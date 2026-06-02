Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ukraine nêu cơ hội đàm phán với Nga trên thế chủ động
Video Thế giới

Ukraine nêu cơ hội đàm phán với Nga trên thế chủ động

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
02/06/2026 04:36 GMT+7

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News được đăng tải ngày 31.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cơ hội để đàm phán hòa bình hiệu quả giữa Kyiv và Moscow sẽ vẫn mở cho đến mùa đông năm 2026.

Theo ông Zelensky, bằng việc giành lại thế chủ động trên chiến trường vào tháng 12.2025, Ukraine đã ở vị thế tốt hơn để đàm phán với Nga. Khoảng thời gian này sẽ kéo dài cho đến mùa đông năm nay, khi Moscow dự kiến sẽ lại tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã thông báo cho các đối tác Mỹ của Kyiv, những người đang làm trung gian đàm phán với Điện Kremlin, về cơ hội ngoại giao này.

Ông Zelensky nói: “Bắt đầu từ tháng 12.2025, Nga bắt đầu mất thế chủ động trên chiến trường. Và từ quan điểm này, tôi đã chia sẻ thông tin này với Mỹ. Tôi đã nói với phía Mỹ vào tháng 1 rằng, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội để đàm phán. Tôi nghĩ rằng [cho đến] trước mùa đông, chúng ta cần tìm một cách, cách ngoại giao, để ngồi lại và nói chuyện”.

Ukraine nêu cơ hội đàm phán với Nga trên thế chủ động - Ảnh 1.

Một công nhân cộng đồng đang dọn dẹp những mảnh kính vỡ từ cửa sổ một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Odessa (Ukraine), ngày 1.6.2026

ẢNH: REUTERS

Theo trang Kyiv Independent, các bước tiến trên tiền tuyến của Nga đã chững lại trong mùa đông năm 2025. Tình huống này cũng giống như các năm trước đó, khi điều kiện thời tiết lạnh giá đã khiến các nhóm bộ binh Nga khó thâm nhập vào các vị trí của Ukraine hơn.

Đầu tháng 3.2026, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố rằng trong tháng 2, Ukraine đã giành được nhiều lãnh thổ hơn so với Nga trong cùng kỳ - đánh dấu lợi thế đầu tiên kể từ năm 2023.

Ông Zelensky cho rằng việc Nga tiến hành những cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn trong thời gian gần đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng Moscow đang ở thế yếu trên các mặt trận.

Theo nhà lãnh đạo, để Ukraine tận dụng cơ hội nối lại đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cần phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Ông cũng thừa nhận rằng các nhà đàm phán của Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến ở Iran và hiện không ưu tiên Ukraine.

Nga chưa bình luận về thông tin do ông Zelensky đưa ra.

Tin liên quan

Phòng không Ukraine nhận thêm tổ hợp Iris-T từ Đức

Phòng không Ukraine nhận thêm tổ hợp Iris-T từ Đức

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31.5 thông báo nước này đã nhận được một hệ thống phóng tên lửa Iris-T mới từ Đức hôm 30.5, đồng thời yêu cầu cung cấp thêm đạn dược phòng không.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga Zelensky Volodymyr Zelensky Vladimir Putin Moscow Kyiv Điện Kremlin đàm phán Đàm phán hòa bình xung đột Iran Nga-Ukraine Chiến trường tập kích tên lửa Odessa ngoại giao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận