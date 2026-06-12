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Thế giới

Ukraine tiếp tục tập kích đất Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
12/06/2026 05:20 GMT+7

TASS hôm qua dẫn lời Tỉnh trưởng Alexander Shuvayev của tỉnh Belgorod thuộc Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành khoảng 80 cuộc tấn công vào tỉnh này trong 24 giờ qua, khiến một dân thường thiệt mạng và 10 người bị thương.

Ngoài ra, Trung tâm xử lý khủng hoảng tỉnh Bryansk (Nga) thông báo tổng cộng 90 UAV của Ukraine đã bị bắn rơi trong đêm 10.6 và rạng sáng 11.6. Đến chiều qua chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine. Hai bên lâu nay luôn phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường.

Cũng trong hôm qua, Reuters đưa tin ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo TP.Sevastopol do Nga bổ nhiệm ở bán đảo Crimea, thông báo kế hoạch phân phối xăng dầu theo định mức đã bị hoãn do xe tải không thể chở nhiên liệu vào thành phố, sau các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào các tuyến đường tiếp tế.

Diễn biến mới trong hỗ trợ của châu Âu cho Ukraine

Trong một diễn biến khác, TASS hôm qua đưa tin đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev cho hay ông dự kiến cuộc gặp tiếp theo với 2 đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ diễn ra trong tháng này. Ông Dmitriev cho biết thêm ông "thường xuyên liên lạc" với hai ông Witkoff và Kushner.

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