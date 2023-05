Ukraine tìm cách đánh phủ đầu tên lửa Nga ra sao?

Theo các chuyên gia, mặc dù đã chứng minh được năng lực đánh chặn hiệu quả nhưng lưới phòng không của Ukraine không thể tiêu diệt mọi tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang lao tới, chứ chưa nói đến vũ khí bội siêu thanh.

Phức tạp hơn nữa, tài liệu rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy Ukraine đứng trước nguy cơ cạn tên lửa phòng không và đạn pháo.

Tấn công bệ phóng

Trong, thời gian gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công các khu vực Nga tập trung máy bay ném bom trang bị tên lửa, cũng như nơi đặt các bệ phóng.

Theo Business Insider, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các căn cứ và trung tâm quân sự có thể làm gián đoạn khả năng phóng tên lửa của Nga. Việc phá hủy tên lửa, bệ phóng và kho nhiên liệu trên mặt đất sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đánh chặn trên không.

Dùng UAV tự chế

Máy bay không người lái tự chế có kích thước nhỏ nhưng giá thành rẻ, dễ chế tạo và gây mối nguy hiểm cho các phương tiện có giá trị cao GETTY IMAGES

Ukraine cũng đang sử dụng các loại máy bay không người lái (UAV) để cân bằng thế trận.

UAV tự tạo của Ukraine có khả năng mang bom được cố định trên thân bằng dây buộc và băng dính. Dù được trang bị rất thô sơ, loại thiết bị bay tự sát này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu lớn hơn, đắt tiền hơn của Nga.

Theo tờ The New York Times, UAV tự chế, giá rẻ đã trở thành một thành phần của lực lượng trinh sát và hỏa lực của Ukraine.

Ông Kyryl Veres, một thiếu tướng của Ukraine, nói với The New York Times rằng ông nhìn thấy “tiềm năng to lớn” của loại vũ khí “dù thô sơ nhưng hiệu quả này”.

Những chiếc UAV có thể bay cách hàng chục km vào sâu trong khu vực Nga kiểm soát để đánh bom tiêu diệt các mục tiêu có giá trị.

Dù vậy, theo Business Insider, Nga cũng đang dần thích nghi với chiến thuật này của Ukraine. Các kho đạn dược từng được lực lượng Nga bố trí bất cẩn gần tiền tuyến đã được di chuyển ra khỏi tầm bắn của pháo binh Ukraine. Máy bay quân sự cũng đã được di dời.