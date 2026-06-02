Ukraine nêu cơ hội đàm phán với Nga trên thế chủ động

Theo ông Zelensky, bằng việc giành lại thế chủ động trên chiến trường vào tháng 12.2025, Ukraine đã ở vị thế tốt hơn để đàm phán với Nga. Khoảng thời gian này sẽ kéo dài cho đến mùa đông năm nay, khi Moscow dự kiến sẽ lại tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã thông báo cho các đối tác Mỹ của Kyiv, những người đang làm trung gian đàm phán với Điện Kremlin, về cơ hội ngoại giao này.

Ông Zelensky nói: “Bắt đầu từ tháng 12.2025, Nga bắt đầu mất thế chủ động trên chiến trường. Và từ quan điểm này, tôi đã chia sẻ thông tin này với Mỹ. Tôi đã nói với phía Mỹ vào tháng 1 rằng, tôi nghĩ chúng ta có cơ hội để đàm phán. Tôi nghĩ rằng [cho đến] trước mùa đông, chúng ta cần tìm một cách, cách ngoại giao, để ngồi lại và nói chuyện”.

Một công nhân cộng đồng đang dọn dẹp những mảnh kính vỡ từ cửa sổ một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga tại Odessa (Ukraine), ngày 1.6.2026 ẢNH: REUTERS

Theo trang Kyiv Independent, các bước tiến trên tiền tuyến của Nga đã chững lại trong mùa đông năm 2025. Tình huống này cũng giống như các năm trước đó, khi điều kiện thời tiết lạnh giá đã khiến các nhóm bộ binh Nga khó thâm nhập vào các vị trí của Ukraine hơn.

Đầu tháng 3.2026, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố rằng trong tháng 2, Ukraine đã giành được nhiều lãnh thổ hơn so với Nga trong cùng kỳ - đánh dấu lợi thế đầu tiên kể từ năm 2023.

Ông Zelensky cho rằng việc Nga tiến hành những cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn trong thời gian gần đây là dấu hiệu cho thấy lực lượng Moscow đang ở thế yếu trên các mặt trận.

Theo nhà lãnh đạo, để Ukraine tận dụng cơ hội nối lại đàm phán, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cần phải đối mặt với áp lực lớn hơn. Ông cũng thừa nhận rằng các nhà đàm phán của Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến ở Iran và hiện không ưu tiên Ukraine.

Nga chưa bình luận về thông tin do ông Zelensky đưa ra.