan chức Estonia cho biết UAV bị rơi cách biên giới Nga khoảng 75km, vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng ngày 24.8. Ông Palloson nói UAV có thể đã xâm nhập không phận Estonia từ lãnh thổ Nga hoặc Latvia.

Xác máy bay không người lái nghi của Ukraine được tìm thấy ở Estonia - Ảnh 1.

Địa điểm máy bay không người lái bị nghi ngờ của Ukraine bị rơi ở Quận Tartu, phía nam Estonia, ngày 24.8.2025

ẢNH: ERR

UAV do Nga sử dụng trước đây đã bị rơi ở Lithuania, cũng như ở các quốc gia láng giềng khác của Nga và Ukraine, bao gồm Romania, Moldova, Ba Lan và Latvia.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đã lên án điều mà ông gọi là hành động khiêu khích của Nga chống lại Warsaw và NATO sau khi một máy bay không người lái của Nga bị rơi và phát nổ trên một cánh đồng ở miền đông Ba Lan. Không ghi nhận có thương vong trong vụ nổ.

Vào tháng 11.2022, hai thường dân đã thiệt mạng khi một tên lửa phòng không của Ukraine rơi xuống làng Przewodów của Ba Lan gần biên giới.

