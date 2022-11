Ukraine trước thảm họa mùa đông

Ngày 23.11, ngay sau khi Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết coi Nga là “nước bảo trợ khủng bố”, Moscow đã tiến hành đợt tấn công tên lửa ồ ạt vào thủ đô Kyiv và các thành phố khác tại Ukraine. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng khoảng 70 quả tên lửa hành trình, nhưng Kyiv đã bắn hạ 51 quả cùng 5 máy bay không người lái.

Cúp điện trên diện rộng

Theo tờ The Guardian, cuộc tấn công khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và gây mất điện, cúp nước trên diện rộng. Toàn bộ nhà máy điện hạt nhân và đa số các nhà máy nhiệt điện, thủy điện của Ukraine đều tạm ngưng hoạt động trong khi hơn một nửa lãnh thổ của nước láng giềng Moldova cũng chịu cảnh mất điện, khiến Ngoại trưởng Nicu Popescu triệu tập Đại sứ Nga để giải thích.

Sau nhiều tuần oanh tạc vào hạ tầng năng lượng, Nga đang đẩy Ukraine đến gần một thảm họa nhân đạo vào mùa đông khi hàng triệu người có thể phải sinh tồn trong cái lạnh mà không có điện, gas hay nước sinh hoạt. Tuyết đã bắt đầu rơi trên khắp Ukraine và nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới mức 0 độ C, theo The Washington Post. Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới tại châu Âu Hans Kluge hôm đầu tuần dự báo 2 - 3 triệu người Ukraine có thể sẽ rời khỏi nhà để tìm chỗ ấm và an toàn.

Phát biểu trong phiên họp bất thường của HĐBA LHQ hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc cuộc tấn công mới nhất của Nga là “tội ác chống lại nhân loại” và tuyên bố sẽ đưa ra một nghị quyết lên án hành động “khủng bố năng lượng”. Cho rằng Nga gần như sẽ phủ quyết nghị quyết này, ông Zelensky kêu gọi tước quyền bỏ phiếu của Nga tại HĐBA.





Tình hình bế tắc

Tuy vậy, các cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine đang gần trở thành cuộc họp hằng tuần và rơi vào bế tắc. Nhiều thành viên trong hội đồng như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi hay Trung Quốc bày tỏ lo ngại vì các cuộc họp không mang lại kết quả và kêu gọi làm mới nỗ lực ngoại giao để chấm dứt chiến sự.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia cho rằng cuộc tấn công tên lửa nhằm cắt đứt đường viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine và cáo buộc NATO đang thực hiện cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga, theo Đài RT. Ông Nebenzia nhấn mạnh Nga không nhắm vào khu dân cư và cáo buộc những thiệt hại đáng tiếc đó là do Ukraine triển khai lực lượng phòng không tại những khu vực dân cư và do tên lửa của Kyiv đi lạc.

Đại sứ cho biết một trong những mục tiêu của Moscow là giảm bớt mối đe dọa quân sự của Ukraine đối với Nga cho đến khi nước này đưa ra quan điểm hợp lý hơn. Đáp lại, Thư ký Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov tuyên bố việc đàm phán với “nhà nước khủng bố” chỉ có thể được thực hiện qua thước ngắm nòng súng của lực lượng phòng vệ Ukraine.